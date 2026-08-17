Xiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этди

Xiaomi ўзининг ақлли уй экотизимини янги қурилма — балиқ боқишни осонлаштирувчи Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариуми билан бойитди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет уйда балиқ парвариш қилишни истаган, бироқ доимий ва мураккаб қаровга вақти йўқ фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, сувни тозалаш, автоматик озиқлантириш ҳамда ҳароратни назорат қилиш тизимларини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий янгиликлардан бири бу сув айланишининг илғор тизими ҳисобланади. Оқим бир нечта босқичли фильтрловчи элементлардан ўтиб, ифлосликлардан босқичма-босқич тозаланади. Биологик фильтр сувнинг фойдали бактериялар билан узоқроқ ўзаро таъсирини таъминлайдиган У шаклидаги каналга эга бўлса, кўп қатламли фильтрлар ем қолдиқлари ҳамда чиқиндиларни самарали ушлаб қолади.

Техник имкониятлар ва ақлли бошқарув

Аквариум чўткасиз двигателга эга ишончли насос ҳамда қўшимча аксессуарлар, жумладан, ультрабинафша чироқ ёки иситгични улаш учун мўлжалланган қуввати 5 ватт бўлган интеллектуал кенгайтириш порти билан жиҳозланган. Корпусда жойлашган рангли 1,47 дюймли LCD-экран сув ҳарорати, жиҳозларнинг ҳолати ва муҳим огоҳлантиришларни кўрсатиб туради.

Автоматик озиқлантирувчи қурилма ҳам қўлда, ҳам ақлли режимда ишлашни қўллаб-қувватлайди. Mi Home иловаси орқали фойдаланувчилар балиқларни масофадан туриб озиқлантириши, насос ишини созлаши ва сув параметрларини доимий назорат қилиши мумкин. Шунингдек, тизим Хиао Аи овозли ёрдамчиси орқали бошқарилишини ва қопқоқ очилганда жиҳозларни автоматик равишда ўчириш хусусиятига эгалиги қайд этилган.

Чидамлилик ва нарх сиёсати

Қурилмани лойиҳалашда хавфсизлик ва қулайлик масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Аквариум юқори сифатли шаффоф ойнадан ясалган бўлиб, балиқларнинг сакраб чиқиб кетишидан ҳимоя қилади, шунингдек, найза ойналарнинг терлаши олдини олувчи вентиляция тизими билан таъминланган. Электр таъминотида узилишлар юзага келган фавқулодда вазиятларда эса қурилма ташқи USB-пауербанк ёрдамида ҳам ишлай олади.

Хитой бозорида Xiaomi Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro дастлабки буюртмалар даврида 599 юан нархда таклиф этилмоқда. Ушбу маҳсулот савдолари краудсфангинг платформаси орқали шу йилнинг 24-августидан бошланиши режалаштирилган.

XiaomiMijia Смарт Фиш TankСмарт ҲомеГаджетларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиХитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиБугун, 20:26Хитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирдиХитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирдиБугун, 19:54Хитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқардиХитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқардиБугун, 18:57Космосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилдиКосмосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилдиБугун, 17:58Redmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келдиRedmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келдиБугун, 16:24Samsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатладиSamsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатладиБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади