Xiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этди
Xiaomi ўзининг ақлли уй экотизимини янги қурилма — балиқ боқишни осонлаштирувчи Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариуми билан бойитди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет уйда балиқ парвариш қилишни истаган, бироқ доимий ва мураккаб қаровга вақти йўқ фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, сувни тозалаш, автоматик озиқлантириш ҳамда ҳароратни назорат қилиш тизимларини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий янгиликлардан бири бу сув айланишининг илғор тизими ҳисобланади. Оқим бир нечта босқичли фильтрловчи элементлардан ўтиб, ифлосликлардан босқичма-босқич тозаланади. Биологик фильтр сувнинг фойдали бактериялар билан узоқроқ ўзаро таъсирини таъминлайдиган У шаклидаги каналга эга бўлса, кўп қатламли фильтрлар ем қолдиқлари ҳамда чиқиндиларни самарали ушлаб қолади.
Техник имкониятлар ва ақлли бошқарувАквариум чўткасиз двигателга эга ишончли насос ҳамда қўшимча аксессуарлар, жумладан, ультрабинафша чироқ ёки иситгични улаш учун мўлжалланган қуввати 5 ватт бўлган интеллектуал кенгайтириш порти билан жиҳозланган. Корпусда жойлашган рангли 1,47 дюймли LCD-экран сув ҳарорати, жиҳозларнинг ҳолати ва муҳим огоҳлантиришларни кўрсатиб туради.
Автоматик озиқлантирувчи қурилма ҳам қўлда, ҳам ақлли режимда ишлашни қўллаб-қувватлайди. Mi Home иловаси орқали фойдаланувчилар балиқларни масофадан туриб озиқлантириши, насос ишини созлаши ва сув параметрларини доимий назорат қилиши мумкин. Шунингдек, тизим Хиао Аи овозли ёрдамчиси орқали бошқарилишини ва қопқоқ очилганда жиҳозларни автоматик равишда ўчириш хусусиятига эгалиги қайд этилган.
Чидамлилик ва нарх сиёсатиҚурилмани лойиҳалашда хавфсизлик ва қулайлик масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Аквариум юқори сифатли шаффоф ойнадан ясалган бўлиб, балиқларнинг сакраб чиқиб кетишидан ҳимоя қилади, шунингдек, найза ойналарнинг терлаши олдини олувчи вентиляция тизими билан таъминланган. Электр таъминотида узилишлар юзага келган фавқулодда вазиятларда эса қурилма ташқи USB-пауербанк ёрдамида ҳам ишлай олади.
Хитой бозорида Xiaomi Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro дастлабки буюртмалар даврида 599 юан нархда таклиф этилмоқда. Ушбу маҳсулот савдолари краудсфангинг платформаси орқали шу йилнинг 24-августидан бошланиши режалаштирилган.
…