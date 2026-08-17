Моуриньо кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?
Жозе Моуринью машғулот пайтида юзига тўп тегиши оқибатида кўзининг ости кўкарган ҳолда кўриниш берди. Мадриднинг «Реал» клуби «Шалке-04»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Голларни Килиан Мбаппе, Дин Хёйсен ва Карлос Эспи киритди, «Реал» янги мавсумни 22 август куни «Эспанол»га қарши бошлайди.
Мадриднинг «Реал» клуби янги мавсум олдидаги сўнгги синов назорат учрашувида Германиянинг «Шальке-04» жамоасини 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди.
Бироқ учрашувнинг энг кўп муҳокама қилинган жиҳатларидан бири «қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуриньонинг ташқи кўриниши бўлди. Португалиялик мутахассис захира ўриндиғида кўзининг ости кўкарган ҳолатда пайдо бўлиб, журналистлар ва мухлислар орасида турли тахминларни келтириб чиқарди.
«Кўзойнак тақмаганимда ҳеч нарса бўлмасди»: Моуриньо жароҳат сирини очди
Баҳс якунига етгач, «Special One» матбуот анжуманида юзидаги жароҳат сабабини очиқлаб, вазият машғулот жараёнида юз берганини маълум қилди:
«Машғулот пайтида юзимга тўп келиб тегди. Агар ўша пайтда кўзойнак тақмаганимда, эҳтимол, ҳеч қандай из қолмасди. Аслида бундан ҳам ёмонроқ бўлиши мумкин эди», — деди Жозе Моуриньо.
«Шальке» устидан 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба
Мавсумолди тайёргарлик жараёнининг якуний баҳсида мадридликлар ишончли ўйин намойиш этишди:
Голлар муаллифлари: Германия клуби дарвозасига Килиан Мбаппе, Дин Хёйсен ҳамда Карлос Эспи тўп киритиб, йирик ҳисобдаги ғалабани таъминлади;
Мавсум старти: Бу «Реал» учун янги мавсум бошланиши олдидан сўнгги тайёргарлик учрашуви бўлди.
Мадрид гранди Испания чемпионатининг янги мавсумини 22 август куни «Эспаньол»га қарши баҳс билан бошлайди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…