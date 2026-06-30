Lenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этди

·0·Техно
Lenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Lenovo компанияси мактаб ўқувчилари учун махсус мўлжалланган, ихчам ва ҳамёнбоп AI Стюдент Пҳоне қурилмасини намойиш этди. Ушбу гаджет замонавий смартфонларнинг барча фойдали функцияларини ўзида жамлаган бўлса-да, болаларнинг дарсдан чалғимаслиги учун унда ўйинлар ва кўнгилочар иловалар бутунлай олиб ташланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асосий ўзига хослиги унга ўрнатилган сунъий интеллект (AI) ёрдамчисидир. Махсус тугма орқали фаоллашадиган ушбу тизим ўқувчиларнинг саволларига овозли тарзда жавоб беради ва уй вазифаларини бажаришда кўмаклашади. Ixbt.com маълумотларига кўра, телефон JD.com платформасида тахминан 44 АҚШ доллари (299 юан) қийматида сотувга чиқди.

Ота-оналар назорати ва хавфсизлик функциялари

Lenovo мутахассислари қурилмани яратишда хавфсизлик масаласига алоҳида эътибор қаратишган. Смартфон реал вақт режимидаги ГПС-навигация тизими билан жиҳозланган бўлиб, ота-оналар фарзандининг қаердалигини доимий кузатиб боришлари мумкин. Шунингдек, махсус "геозоналар" функцияси орқали бола белгиланган ҳудудни (масалан, мактаб ёки уй) тарк этса, ота-она смартфонига автоматик билдиришнома юборилади.

Масофавий бошқарув иловаси ёрдамида ота-оналар қуйидаги амалларни бажариш имкониятига эга:

  • Номаълум рақамлардан келадиган қўнғироқларни блоклаш;
  • Дарс вақтида телефонни масофадан ўчириб қўйиш;
  • Қурилманинг ишлаш жадвалини белгилаш ва уни қайта юклаш;
  • Мобил тўловлар учун лимитлар ўрнатиш.

Техник хусусиятлар ва таълим имкониятлари

Қурилма 1,83 дюймли сенсорли экран билан жиҳозланган бўлиб, у қўлда ёзиш функциясини қўллаб-қувватлайди. Дисплей Панда русумли ҳимоя ойнаси билан қопланган, бу эса унинг чидамлилигини оширади. Гаджет 1850 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга ва 4G тармоқларида, жумладан ВоЛТE технологияси асосида ишлайди.

Қизиқарли жиҳати шундаки, AI Стюдент Пҳоне жисмоний СИМ-картасиз ҳам ишлаш имкониятига эга. Қурилма хотирасига математика, тиллар ва бошқа фанлар бўйича тайёр ўқув материаллари юкланган. Бу эса уни шунчаки алоқа воситаси эмас, балки чўнтакдаги репетиторга айлантиради.

Ўзбекистон бозорида ҳам ота-оналарнинг фарзандлари гаджетларга ҳаддан ташқари боғланиб қолиши борасидаги хавотирлари ортиб бораётган бир пайтда, Lenovo компаниясининг ушбу ечими ўзига хос мувозанат бўлиб хизмат қилиши мумкин. Ҳозирча қурилма фақат Хитой бозори учун тақдим этилган, бироқ унинг глобал версияси чиқиши эҳтимоли ҳам мавжуд.

LenovoСмартфонСунъий IntelлектТаълимТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД компанияси сенсорли панелга эга ноодатий тугмали телефон устида ишламоқдаҲМД компанияси сенсорли панелга эга ноодатий тугмали телефон устида ишламоқдаБугун, 10:22Apple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиApple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиБугун, 09:51Сунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиСунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиБугун, 09:21Meta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкинMeta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкинБугун, 09:20Base44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқдаBase44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқдаБугун, 07:50Куктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиКуктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиБугун, 06:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди