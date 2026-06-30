Х платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этди
Илон Маскка тегишли бўлган Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи сунъий интеллект ёрдамчилари ва ишлаб чиқувчилар учун ўз маълумотлар базасига уланишни сезиларли даражада осонлаштирди. Компания Модел Контехт Протокол (МКП) стандартига асосланган махсус серверни ишга туширганини эълон қилди. Бу янгилик Claude, Cursor ва Grok Буилд каби сунъий интеллект иловаларига Х платформасидаги реал вақт режимидаги маълумотлардан фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
МКП — бу сунъий интеллект моделларининг ташқи хизматлар ва воситалар билан алоқа қилиш усулини белгиловчи очиқ стандартдир. Илгари дастурчилар ўзларининг сунъий интеллект ботларини Х билан интеграция қилиш учун шахсий серверларини яратишлари, уларни ҳостингга жойлаштиришлари ва мураккаб аутентификация жараёнларини бошқаришлари лозим эди. Эндиликда Х платформасининг ўзи ушбу инфратузилмани тақдим этмоқда, бу эса мутахассисларнинг вақтини тежашга хизмат қилади.
Сунъий интеллект ва маълумотлар алмашинувиixbt.com маълумотига кўра, янги тизим фойдаланувчиларга ўз аккаунт рухсатномалари орқали сунъий интеллект воситаларини тўғридан-тўғри платформага улаш имконини беради. Бу шуни англатадики, сунъий интеллект ёрдамчилари энди постларни қидириши, фойдаланувчи маълумотларини ўрганиши ва тренддаги суҳбатларни таҳлил қилиши янада осонлашади. Мазкур қадам Х платформасини шунчаки ижтимоий тармоқ эмас, балки глобал маълумотлар ва таҳлилий ресурс марказига айлантириш йўлидаги стратегик ҳаракатдир.
Хуш келибсан, янги ҳамкорлик даври: Х компанияси ушбу ташаббуси билан GitHub, Slack, Notion, Stripe ва Salesforce каби йирик технологик гигантлар қаторига қўшилди. Ушбу компаниялар аллақачон ўзларининг расмий МКП серверларини ишга тушириб, сунъий интеллект экотизимини ривожлантиришга ҳисса қўшиб келмоқда. Бу Ўзбекистондаги дастурчилар учун ҳам янги имкониятлар очади, чунки энди глобал трендларни таҳлил қилувчи AI-ботларни яратиш анча соддалашди.
Спам ва хавфсизлик масалалариБироқ, уланиш жараёнининг осонлашиши платформада автоматлаштирилган спам-постлар кўпайиши борасидаги хавотирларни ҳам келтириб чиқарди. Шунга қарамай, Х раҳбарияти платформанинг API қоидалари ўз кучида қолишини таъкидламоқда. Компания шубҳали хатти-ҳаракатларни аниқлаш ва блоклаш тизимини мунтазам равишда янгилаб боради.
Эслатиб ўтамиз, жорий йил бошида Х платформаси API в2 тизимини янгилаб, сунъий интеллект томонидан яратиладиган спамга қарши чораларни кучайтирган эди. Шунингдек, пост жойлаштириш нархлари ҳам оширилган: ҳозирда оддий пост нашр этиш 0,015 доллар, ҳаволали пост эса 0,20 доллар этиб белгиланган. Бу чоралар платформани ботлар ва сифатсиз контентдан ҳимоя қилишга қаратилган.
Хулоса қилиб айтганда, Х платформасининг МКП серверини ишга тушириши сунъий интеллект технологияларини кундалик ҳаётга ва бизнес жараёнларига янада чуқурроқ интеграция қилишга ёрдам беради. Эндиликда AI воситалари дунёдаги энг тезкор ахборот оқимларидан бири бўлган Х маълумотларидан янада самаралироқ фойдаланиши мумкин бўлади.
…