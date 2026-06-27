Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқади
Apple корпорацияси ўзининг бўлажак смартфонларида тезкор хотира (RAM) ҳажмини ошириш бўйича ноодатий стратегияни танламоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, 2026-йилда тақдим этилиши кутилаётган iPhone 18 сериясининг базавий моделлари 9 GB тезкор хотира билан жиҳозланади. Бу ҳозирги стандартлардан фарқ қилувчи кўрсаткич бўлиб, технология оламида камдан-кам кузатиладиган ҳолатдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли таҳлилчи Минг-Чи Kuo ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида маълум қилишича, бундай ўзгариш Apple Intelligence сунъий интеллект тизимининг имкониятларини янада кенгайтириш билан боғлиқ. Хусусан, iOS 27 операцион тизими даражасида сунъий интеллект алгоритмларининг узлуксиз ва тезкор ишлашини таъминлаш учун қўшимча хотира ресурслари талаб этилади. Бу эса Apple муҳандисларини одатдаги 8 GB ҳажмдан воз кечиб, бироз юқорироқ кўрсаткичга ўтишга мажбур қилмоқда.
Хотира архитектурасидаги ўзгаришларТехник жиҳатдан бу янгилик хотира чиплари конфигурациясининг ўзгариши билан изоҳланади. Ҳозирги А19 чипли моделларда тўртта 2 GB ҳажмли чип қўлланилса, янги А20 процессорига эга iPhone 18 моделлари олтита 1,5 GB ҳажмли чиплардан фойдаланади. Натижада умумий ҳажм 9 GBни ташкил этади. Бу усул қурилманинг таннархини кескин оширмасдан, унумдорликни сезиларли даражада яхшилаш имконини беради.
Шу билан бирга, iPhone 18 туркумининг флагман моделлари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max, шунингдек, кутилаётган букламафон (iPhone Ultra) 12 GB тезкор хотира билан таъминланади. Ушбу юқори тоифадаги қурилмалар А20 Pro чиплари асосида ишлайди ва саккизта 1,5 GB ҳажмли чиплар жамланмасидан иборат бўлади. Бу эса профессионал даражадаги вазифаларни бажаришда катта устунлик беради.
Бозорга чиқиш стратегиясиApple компанияси iPhone 18 сериясини бозорга чиқаришда янгича ёндашувни қўллаши мумкин. Дастлабки маълумотларга кўра, флагман моделлар анъанавий равишда 2026-йил сентябрь ойида сотувга чиқади. Бироқ, базавий iPhone 18 ва ҳамёнбоп iPhone 18е моделлари бироз кечроқ — 2027-йилнинг баҳорида фойдаланувчиларга тақдим этилиши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ушбу янгилик айниқса муҳим, чунки сунъий интеллект функциялари маҳаллий бозорда ҳам смартфон танлашда асосий мезонлардан бирига айланиб бормоқда. Тезкор хотиранинг ҳатто 1 GBга ошиши ҳам қурилманинг узоқ йиллар давомида долзарблигини йўқотмаслигига ва янги дастурий янгиланишларни қийинчиликсиз қабул қилишига хизмат қилади.
ixbt.com хабарига кўра, Apple хотира чипларини етказиб бериш бўйича Хитойнинг CXMT компанияси билан ҳамкорлик қилиш масаласини ҳам кўриб чиқмоқда. Бу эса компаниянинг таъминот занжирини диверсификация қилиш ва ишлаб чиқариш харажатларини оптималлаштиришга бўлган интилишидан далолат беради. iPhone 18 серияси Apple тарихидаги сунъий интеллектга энг кўп йўналтирилган авлод бўлиши кутилмоқда.
…