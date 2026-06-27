Elon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтди

·0·Техно
Elon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинот технологиялари соҳасида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Тинч океани сувларидан Шаннон кемаси ёрдамида SpaceX компаниясининг Старфалл деб номланган янги ва сирли аппарати чиқариб олинди. Ташқи кўриниши сабабли кўпчиликнинг диққатини тортган ушбу қурилма Лонг-Беач портига муваффақиятли етказилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Старфалл лойиҳаси SpaceX томонидан ишлаб чиқилган диск шаклидаги қайта фойдаланиладиган капсула бўлиб, у ўзининг ноодатий дизайни билан ажралиб туради. Қурилманинг диаметри 3,1 метрни, баландлиги эса атиги 0,75 метрни ташкил этади. Оммага тақдим этилган суратларда аппарат қизиқувчан кўзлардан ҳимоя қилувчи махсус тент билан ўраб қўйилганини кўриш мумкин.

Техник хусусиятлар ва миссия мақсади

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур аппарат 2026-йилнинг 23-июн куни Флорида штатидаги СЛК-40 майдонидан Falcon 9 ракета-ташувчиси ёрдамида орбитага учирилган эди. Старфалл қурилмасининг пастки қисми, яни иссиқликдан ҳимоя қилувчи экрани углерод толасидан ишланган бўлиб, у юқори ҳароратга чидамли материал билан қопланган. Шунингдек, унинг таркибида юқори босимли иккита баллон (КОПВ) ва сиқилган газли ёрдамчи баллонлар мавжуд.

Ушбу иссиқлик қалқонининг оғирлиги тахминан 700 килограммни ташкил қилади. Миссия давомида атмосферага кириш жараёнида иссиқлик экрани ва юқори пластинка бир-биридан ажралади. Бу SpaceX учун коинотдан юкларни қайтариш тизимини синовдан ўтказишдаги биринчи намойиш миссияси ҳисобланади.

Старфалл лойиҳасининг асосий вазифаси орбитадан Ерга 1000 килограммгача бўлган фойдали юкни хавфсиз етказиб беришдан иборат. Ҳозирча SpaceX мутахассислари миссиянинг якуний натижалари ва олинган маълумотлар ҳақида батафсил ҳисобот беришмади, бироқ аппаратнинг бутун ҳолда қайтиб келиши муваффақиятли қадам сифатида баҳоланмоқда.

Ушбу янгилик Ўзбекистон каби коинот тадқиқотларига қизиқиши ортиб бораётган мамлакатлар учун ҳам аҳамиятли. Арзон ва ишончли юк етказиб бериш тизимлари келажакда коинотдаги илмий лабораториялардан олинган намуналар ёки ишлаб чиқарилган маҳсулотларни Ерга тезкор қайтариш имконини беради. Бу эса хусусий космонавтика соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.

SpaceXElon MuskСтарфаллКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқдаМаълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқдаБугун, 14:57Apple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқдаApple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқдаБугун, 14:28Rocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиRocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиБугун, 13:51Oppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камераларOppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камераларБугун, 13:21Xiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиБугун, 12:57Греция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборадиГреция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборадиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди