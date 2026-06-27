Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқади

·54·Техно
Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқади

Apple корпорацияси ўзининг бўлажак смартфонларида тезкор хотира (RAM) ҳажмини ошириш бўйича ноодатий стратегияни танламоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, 2026-йилда тақдим этилиши кутилаётган iPhone 18 сериясининг базавий моделлари 9 GB тезкор хотира билан жиҳозланади. Бу ҳозирги стандартлардан фарқ қилувчи кўрсаткич бўлиб, технология оламида камдан-кам кузатиладиган ҳолатдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли таҳлилчи Минг-Чи Kuo ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида маълум қилишича, бундай ўзгариш Apple Intelligence сунъий интеллект тизимининг имкониятларини янада кенгайтириш билан боғлиқ. Хусусан, iOS 27 операцион тизими даражасида сунъий интеллект алгоритмларининг узлуксиз ва тезкор ишлашини таъминлаш учун қўшимча хотира ресурслари талаб этилади. Бу эса Apple муҳандисларини одатдаги 8 GB ҳажмдан воз кечиб, бироз юқорироқ кўрсаткичга ўтишга мажбур қилмоқда.

Хотира архитектурасидаги ўзгаришлар

Техник жиҳатдан бу янгилик хотира чиплари конфигурациясининг ўзгариши билан изоҳланади. Ҳозирги А19 чипли моделларда тўртта 2 GB ҳажмли чип қўлланилса, янги А20 процессорига эга iPhone 18 моделлари олтита 1,5 GB ҳажмли чиплардан фойдаланади. Натижада умумий ҳажм 9 GBни ташкил этади. Бу усул қурилманинг таннархини кескин оширмасдан, унумдорликни сезиларли даражада яхшилаш имконини беради.

Шу билан бирга, iPhone 18 туркумининг флагман моделлари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max, шунингдек, кутилаётган букламафон (iPhone Ultra) 12 GB тезкор хотира билан таъминланади. Ушбу юқори тоифадаги қурилмалар А20 Pro чиплари асосида ишлайди ва саккизта 1,5 GB ҳажмли чиплар жамланмасидан иборат бўлади. Бу эса профессионал даражадаги вазифаларни бажаришда катта устунлик беради.

Бозорга чиқиш стратегияси

Apple компанияси iPhone 18 сериясини бозорга чиқаришда янгича ёндашувни қўллаши мумкин. Дастлабки маълумотларга кўра, флагман моделлар анъанавий равишда 2026-йил сентябрь ойида сотувга чиқади. Бироқ, базавий iPhone 18 ва ҳамёнбоп iPhone 18е моделлари бироз кечроқ — 2027-йилнинг баҳорида фойдаланувчиларга тақдим этилиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ушбу янгилик айниқса муҳим, чунки сунъий интеллект функциялари маҳаллий бозорда ҳам смартфон танлашда асосий мезонлардан бирига айланиб бормоқда. Тезкор хотиранинг ҳатто 1 GBга ошиши ҳам қурилманинг узоқ йиллар давомида долзарблигини йўқотмаслигига ва янги дастурий янгиланишларни қийинчиликсиз қабул қилишига хизмат қилади.

ixbt.com хабарига кўра, Apple хотира чипларини етказиб бериш бўйича Хитойнинг CXMT компанияси билан ҳамкорлик қилиш масаласини ҳам кўриб чиқмоқда. Бу эса компаниянинг таъминот занжирини диверсификация қилиш ва ишлаб чиқариш харажатларини оптималлаштиришга бўлган интилишидан далолат беради. iPhone 18 серияси Apple тарихидаги сунъий интеллектга энг кўп йўналтирилган авлод бўлиши кутилмоқда.

AppleiPhone 18ТехнологияСунъий IntelлектСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинКАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинБугун, 19:28Соғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаландиСоғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаландиБугун, 19:20Тошкентда РОБОТИС гуманоид роботлар заводини қурмоқдаТошкентда РОБОТИС гуманоид роботлар заводини қурмоқдаБугун, 18:45Органик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилиндиОрганик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилиндиБугун, 17:52Осиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаОсиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаБугун, 17:29Сватч компанияси Samsungдан 170 миллион доллар товон пули талаб қилмоқдаСватч компанияси Samsungдан 170 миллион доллар товон пули талаб қилмоқдаБугун, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди