OnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этди
Смартфонлар бозорида ўзининг юқори унумдор қурилмалари билан танилган OnePlus компанияси Ҳиндистонда мутлақо янги Н сериясини дебют қилди. Ушбу туркумнинг илк вакили бўлган OnePlus Н6 модели ўзининг рекорд даражадаги аккумулятор сиғими ва ҳамёнбоп нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг 8000 мА/соат қувватга эга батареяси бўлиб, у узоқ муддатли автономликни таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон 45 В қувватга эга СуперВООК тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, унда 5 В қувватли тескари симли зарядлаш имконияти ҳам мавжуд бўлиб, бу бошқа кичик гаджетларни қувватлантиришга хизмат қилади. OnePlus муҳандислари қурилмага "бйпасс чаргинг" функциясини ҳам жорий этишган — бу технология ўйин ўйнаш жараёнида токни батареядан четлаб ўтиб, тўғридан-тўғри она платага узатади, натижада қурилманинг қизиб кетиши сезиларли даражада камаяди.
Етти йиллик хизмат муддати ва техник кўрсаткичларИшлаб чиқарувчининг таъкидлашича, OnePlus Н6 аккумулятори 1600 дан ортиқ зарядлаш сиклига мўлжалланган. Бу эса смартфондан етти йил давомида фаол фойдаланилганда ҳам батарея ўзининг дастлабки сиғимининг 80 фоизидан кўпроғини сақлаб қолишини англатади. Бундай чидамлилик кўрсаткичи одатда қимматбаҳо флагманларда ҳам камдан-кам учрайди.
Қурилманинг аппарат қисми MediaTek Dimensity 6360 Max процессори асосига қурилган. Харидорларга оператив хотира ҳажми 4 ёки 6 GB бўлган версиялар таклиф этилади, доимий хотира эса барча модификацияларда 128 GBни ташкил этади. Смартфон 6,8 дюймли ИПС экранга эга бўлиб, у 120 Гс янгиланиш частотаси ва 1200 нит энг юқори ёрқинлик даражасини таъминлайди, бироқ рухсати ҲД+ даражаси билан чекланган.
Камера имкониятлари ҳақида тўхталадиган бўлсак, OnePlus Н6 орқа панелида 50 мегапикселли асосий датчик ва 2 мегапикселли монохром сенсор жойлашган. Олд панелда эса 8 мегапикселли селфи-камера мавжуд. Қурилма Android 16 базасидаги ОхйгенОС 16 операцион тизимида ишлайди. Компания фойдаланувчиларга Android тизимининг иккита йирик янгиланишини ва уч йил давомида хавфсизлик патчларини етказиб беришни вада қилмоқда.
Смартфоннинг нархи унинг хусусиятларига нисбатан анча жозибадор белгиланган. 4/128 GB хотирага эга модел 245 доллар, 6/128 GB талқини эса 265 доллар атрофида сотувга чиқади. Қурилманинг қалинлиги 8,8 мм, вазни эса 208 граммни ташкил этади. Ҳиндистонда расмий савдолар 4-июльдан бошланиши кутилмоқда, кейинчалик модел бошқа минтақалар бозорига ҳам чиқиши эҳтимолдан холи эмас.
…