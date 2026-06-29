АҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилди

·0·Техно
АҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилди

АҚШ Олий суди ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан смартфон фойдаланувчиларининг жойлашув маълумотларини олиш учун қўлланиладиган "геофенсе" (геодевор) ордерларидан фойдаланишни чеклади. 6-3 овоз бериш натижасига кўра қабул қилинган ушбу қарор рақамли даврда шахсий дахлсизлик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Суд қарорига кўра, ҳар бир шахс ўзининг мобил қурилмаси орқали тўпланадиган жойлашув маълумотлари махфийлигига нисбатан асосли умид қилиш ҳуқуқига эга. Бу шуни англатадики, эндиликда АҚШ полицияси ва бошқа махсус хизматлари Google каби технологик гигантлардан фойдаланувчиларнинг қаерда бўлгани ҳақидаги тарихий маълумотларни олишдан аввал махсус суд рухсатномасини (ордер) олиши шарт бўлади.

Геофенсе ордерлари нима ва нега улар хавфли?

Геофенсе ордерлари одатда полицияга маълум бир ҳудуд ва вақт оралиғида бўлган барча смартфон эгалари ҳақида маълумот олиш имконини беради. Масалан, жиноят содир этилган жой атрофида харита чизилиб, Google каби компаниялардан ўша вақтда у ерда бўлган барча фойдаланувчилар рўйхати талаб қилинади. Танқидчилар буни "аввал қидирув ўтказиб, кейин шубҳа уйғотиш" деб аташган, чунки бу жараёнда минглаб бегуноҳ инсонларнинг шахсий маълумотлари ҳуқуқ-тартибот идоралари қўлига ўтиб кетган.

Олий суд ўз қарорида фойдаланувчилар Google хизматларидан фойдаланиш орқали ўз жойлашув маълумотларини ихтиёрий равишда оммага улашмаслигини таъкидлади. Агар бу маълумотлар ихтиёрий улашилган деб ҳисобланганда, АҚШ қонунчилигидаги "учинчи шахс доктринаси" қўлланилиб, полицияга ордерларсиз маълумот олишга рухсат берилган бўлар эди.

Инсон ҳуқуқлари ва технологик назорат

Ушбу суд иши Чатрие в. Унитед Статес иши доирасида кўриб чиқилди. Банк ўғрилигида айбланган Окелло Чатрие ўзига қарши далиллар конституцияга зид равишда олинганини даъво қилган эди. Унинг адвокатлари геофенсе ордерлари АҚШ Конституциясининг 4-тузатишига, яни асоссиз тинтув ва мусодара қилишдан ҳимояланиш ҳуқуқига зид эканини исботлашга ҳаракат қилишди.

Суд геофенсе ордерларини бутунлай тақиқламади, бироқ уларни қўллаш тартибини кескинлаштирди. Эндиликда полиция муайян шахснинг жиноятга алоқадорлигини кўрсатувчи "етарли асослар" (пробабле каусе) тақдим этиши ва сўровни иложи борича торроқ доирада шакллантириши лозим. Бу қарор нафақат АҚШда, балки бутун дунёда рақамли кузатув ва шахсий дахлсизлик ўртасидаги мувозанатни сақлаш бўйича намуна бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик долзарб аҳамиятга эга. Глобал технологик платформалар ўз махфийлик сиёсатини кўпинча АҚШ Олий суди қарорлари асосида мослаштиради, бу эса билвосита бутун дунё бўйлаб фойдаланувчилар маълумотларининг хавфсизлигига таъсир кўрсатади.

АҚШОлий СудМахфийликGoogleСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиБугун, 21:24Жанубий Кореяда чиплар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган газ тақчиллиги юзага келдиЖанубий Кореяда чиплар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган газ тақчиллиги юзага келдиБугун, 21:24Агентопиа: Олимлар 100 та сунъий интеллект агентидан иборат рақамли жамият яратдиАгентопиа: Олимлар 100 та сунъий интеллект агентидан иборат рақамли жамият яратдиБугун, 20:57Soyuz MS-29 кемаси экипажи Бойқўнғирга етиб келди: Парвозга сўнгги тайёргарликSoyuz MS-29 кемаси экипажи Бойқўнғирга етиб келди: Парвозга сўнгги тайёргарликБугун, 20:23Rocket Lab космик гигантга айланмоқда: Иридиум компанияси 8 миллиард долларга сотиб олиндиRocket Lab космик гигантга айланмоқда: Иридиум компанияси 8 миллиард долларга сотиб олиндиБугун, 20:20SpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтардиSpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтардиБугун, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди