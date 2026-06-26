Honor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинлик
Хитойнинг Honor технология гиганти ўрта нарх сегментида ҳақиқий инқилоб ясашга қаратилган янги Honor X80 Pro Max смартфонини расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма ўзининг мисли кўрилмаган автономлик кўрсаткичлари ва дисплей имкониятлари билан бозордаги рақобатчиларидан яққол ажралиб туради. Қурилма нафақат қувват, балки чидамлилик борасида ҳам янги стандартларни ўрнатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг энг асосий ўзига хослиги унинг 11 000 мАч ҳажмли улкан аккумуляторидир. ixbt.com маълумотига кўра, бундай сиғим қурилмага тўхтовсиз 26 соатдан ортиқ вақт давомида жонли эфир (стриминг) олиб бориш имконини беради. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар орасида рекорд натижа ҳисобланади. Шунингдек, гаджет 90 В қувватга эга тезкор қувватлаш ва 27 В қувватли тескари қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Экран технологиялари ва ҳимоя даражасиHonor X80 Pro Max дисплей борасида ҳам фойдаланувчиларни ҳайратда қолдиришга тайёр. 6,8 дюймли экран 1.5K (1280 х 2788) аниқликда бўлиб, 120 Гс янгиланиш частотасига эга. Энг диққатга сазовор жиҳати — экраннинг энг юқори ёрқинлиги 10 000 нитга етади. Бу қуёш нури остида ҳам тасвирнинг ўта тиниқ кўринишини кафолатлайди.
Қурилма нафақат ички қуввати, балки ташқи ҳимояси билан ҳам эътиборга лойиқ. У IP69К стандарти бўйича ҳимояланган бўлиб, бу нафақат сув ва чангдан, балки юқори босимли иссиқ сув оқимидан ҳам қўрқмаслигини англатади. Ўзбекистоннинг иссиқ иқлими ва чангли шароитларида бундай ҳимоя даражаси фойдаланувчилар учун қўшимча устунлик бериши шубҳасиз.
Техник хусусиятлар ва кафолатСмартфоннинг аппарат қисми Snapdragon 6 Ген 5 процессори асосига қурилган. Харидорлар эҳтиёжига қараб қуйидаги конфигурацияларни танлашлари мумкин:
- 8 GB дан 12 GB гача тезкор хотира (RAM);
- 512 GB гача бўлган доимий хотира (флаш-стораге);
- NFC модули ва инфрақизил порт;
- Стерео динамиклар ва МагикОС 10.0 (Android 16 асосида) тизими.
Ишлаб чиқарувчи ўз маҳсулотининг сифатига шунчалик ишонадики, Хитой бозорида сотиб олинган қурилмалар учун икки йил давомида экран ва аккумуляторни мутлақо бепул алмаштириб бериш кафолатини тақдим этмоқда. Қурилманинг бошланғич нархи тахминан 290 доллардан бошланиб, максимал комплектацияда 410 долларгача етади. Ушбу нарх ва имкониятлар нисбати Honor брендининг ўрта тоифадаги позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлайди.
…