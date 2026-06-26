Honor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинлик

·0·Техно
Honor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинлик

Хитойнинг Honor технология гиганти ўрта нарх сегментида ҳақиқий инқилоб ясашга қаратилган янги Honor X80 Pro Max смартфонини расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма ўзининг мисли кўрилмаган автономлик кўрсаткичлари ва дисплей имкониятлари билан бозордаги рақобатчиларидан яққол ажралиб туради. Қурилма нафақат қувват, балки чидамлилик борасида ҳам янги стандартларни ўрнатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг энг асосий ўзига хослиги унинг 11 000 мАч ҳажмли улкан аккумуляторидир. ixbt.com маълумотига кўра, бундай сиғим қурилмага тўхтовсиз 26 соатдан ортиқ вақт давомида жонли эфир (стриминг) олиб бориш имконини беради. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар орасида рекорд натижа ҳисобланади. Шунингдек, гаджет 90 В қувватга эга тезкор қувватлаш ва 27 В қувватли тескари қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Экран технологиялари ва ҳимоя даражаси

Honor X80 Pro Max дисплей борасида ҳам фойдаланувчиларни ҳайратда қолдиришга тайёр. 6,8 дюймли экран 1.5K (1280 х 2788) аниқликда бўлиб, 120 Гс янгиланиш частотасига эга. Энг диққатга сазовор жиҳати — экраннинг энг юқори ёрқинлиги 10 000 нитга етади. Бу қуёш нури остида ҳам тасвирнинг ўта тиниқ кўринишини кафолатлайди.

Қурилма нафақат ички қуввати, балки ташқи ҳимояси билан ҳам эътиборга лойиқ. У IP69К стандарти бўйича ҳимояланган бўлиб, бу нафақат сув ва чангдан, балки юқори босимли иссиқ сув оқимидан ҳам қўрқмаслигини англатади. Ўзбекистоннинг иссиқ иқлими ва чангли шароитларида бундай ҳимоя даражаси фойдаланувчилар учун қўшимча устунлик бериши шубҳасиз.

Техник хусусиятлар ва кафолат

Смартфоннинг аппарат қисми Snapdragon 6 Ген 5 процессори асосига қурилган. Харидорлар эҳтиёжига қараб қуйидаги конфигурацияларни танлашлари мумкин:

  • 8 GB дан 12 GB гача тезкор хотира (RAM);
  • 512 GB гача бўлган доимий хотира (флаш-стораге);
  • NFC модули ва инфрақизил порт;
  • Стерео динамиклар ва МагикОС 10.0 (Android 16 асосида) тизими.
Камера борасида Honor X80 Pro Max оптик барқарорлаштириш (ОИС) тизимига эга 50 мегапикселли асосий сенсор ва 8 мегапикселли фронтал камера билан жиҳозланган. Бу ўрта сегментдаги смартфон учун сифатли суратлар олиш имконини таъминлайди.

Ишлаб чиқарувчи ўз маҳсулотининг сифатига шунчалик ишонадики, Хитой бозорида сотиб олинган қурилмалар учун икки йил давомида экран ва аккумуляторни мутлақо бепул алмаштириб бериш кафолатини тақдим этмоқда. Қурилманинг бошланғич нархи тахминан 290 доллардан бошланиб, максимал комплектацияда 410 долларгача етади. Ушбу нарх ва имкониятлар нисбати Honor брендининг ўрта тоифадаги позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлайди.

HonorСмартфонТехнологияАккумуляторХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширди«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширдиБугун, 09:45Қуёшда энг юқори Х синфидаги чақнашлар кутилмоқда: Ерда кучли магнит бўронлари бўлиши мумкинҚуёшда энг юқори Х синфидаги чақнашлар кутилмоқда: Ерда кучли магнит бўронлари бўлиши мумкинБугун, 09:00SpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказдиSpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 08:25Nubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқдаNubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқдаБугун, 07:25Оқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўрадиОқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўрадиБугун, 04:53Ихчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этадиИхчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этадиБугун, 03:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди