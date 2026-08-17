Моуриньо кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?

·5·Спорт
Моуриньо кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?
Қисқача

Жозе Моуринью машғулот пайтида юзига тўп тегиши оқибатида кўзининг ости кўкарган ҳолда кўриниш берди. Мадриднинг «Реал» клуби «Шалке-04»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Голларни Килиан Мбаппе, Дин Хёйсен ва Карлос Эспи киритди, «Реал» янги мавсумни 22 август куни «Эспанол»га қарши бошлайди.

Мадриднинг «Реал» клуби янги мавсум олдидаги сўнгги синов назорат учрашувида Германиянинг «Шальке-04» жамоасини 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди.

Бироқ учрашувнинг энг кўп муҳокама қилинган жиҳатларидан бири «қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуриньонинг ташқи кўриниши бўлди. Португалиялик мутахассис захира ўриндиғида кўзининг ости кўкарган ҳолатда пайдо бўлиб, журналистлар ва мухлислар орасида турли тахминларни келтириб чиқарди.

«Кўзойнак тақмаганимда ҳеч нарса бўлмасди»: Моуриньо жароҳат сирини очди

Баҳс якунига етгач, «Special One» матбуот анжуманида юзидаги жароҳат сабабини очиқлаб, вазият машғулот жараёнида юз берганини маълум қилди:

«Машғулот пайтида юзимга тўп келиб тегди. Агар ўша пайтда кўзойнак тақмаганимда, эҳтимол, ҳеч қандай из қолмасди. Аслида бундан ҳам ёмонроқ бўлиши мумкин эди», — деди Жозе Моуриньо.

Моуриньо кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?

«Шальке» устидан 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба

Мавсумолди тайёргарлик жараёнининг якуний баҳсида мадридликлар ишончли ўйин намойиш этишди:

  • Голлар муаллифлари: Германия клуби дарвозасига Килиан Мбаппе, Дин Хёйсен ҳамда Карлос Эспи тўп киритиб, йирик ҳисобдаги ғалабани таъминлади;

  • Мавсум старти: Бу «Реал» учун янги мавсум бошланиши олдидан сўнгги тайёргарлик учрашуви бўлди.

Мадрид гранди Испания чемпионатининг янги мавсумини 22 август куни «Эспаньол»га қарши баҳс билан бошлайди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиЎзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиБугун, 21:42Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!Бугун, 21:28EA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилдиEA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилдиБугун, 21:16Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиБугун, 20:57Диетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаДиетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаБугун, 20:19Рома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришдиБугун, 19:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди