Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар ўртасида ўғирланган маълумотлар талаши

·32·Техно
Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар ўртасида ўғирланган маълумотлар талаши

Бозор таҳлили ва рақобатбардош разведка хизматларини тақдим этувчи Клуе компанияси жиддий киберҳужумга учради. Дастлабки маълумотларга кўра, хакерлар тизимга кириб, кўплаб мижозларга тегишли махфий маълумотларни қўлга киритган. Ушбу ҳодиса нафақат компаниянинг обрўсига, балки унинг хизматидан фойдаланувчи йирик технологик гигантлар хавфсизлигига ҳам таҳдид солмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания вакилларининг TechCrunch нашрига маълум қилишича, ҳозирда ўғирликни амалга оширган "Икарус" деб номланувчи гуруҳ билан музокаралар олиб борилмоқда. Клуе ўз мижозларига юборган махфий хатида хакерлар ўғирланган маълумотларни ўчириб ташлашга вада берганини ва айни пайтда ушбу жараён бошланганини таъкидлаган. Бироқ, вазият кутилмаганда янада мураккаблашди.

Хакерлар ўртасидаги низо ва янги таҳдидлар

Вазиятнинг чигаллашишига сабаб, майдонга иккинчи бир номаълум хакерлар гуруҳи чиқиб келганидир. Ушбу гуруҳ "Икарус" операторларидан бирининг хатосидан фойдаланиб, ўғирланган маълумотларнинг бир қисмини қайта ўғирлаганини даъво қилмоқда. Эндиликда улар Клуе мижозларига тўғридан-тўғри таҳдид қилиб, маълумотлар сиздирилмаслиги учун тўлов талаб қилмоқда.

Иккинчи гуруҳнинг таъкидлашича, "Икарус" оператори Буюк Британияда яшовчи ўсмир бўлиб, у сервер хавфсизлигини таъминлашда хатога йўл қўйган. Янги товламачилар ўз сайтларида жами 195 та жабрланган компания рўйхати борлигини айтишмоқда. Клуе эса ўз навбатида мижозларини ушбу янги гуруҳга ҳеч қандай тўлов амалга оширмасликка чақирмоқда.

Киберҳужум натижасида зарар кўрган компаниялар рўйхати анча салмоқли бўлиб, улар орасида жаҳон бозорида танилган брендлар бор:

  • ЛастПасс ва ҲаккерОне;
  • Снйк ва Рекордед Футуре;
  • Таниум ва Спроут Сосиал;
  • Гонг, Жамф ҳамда Ҳунтресс.
Клуе маълумотларига кўра, иккинчи гуруҳда барча маълумотлар эмас, балки фақат айрим мижозларга тегишли намуна кўринишидаги файллар мавжуд. Шунга қарамай, киберхавфсизлик бўйича мутахассислар ушбу ҳолатни юқори хавфли деб баҳоламоқда, чунки ўғирланган маълумотлар орасида корпоратив стратегиялар ва ички таҳлиллар бўлиши мумкин.

Ҳозирча Клуе компанияси хакерларга тўлов тўлагани ёки йўқлиги ҳақида расмий маълумот бермади. "Икарус" гуруҳи сайти айни дамда фаолиятини тўхтатган, бу эса компаниянинг хакерлар билан келишувга эришгани ҳақидаги тахминларни кучайтирмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий IT-мутахассислар учун ҳам бу каби ҳолатлар муҳим огоҳлантириш бўлиб, халқаро сервислар билан ишлашда маълумотлар дахлсизлигига эътиборли бўлиш лозимлигини кўрсатади.

КлуеКиберхавфсизликХакерларTechCrunchМаълумотлар Ўғирланиши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Base Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиBase Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиБугун, 23:00Xiaomi компанияси 35 000 Па қувватли Робот Вакуум 6 Max флагманини тақдим этдиXiaomi компанияси 35 000 Па қувватли Робот Вакуум 6 Max флагманини тақдим этдиБугун, 22:56Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?Бугун, 22:54Google молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиGoogle молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиБугун, 22:27Хитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиХитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиБугун, 22:25Сунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиСунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиБугун, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди