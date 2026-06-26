Марс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилди

·0·Техно
Марс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилди

Оксфорд университети олимлари Марс сайёрасининг ўтмиши ҳақидаги узоқ йиллик илмий қарашларни шубҳа остига қўювчи янги кашфиётни амалга оширишди. Натуре Астрономй журналида эълон қилинган тадқиқот натижаларига кўра, Қизил сайёра қаърида Ерга хос бўлган улкан магматик тизимлар мавжуд бўлгани аниқланди. Бу кашфиёт Марсни геологик жиҳатдан анча содда ва "ўлик" сайёра деб ҳисоблаб келган мутахассислар учун кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Узоқ вақт давомида Марс "турғун қобиқли" сайёралар сирасига киритиб келинар эди. Ер юзидан фарқли ўлароқ, Марс литосфераси ҳаракатланувчи тектоник плиталарга бўлинмаган. Ерда айнан тектоник жараёнлар тоғ жинсларининг айланишини, вулқон фаоллигини ва қитъаларнинг шаклланишини таъминлайди. Шу сабабли, олимлар Марснинг ички тузилиши анча содда деб тахмин қилишган эди, бироқ янги таҳлиллар бу назарияни рад этмоқда.

Тадқиқотчилар ўз хулосаларини NASA агентлигининг ИнСигҳт миссияси томонидан тўпланган маълумотларга асослашди. Мазкур қурилма Марсдаги зилзилалар ва метеорит зарбаларини қайд этувчи ўта сезгир сейсмометрдан фойдаланган. Олимларнинг эътиборини сирт остидаги тахминан 24 километр чуқурликда жойлашган ва келиб чиқиши шу пайтгача номаълум бўлиб келган сирли қатлам тортди.

Кутилмаган геологик мураккаблик

Термодинамик моделлаштириш ва статистик таҳлиллар ёрдамида олимлар Марс жинсларининг таркибини сейсмик тўлқинларнинг ўтиш тезлиги билан солиштиришди. Маълум бўлишича, ушбу чегара остида темир ва магнийга бой жинслар, юқорида эса кремний миқдори юқори бўлган енгилроқ жинслар жойлашган. Бундай табақаланиш фақат узоқ давом этган мураккаб магматик жараёнлар натижасида юзага келиши мумкин.

Муаллифларнинг фикрича, бундай тузилма улкан ер ости магма резервуарларининг совиши натижасида шаклланган. Magma совиганда оғир минераллар пастга чўккан, енгилроқ эрималар эса юқорига кўтарилган. Ерда ҳам шунга ўхшаш жараёнлар йирик магматик тизимларда содир бўлади ва қитъа қобиғининг шаклланишида муҳим рол ўйнайди. Бу эса Марснинг геологик эволюцияси биз ўйлагандан кўра Ерга яқинроқ бўлганини кўрсатади.

Тадқиқотчилар ушбу қатлам Марснинг шимолий ярим шари остида юзлаб, ҳатто минглаб километрларга чўзилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда. Агар бу маълумот тасдиқланса, гап алоҳида вулқон ўчоқлари ҳақида эмас, балки бутун бошли кенг кўламли магматик тизим ҳақида боради. Бу кашфиёт тектоник плиталар ҳаракати бўлмаган сайёраларда ҳам мураккаб геологик жараёнлар ривожланиши мумкинлигини исботлайди.

Ҳаёт учун янги имкониятлар

Ушбу янгилик нафақат геология, балки астробиология учун ҳам катта аҳамиятга эга. Ер типидаги тектоника ҳаёт пайдо бўлиши учун зарур бўлган муҳитни яратишнинг ягона шарти бўлмаслиги мумкин. Агар Марс каби сайёраларда ҳам мураккаб ички жараёнлар кечган бўлса, коинотда ҳаёт учун қулай шароитга эга сайёралар сони биз тахмин қилгандан анча кўп бўлиши мумкин.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тадқиқот Марснинг нафақат ўтмишини, балки унинг ҳозирги ҳолатини ҳам қайта кўриб чиқишга ундайди. Гарчи бугунги кунда Марс юзаси совуқ ва жонсиз бўлиб кўринса-да, унинг қаъридаги бундай тузилмалар сайёра тарихи давомида иссиқлик ва кимёвий элементлар алмашинуви қандай кечганини тушунишга ёрдам беради.

МарсNASAГеологияКоинотИнСигҳт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатоликSpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатоликБугун, 14:56Nothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятларNothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятларБугун, 14:22Пландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этдиПландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этдиБугун, 13:53Honor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсдиHonor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсдиБугун, 13:27Гоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқдаГоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқдаБугун, 12:53Европада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етдиЕвропада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етдиБугун, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди