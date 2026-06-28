Artemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқда
АҚШ Конгрессига Artemis II миссияси аъзоларини мамлакатнинг энг юксак фуқаролик мукофоти — Конгресс олтин медали (Конгрессионал Голд Медал) билан тақдирлаш тўғрисидаги қонун лойиҳаси тақдим этилди. Ушбу ташаббус инсониятнинг 50 йилдан ортиқ вақт ичида илк бор Ой атрофида парвоз қилиши ва коинотни ўзлаштиришдаги улкан жасорати учун эътироф сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур қонун лойиҳаси Аризона штатидан демократ сенатор, собиқ NASA астронавти Марк Келлй ҳамда Небраскалик республикачи конгрессмен Дон Бакон томонидан илгари сурилди. Ҳужжатда NASA астронавтлари Реид Wiseман, Виктор Гловер, Чристина Коч ҳамда Канада космик агентлиги вакили Жеремй Ҳансен номлари қайд этилган. Икки партиявий қўллаб-қувватлов ушбу миссиянинг АҚШ учун нафақат илмий, балки стратегик аҳамиятга эга эканини кўрсатади.
Тарихий миссия ва рекорд натижаларArtemis II миссияси иштирокчилари Ер орбитасидан анча узоқлашиб, Ойнинг тескари томонини айланиб ўтиш орқали тарихий натижани қайд этишди. Улар бошқариладиган парвозлар тарихида Ердан энг узоқ масофага — тахминан 406 771 километргача узоқлашиб, рекорд ўрнатдилар. Бу кўрсаткич инсониятнинг коинотдаги имкониятлари янги босқичга чиққанидан далолат беради.
ixbt.com маълумотларига кўра, миссия давомида фақатгина масофа эмас, балки технологик ютуқлар ҳам алоҳида эътироф этилган. Экипаж аъзолари илк бор Ой орбитасидан юқори аниқликдаги тасвирларни реал вақт режимида узатишга муваффақ бўлишди. Шунингдек, коинот кемаси ва Халқаро космик станция (ХКС) ўртасида илк бор овозли алоқа ўрнатилди, бу эса келажакдаги узоқ масофали парвозлар учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади.
Олий мукофот ва унинг аҳамиятиКонгресс олтин медали АҚШдаги Президент озодлик медали билан бир қаторда энг нуфузли фуқаролик мукофоти ҳисобланади. Коинотни ўрганиш соҳасида ушбу шарафга шу пайтгача жуда саноқли инсонлар лойиқ кўрилган. Улар орасида қуйидагилар бор:
- Аполло 11 дастури қаҳрамонлари — Неил Арmsтронг, Бузз Алдрин ва Майкл Коллинс;
- Орбитал парвозни амалга оширган биринчи америкалик Джон Гленн.
Artemis II миссияси инсониятнинг Ойга қайтиши ва у ерда узоқ муддатли базалар қуриш йўлидаги муҳим тайёргарлик босқичи бўлди. Конгресс аъзоларининг фикрича, ушбу мукофот ярим асрлик танаффусдан сўнг АҚШнинг коинотдаги етакчилигини тиклаган ва янги авлод тадқиқотчиларини руҳлантирган қаҳрамонларга муносиб эҳтиромдир.
…