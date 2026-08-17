Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва Туркиянинг амалдаги энг яхши тўпурари Элдор Шомуродов фаолиятини АҚШ чемпионатида давом эттириши мумкин. Туркиялик таниқли спорт журналисти Оғуз Оруч тарқатган маълумотларга кўра, Шимолий Американинг MLS лигасида тўп сурувчи «Сент-Луис Сити» клуби 31 ёшли ўзбек форвардини трансфер қилиш вариантини жиддий ўрганмоқда.
Айни пайтда Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби шарафини ҳимоя қилаётган ҳужумчининг турк жамоаси билан тузган расмий шартномаси 2028 йилнинг июнигача амал қилади. «Башакшеҳир» ўтган мавсум ижарада порлаган Элдорнинг ҳуқуқларини Италиянинг «Рома» клубидан тўлиқ сотиб олган эди.
«Олтин бутса» ва жаҳон даражасидаги эътироф
Шомуродов учун ортда қолган мавсум фаолиятидаги энг ёрқин ва сермаҳсул давр бўлди:
Суперлига тўпурари: У Туркия чемпионатида 34 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 22 та гол урди ҳамда 5 та самарали узатмани амалга ошириб, «Олтин бутса» соҳибига айланди;
Халқаро рекорд: Элдор Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида жами 95 та ўйинда 45 та гол уриб, мамлакат тарихидаги мутлақ тўпурар мақомини сақлаб турибди;
ЖЧ-2026 шедеври: 2026 йилги жаҳон чемпионатида Шомуродовнинг Конго Демократик Республикаси дарвозасига киритган суперголи ФИФА томонидан мундиалнинг энг чиройли голлари рейтингида 2-ўринга лойиқ кўрилган эди;
Трансфер бозоридаги талаб: Ёзги трансферлар даврида форвардга Саудия Арабистони, Россия ҳамда Туркиянинг бошқа грандлари томонидан таклифлар билдирилгани хабар қилинганди.
Шомуродовни чорлаётган «Сент-Луис Сити» қандай жамоа?
АҚШнинг Миссури штати шарафини ҳимоя қилувчи ва уй ўйинларини замонавий «CityPark» аренасида ўтказадиган клуб ҳақида муҳим фактлар:
Тарихий бошқарув: 2019 йилда ташкил этилиб, MLS’даги дебютини 2023 йилда ўтказган жамоага Кэролин Киндл раҳбарлик қилади. Бу лига тарихида назорат акциялари пакети тўлиқ аёлларга тегишли бўлган илк клуб ҳисобланади;
Рекордчи дебютант: «Сент-Луис Сити» ўз дебют мавсумида дастлабки 4 та ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, MLS тарихида энг яхши старт қайд этган биринчи янги жамоага айланган;
Барқарор натижалар: 2026 йилги мавсум клуб учун чемпионатдаги тўртинчиси бўлмоқда. 2026 йилнинг февралида таниқли дарвозабон Роман Бюрки клуб сафида 100 та ўйин ўтказган илк футболчига айланган бўлса, август ойида жамоа барча мусобақалардаги мағлубиятсиз сериясини 10 та баҳсга етказиб, навбатдаги клуб рекордини янгилади.
Ўзбекистон, Россия, Италия («Женоа», «Рома», «Специя», «Кальяри») ва Туркия чемпионатларида тўп суриб, барча мусобақаларда гол урган ҳужумчининг АҚШга кўчиб ўтиши унинг фаолиятидаги навбатдаги янги ва катта саҳифа бўлиши мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…