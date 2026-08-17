EA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилди

·9·Спорт
EA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилди
Қисқача

EA Sports EA FC 27 ўйинидаги футболчилар рейтингларини эълон қилди, унда Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд 91 рейтинг билан 91 лик маррага етган ягона эркак ўйинчилар бўлди. Лионель Месси рейтингини 86 дан 89 га, Бруно Фернандес эса 87 дан 89 га оширди, Ливерпул сардори Виргил ван Дижк эса икки очкога пасайиб, 88 рейтингга тушди.

EA Sports компанияси анъанавий тарзда ҳар йили чиқариладиган футбол симуляторининг янги қисми — EA FC 27 ўйинидаги футболчиларнинг рейтингларини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, ушбу маълумотлар жаҳон футболидаги кучлар нисбати ўзгариб бораётганини яққол кўрсатиб, мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Янги мавсумда иккита энг хавфли ҳужумчи виртуал майдон тахтини ўзаро бўлишиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эркаклар футболидаги етакчилар ва ўзгаришлар

Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе 91 умумий рейтинг билан ўз мавқеини сақлаб қолди. Бироқ унга бу сафар Муҳаммад Салах эмас, балки кўрсаткичини 90 дан 91 га оширган Манчестер Сити тўпурари Эрлинг Холанд шерик бўлди. Мазкур икки футболчи жорий йилда 91 лик маррага етган ягона эркак ўйинчилар сифатида қайд этилди.

Етакчилар ортидан 90 лик умумий рейтингга эга бўлган юлдузлар гуруҳи бормоқда. Уларнинг сирасига Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри, Пари Сен-Жермен вакили Усман Дембеле, шунингдек, Бавария шарафини ҳимоя қилаётган Гарри Кейн ва Бавариядаги ёрқин дебюти туфайли тўрт очкога кўтарилган Майкл Олисе киритилган.

Рейтинг эълон қилинган пайтдаги энг асосий баҳсли мавзулардан бири Лионель Мессининг кўрсаткичи бўлди. Аргентина терма жамоаси сафидаги жаҳон чемпионлигидан сўнг, Интер Миами юлдузи ўз рейтингини 86 дан 89 га кўтаришга муваффақ бўлди. Шунингдек, Манчестер Юнайтедни Чемпионлар лигасига олиб чиққан Бруно Фернандес ҳам 87 дан 89 га кўтарилди.

Бироқ Англия Премер-лигасининг барча вакиллари ҳам бирдек ижобий янгиликлардан баҳраманд бўлишмади. Ливерпул сардори Виргил ван Дижк икки очкога пасайтирилиб, 88 умумий рейтингга туширилди. Шунга қарамай, у ўз позициясидаги энг кучли футболчилардан бири бўлиб қолмоқда. 88 лик гуруҳдан Арсенал ҳимоячилари Виллиам Салиба ва Деклан Рисе, шунингдек Джошуа Киммич ҳамда Луис Диаз ўрин олди.

Аёллар футболидаги рейтинглар манзараси

Аёллар футболида Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтган Алексиа Путельяс 91 рейтинг билан энг юқори кўрсаткичга эга ўйинчи мақомини сақлаб қолди. У Барселона сафидан кетганига қарамай, ўйин техникаси бўйича етакчилигича қолмоқда. Путельяс жароҳатларга бой мавсумдан кейин 91 дан 90 га тушган Олтин тўп эгаси Аитана Бонматидан бироз олдинда бормоқда.

Шунингдек, Манчестер Сити билан Англия чемпионлигини қўлга киритган Хадижа Шоу 90 умумий рейтингга лойиқ кўрилди. Унинг жамоадоши Юи Ҳасегава эса тактик ақл-заковати учун 85 дан 88 га сезиларли даражада кўтарилди. Бу каби ўзгаришлар инглиз ички чемпионатининг EA FC экотизимидаги глобал нуфузи ўсиб бораётганини кўрсатади.

EA FC 27Килиан МбаппеЭрлинг ХоландЛионель МессиФутбол рейтинги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!Бугун, 21:28Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиБугун, 20:57Диетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаДиетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаБугун, 20:19Рома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришдиБугун, 19:34Марк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишдиМарк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишдиБугун, 18:35Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаАтлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаБугун, 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди