Artemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқда

·27·Техно
Artemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқда

АҚШ Конгрессига Artemis II миссияси аъзоларини мамлакатнинг энг юксак фуқаролик мукофоти — Конгресс олтин медали (Конгрессионал Голд Медал) билан тақдирлаш тўғрисидаги қонун лойиҳаси тақдим этилди. Ушбу ташаббус инсониятнинг 50 йилдан ортиқ вақт ичида илк бор Ой атрофида парвоз қилиши ва коинотни ўзлаштиришдаги улкан жасорати учун эътироф сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қонун лойиҳаси Аризона штатидан демократ сенатор, собиқ NASA астронавти Марк Келлй ҳамда Небраскалик республикачи конгрессмен Дон Бакон томонидан илгари сурилди. Ҳужжатда NASA астронавтлари Реид Wiseман, Виктор Гловер, Чристина Коч ҳамда Канада космик агентлиги вакили Жеремй Ҳансен номлари қайд этилган. Икки партиявий қўллаб-қувватлов ушбу миссиянинг АҚШ учун нафақат илмий, балки стратегик аҳамиятга эга эканини кўрсатади.

Тарихий миссия ва рекорд натижалар

Artemis II миссияси иштирокчилари Ер орбитасидан анча узоқлашиб, Ойнинг тескари томонини айланиб ўтиш орқали тарихий натижани қайд этишди. Улар бошқариладиган парвозлар тарихида Ердан энг узоқ масофага — тахминан 406 771 километргача узоқлашиб, рекорд ўрнатдилар. Бу кўрсаткич инсониятнинг коинотдаги имкониятлари янги босқичга чиққанидан далолат беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, миссия давомида фақатгина масофа эмас, балки технологик ютуқлар ҳам алоҳида эътироф этилган. Экипаж аъзолари илк бор Ой орбитасидан юқори аниқликдаги тасвирларни реал вақт режимида узатишга муваффақ бўлишди. Шунингдек, коинот кемаси ва Халқаро космик станция (ХКС) ўртасида илк бор овозли алоқа ўрнатилди, бу эса келажакдаги узоқ масофали парвозлар учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Олий мукофот ва унинг аҳамияти

Конгресс олтин медали АҚШдаги Президент озодлик медали билан бир қаторда энг нуфузли фуқаролик мукофоти ҳисобланади. Коинотни ўрганиш соҳасида ушбу шарафга шу пайтгача жуда саноқли инсонлар лойиқ кўрилган. Улар орасида қуйидагилар бор:

  • Аполло 11 дастури қаҳрамонлари — Неил Арmsтронг, Бузз Алдрин ва Майкл Коллинс;
  • Орбитал парвозни амалга оширган биринчи америкалик Джон Гленн.
Қонун лойиҳаси қабул қилинган тақдирда, Artemis II экипажи ушбу нуфузли мукофотни гуруҳ бўлиб олган энг кам сонли жамоалардан бирига айланади. Шунингдек, АҚШ Зарбхонаси томонидан ушбу медалнинг бронза нусхалари коллекционерлар учун сотувга чиқарилиши, тушган маблағ эса ишлаб чиқариш харажатларини қоплаши кўзда тутилган.

Artemis II миссияси инсониятнинг Ойга қайтиши ва у ерда узоқ муддатли базалар қуриш йўлидаги муҳим тайёргарлик босқичи бўлди. Конгресс аъзоларининг фикрича, ушбу мукофот ярим асрлик танаффусдан сўнг АҚШнинг коинотдаги етакчилигини тиклаган ва янги авлод тадқиқотчиларини руҳлантирган қаҳрамонларга муносиб эҳтиромдир.

NASAArtemis IIКоинотАҚШКонгресс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Бугун, 22:21Катта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқдаКатта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқдаБугун, 22:21Ҳиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинҲиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинБугун, 20:59Микрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаМикрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаБугун, 20:27Канадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирдиКанадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирдиБугун, 19:29Говее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этдиГовее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этдиБугун, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди