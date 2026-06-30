Арктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчи

·23·Техно
Арктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчи

Дунё бўйлаб электр энергиясига бўлган талаб кескин ортиб бораётган бир шароитда, АҚШнинг Арктурус стартапи энергетика соҳасида инқилобий ечимни таклиф қилмоқда. Компания лазер технологияси ёрдамида мис ва алюминий таркибига углерод наноматериалларини киритиш орқали ўтказгичларнинг самарадорлигини оширишга муваффақ бўлди. Бу ихтиро электр тармоқларидаги иссиқлик йўқотишларини икки бараварга камайтириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда сунъий интеллект (AI) технологияларининг ривожланиши ва барча соҳаларнинг электрификациялашуви мавжуд энергия тизимларига мисли кўрилмаган босим ўтказмоқда. TechCrunch нашрига берган интервюсида Арктурус асосчиси ва раҳбари Амир Машалнинг таъкидлашича, анъанавий мис ўтказгичлар қизиган сари ўтказувчанлик хусусиятини йўқотади ва кўпроқ энергияни иссиқлик сифатида ҳавога сарфлайди. Янги технология айнан шу муаммони ҳал қилишга қаратилган.

Наноматериаллар ва энергия самарадорлиги

Арктурус томонидан ишлаб чиқилган материал анъанавий миснинг ўрнини тўлиқ боса олади, бироқ у анча юқори самарадорликка эга. Агар ушбу материал бутун электр тармоғи бўйлаб жорий этилса, бу умумий энергия ҳажмини ўртача 3 фоизга, энг юқори юклама вақтларида эса 10 фоизгача ошириш имконини беради. Бу кўрсаткич АҚШ каби йирик давлатнинг бир йиллик энергия истеъмоли ўсишига тенгдир.

Компания раҳбари Машал Калифорниядаги гаражида ушбу материални такомиллаштириш устида узоқ вақт ишлади. Ҳозирда у тажриба тариқасида бир неча сантиметрли сим ишлаб чиқаришга эришган. Янги технологиянинг энг катта афзаллиги шундаки, у мавжуд тизимларни қайта лойиҳалашни талаб қилмайди. Бу "тайёр алмаштириш" (дроп-ин реплацемент) ечими бўлиб, мутахассислар уни одатдаги мис симлар каби ишлатишлари мумкин.

Сармоялар ва келажак режалари

Арктурус лойиҳаси йирик инвесторлар эътиборини тортишга улгурди. Компания Инитиализед Капитал бошчилигидаги уруғлик (сеед) босқичида 8 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Сармоядорлар орасида Toyota Вентурес ва Bill Gates томонидан асос солинган Бреактроугҳ Энергй Дисковерй жамғармаси ҳам бор. Ушбу маблағлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва материални ўнлаб метрли ўтказгичлар кўринишида синовдан ўтказишга сарфланади.

Дастлабки босқичда янги материал қуйидаги соҳаларда қўлланилиши кутилмоқда:

  • Дронлар ва робототехника тизимлари;
  • Маълумотлар марказлари (Дата сентерс);
  • Электр двигателларининг чулғамлари;
  • Электр тақсимлаш ускуналаридаги шиналар.

Тадқиқотларга кўра, 2050-йилга бориб инсоният тарих давомида қазиб олинганидан кўра кўпроқ мисга эҳтиёж сезади. Арктурус таклиф қилаётган ечим нафақат ресурсларни тежаш, балки глобал энергия инқирозининг олдини олишда муҳим қадам бўлиши мумкин. Ўзбекистон каби энергия тизимини модернизация қилаётган давлатлар учун ҳам бундай технологиялар келажакда тармоқдаги йўқотишларни камайтиришда катта аҳамият касб этади.

АрктурусЭнергетикаТехнологияСтартапИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиTesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 20:59Asus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиAsus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиБугун, 20:55Риверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиРиверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиБугун, 20:55Х платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этдиХ платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этдиБугун, 20:26Хитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқдаХитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқдаБугун, 20:23Yandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилдиYandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилдиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди