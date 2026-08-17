EA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилди
EA Sports EA FC 27 ўйинидаги футболчилар рейтингларини эълон қилди, унда Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд 91 рейтинг билан 91 лик маррага етган ягона эркак ўйинчилар бўлди. Лионель Месси рейтингини 86 дан 89 га, Бруно Фернандес эса 87 дан 89 га оширди, Ливерпул сардори Виргил ван Дижк эса икки очкога пасайиб, 88 рейтингга тушди.
EA Sports компанияси анъанавий тарзда ҳар йили чиқариладиган футбол симуляторининг янги қисми — EA FC 27 ўйинидаги футболчиларнинг рейтингларини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, ушбу маълумотлар жаҳон футболидаги кучлар нисбати ўзгариб бораётганини яққол кўрсатиб, мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Янги мавсумда иккита энг хавфли ҳужумчи виртуал майдон тахтини ўзаро бўлишиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эркаклар футболидаги етакчилар ва ўзгаришларРеал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе 91 умумий рейтинг билан ўз мавқеини сақлаб қолди. Бироқ унга бу сафар Муҳаммад Салах эмас, балки кўрсаткичини 90 дан 91 га оширган Манчестер Сити тўпурари Эрлинг Холанд шерик бўлди. Мазкур икки футболчи жорий йилда 91 лик маррага етган ягона эркак ўйинчилар сифатида қайд этилди.
Етакчилар ортидан 90 лик умумий рейтингга эга бўлган юлдузлар гуруҳи бормоқда. Уларнинг сирасига Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри, Пари Сен-Жермен вакили Усман Дембеле, шунингдек, Бавария шарафини ҳимоя қилаётган Гарри Кейн ва Бавариядаги ёрқин дебюти туфайли тўрт очкога кўтарилган Майкл Олисе киритилган.
Рейтинг эълон қилинган пайтдаги энг асосий баҳсли мавзулардан бири Лионель Мессининг кўрсаткичи бўлди. Аргентина терма жамоаси сафидаги жаҳон чемпионлигидан сўнг, Интер Миами юлдузи ўз рейтингини 86 дан 89 га кўтаришга муваффақ бўлди. Шунингдек, Манчестер Юнайтедни Чемпионлар лигасига олиб чиққан Бруно Фернандес ҳам 87 дан 89 га кўтарилди.
Бироқ Англия Премер-лигасининг барча вакиллари ҳам бирдек ижобий янгиликлардан баҳраманд бўлишмади. Ливерпул сардори Виргил ван Дижк икки очкога пасайтирилиб, 88 умумий рейтингга туширилди. Шунга қарамай, у ўз позициясидаги энг кучли футболчилардан бири бўлиб қолмоқда. 88 лик гуруҳдан Арсенал ҳимоячилари Виллиам Салиба ва Деклан Рисе, шунингдек Джошуа Киммич ҳамда Луис Диаз ўрин олди.
Аёллар футболидаги рейтинглар манзарасиАёллар футболида Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтган Алексиа Путельяс 91 рейтинг билан энг юқори кўрсаткичга эга ўйинчи мақомини сақлаб қолди. У Барселона сафидан кетганига қарамай, ўйин техникаси бўйича етакчилигича қолмоқда. Путельяс жароҳатларга бой мавсумдан кейин 91 дан 90 га тушган Олтин тўп эгаси Аитана Бонматидан бироз олдинда бормоқда.
Шунингдек, Манчестер Сити билан Англия чемпионлигини қўлга киритган Хадижа Шоу 90 умумий рейтингга лойиқ кўрилди. Унинг жамоадоши Юи Ҳасегава эса тактик ақл-заковати учун 85 дан 88 га сезиларли даражада кўтарилди. Бу каби ўзгаришлар инглиз ички чемпионатининг EA FC экотизимидаги глобал нуфузи ўсиб бораётганини кўрсатади.
…