Lenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Lenovo компанияси мактаб ўқувчилари учун махсус мўлжалланган, ихчам ва ҳамёнбоп AI Стюдент Пҳоне қурилмасини намойиш этди. Ушбу гаджет замонавий смартфонларнинг барча фойдали функцияларини ўзида жамлаган бўлса-да, болаларнинг дарсдан чалғимаслиги учун унда ўйинлар ва кўнгилочар иловалар бутунлай олиб ташланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг асосий ўзига хослиги унга ўрнатилган сунъий интеллект (AI) ёрдамчисидир. Махсус тугма орқали фаоллашадиган ушбу тизим ўқувчиларнинг саволларига овозли тарзда жавоб беради ва уй вазифаларини бажаришда кўмаклашади. Ixbt.com маълумотларига кўра, телефон JD.com платформасида тахминан 44 АҚШ доллари (299 юан) қийматида сотувга чиқди.
Ота-оналар назорати ва хавфсизлик функциялариLenovo мутахассислари қурилмани яратишда хавфсизлик масаласига алоҳида эътибор қаратишган. Смартфон реал вақт режимидаги ГПС-навигация тизими билан жиҳозланган бўлиб, ота-оналар фарзандининг қаердалигини доимий кузатиб боришлари мумкин. Шунингдек, махсус "геозоналар" функцияси орқали бола белгиланган ҳудудни (масалан, мактаб ёки уй) тарк этса, ота-она смартфонига автоматик билдиришнома юборилади.
Масофавий бошқарув иловаси ёрдамида ота-оналар қуйидаги амалларни бажариш имкониятига эга:
- Номаълум рақамлардан келадиган қўнғироқларни блоклаш;
- Дарс вақтида телефонни масофадан ўчириб қўйиш;
- Қурилманинг ишлаш жадвалини белгилаш ва уни қайта юклаш;
- Мобил тўловлар учун лимитлар ўрнатиш.
Техник хусусиятлар ва таълим имкониятлариҚурилма 1,83 дюймли сенсорли экран билан жиҳозланган бўлиб, у қўлда ёзиш функциясини қўллаб-қувватлайди. Дисплей Панда русумли ҳимоя ойнаси билан қопланган, бу эса унинг чидамлилигини оширади. Гаджет 1850 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга ва 4G тармоқларида, жумладан ВоЛТE технологияси асосида ишлайди.
Қизиқарли жиҳати шундаки, AI Стюдент Пҳоне жисмоний СИМ-картасиз ҳам ишлаш имкониятига эга. Қурилма хотирасига математика, тиллар ва бошқа фанлар бўйича тайёр ўқув материаллари юкланган. Бу эса уни шунчаки алоқа воситаси эмас, балки чўнтакдаги репетиторга айлантиради.
Ўзбекистон бозорида ҳам ота-оналарнинг фарзандлари гаджетларга ҳаддан ташқари боғланиб қолиши борасидаги хавотирлари ортиб бораётган бир пайтда, Lenovo компаниясининг ушбу ечими ўзига хос мувозанат бўлиб хизмат қилиши мумкин. Ҳозирча қурилма фақат Хитой бозори учун тақдим этилган, бироқ унинг глобал версияси чиқиши эҳтимоли ҳам мавжуд.
…