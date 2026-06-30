OnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этди

·0·Техно
OnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этди

Смартфонлар бозорида ўзининг юқори унумдор қурилмалари билан танилган OnePlus компанияси Ҳиндистонда мутлақо янги Н сериясини дебют қилди. Ушбу туркумнинг илк вакили бўлган OnePlus Н6 модели ўзининг рекорд даражадаги аккумулятор сиғими ва ҳамёнбоп нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг 8000 мА/соат қувватга эга батареяси бўлиб, у узоқ муддатли автономликни таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон 45 В қувватга эга СуперВООК тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, унда 5 В қувватли тескари симли зарядлаш имконияти ҳам мавжуд бўлиб, бу бошқа кичик гаджетларни қувватлантиришга хизмат қилади. OnePlus муҳандислари қурилмага "бйпасс чаргинг" функциясини ҳам жорий этишган — бу технология ўйин ўйнаш жараёнида токни батареядан четлаб ўтиб, тўғридан-тўғри она платага узатади, натижада қурилманинг қизиб кетиши сезиларли даражада камаяди.

Етти йиллик хизмат муддати ва техник кўрсаткичлар

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, OnePlus Н6 аккумулятори 1600 дан ортиқ зарядлаш сиклига мўлжалланган. Бу эса смартфондан етти йил давомида фаол фойдаланилганда ҳам батарея ўзининг дастлабки сиғимининг 80 фоизидан кўпроғини сақлаб қолишини англатади. Бундай чидамлилик кўрсаткичи одатда қимматбаҳо флагманларда ҳам камдан-кам учрайди.

Қурилманинг аппарат қисми MediaTek Dimensity 6360 Max процессори асосига қурилган. Харидорларга оператив хотира ҳажми 4 ёки 6 GB бўлган версиялар таклиф этилади, доимий хотира эса барча модификацияларда 128 GBни ташкил этади. Смартфон 6,8 дюймли ИПС экранга эга бўлиб, у 120 Гс янгиланиш частотаси ва 1200 нит энг юқори ёрқинлик даражасини таъминлайди, бироқ рухсати ҲД+ даражаси билан чекланган.

Камера имкониятлари ҳақида тўхталадиган бўлсак, OnePlus Н6 орқа панелида 50 мегапикселли асосий датчик ва 2 мегапикселли монохром сенсор жойлашган. Олд панелда эса 8 мегапикселли селфи-камера мавжуд. Қурилма Android 16 базасидаги ОхйгенОС 16 операцион тизимида ишлайди. Компания фойдаланувчиларга Android тизимининг иккита йирик янгиланишини ва уч йил давомида хавфсизлик патчларини етказиб беришни вада қилмоқда.

Смартфоннинг нархи унинг хусусиятларига нисбатан анча жозибадор белгиланган. 4/128 GB хотирага эга модел 245 доллар, 6/128 GB талқини эса 265 доллар атрофида сотувга чиқади. Қурилманинг қалинлиги 8,8 мм, вазни эса 208 граммни ташкил этади. Ҳиндистонда расмий савдолар 4-июльдан бошланиши кутилмоқда, кейинчалик модел бошқа минтақалар бозорига ҳам чиқиши эҳтимолдан холи эмас.

OnePlusСмартфонТехнологияАккумуляторГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Gmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишдиGmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишдиБугун, 17:21Xiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этдиXiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этдиБугун, 16:53GTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни берадиGTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни берадиБугун, 16:21Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгачаХитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгачаБугун, 15:59Ўзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиЎзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиБугун, 15:29Tesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилдиTesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилдиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди