Х платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этди

·21·Техно
Х платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этди

Илон Маскка тегишли бўлган Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи сунъий интеллект ёрдамчилари ва ишлаб чиқувчилар учун ўз маълумотлар базасига уланишни сезиларли даражада осонлаштирди. Компания Модел Контехт Протокол (МКП) стандартига асосланган махсус серверни ишга туширганини эълон қилди. Бу янгилик Claude, Cursor ва Grok Буилд каби сунъий интеллект иловаларига Х платформасидаги реал вақт режимидаги маълумотлардан фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

МКП — бу сунъий интеллект моделларининг ташқи хизматлар ва воситалар билан алоқа қилиш усулини белгиловчи очиқ стандартдир. Илгари дастурчилар ўзларининг сунъий интеллект ботларини Х билан интеграция қилиш учун шахсий серверларини яратишлари, уларни ҳостингга жойлаштиришлари ва мураккаб аутентификация жараёнларини бошқаришлари лозим эди. Эндиликда Х платформасининг ўзи ушбу инфратузилмани тақдим этмоқда, бу эса мутахассисларнинг вақтини тежашга хизмат қилади.

Сунъий интеллект ва маълумотлар алмашинуви

ixbt.com маълумотига кўра, янги тизим фойдаланувчиларга ўз аккаунт рухсатномалари орқали сунъий интеллект воситаларини тўғридан-тўғри платформага улаш имконини беради. Бу шуни англатадики, сунъий интеллект ёрдамчилари энди постларни қидириши, фойдаланувчи маълумотларини ўрганиши ва тренддаги суҳбатларни таҳлил қилиши янада осонлашади. Мазкур қадам Х платформасини шунчаки ижтимоий тармоқ эмас, балки глобал маълумотлар ва таҳлилий ресурс марказига айлантириш йўлидаги стратегик ҳаракатдир.

Хуш келибсан, янги ҳамкорлик даври: Х компанияси ушбу ташаббуси билан GitHub, Slack, Notion, Stripe ва Salesforce каби йирик технологик гигантлар қаторига қўшилди. Ушбу компаниялар аллақачон ўзларининг расмий МКП серверларини ишга тушириб, сунъий интеллект экотизимини ривожлантиришга ҳисса қўшиб келмоқда. Бу Ўзбекистондаги дастурчилар учун ҳам янги имкониятлар очади, чунки энди глобал трендларни таҳлил қилувчи AI-ботларни яратиш анча соддалашди.

Спам ва хавфсизлик масалалари

Бироқ, уланиш жараёнининг осонлашиши платформада автоматлаштирилган спам-постлар кўпайиши борасидаги хавотирларни ҳам келтириб чиқарди. Шунга қарамай, Х раҳбарияти платформанинг API қоидалари ўз кучида қолишини таъкидламоқда. Компания шубҳали хатти-ҳаракатларни аниқлаш ва блоклаш тизимини мунтазам равишда янгилаб боради.

Эслатиб ўтамиз, жорий йил бошида Х платформаси API в2 тизимини янгилаб, сунъий интеллект томонидан яратиладиган спамга қарши чораларни кучайтирган эди. Шунингдек, пост жойлаштириш нархлари ҳам оширилган: ҳозирда оддий пост нашр этиш 0,015 доллар, ҳаволали пост эса 0,20 доллар этиб белгиланган. Бу чоралар платформани ботлар ва сифатсиз контентдан ҳимоя қилишга қаратилган.

Хулоса қилиб айтганда, Х платформасининг МКП серверини ишга тушириши сунъий интеллект технологияларини кундалик ҳаётга ва бизнес жараёнларига янада чуқурроқ интеграция қилишга ёрдам беради. Эндиликда AI воситалари дунёдаги энг тезкор ахборот оқимларидан бири бўлган Х маълумотларидан янада самаралироқ фойдаланиши мумкин бўлади.

ХСунъий IntelлектИлон МаскТехнологияAPI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиTesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 20:59Asus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиAsus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиБугун, 20:55Риверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиРиверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиБугун, 20:55Арктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчиАрктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчиБугун, 20:28Хитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқдаХитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқдаБугун, 20:23Yandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилдиYandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилдиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди