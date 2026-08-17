Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!

·0·Спорт
Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва Туркиянинг амалдаги энг яхши тўпурари Элдор Шомуродов фаолиятини АҚШ чемпионатида давом эттириши мумкин. Туркиялик таниқли спорт журналисти Оғуз Оруч тарқатган маълумотларга кўра, Шимолий Американинг MLS лигасида тўп сурувчи «Сент-Луис Сити» клуби 31 ёшли ўзбек форвардини трансфер қилиш вариантини жиддий ўрганмоқда.

Айни пайтда Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби шарафини ҳимоя қилаётган ҳужумчининг турк жамоаси билан тузган расмий шартномаси 2028 йилнинг июнигача амал қилади. «Башакшеҳир» ўтган мавсум ижарада порлаган Элдорнинг ҳуқуқларини Италиянинг «Рома» клубидан тўлиқ сотиб олган эди.

«Олтин бутса» ва жаҳон даражасидаги эътироф

Шомуродов учун ортда қолган мавсум фаолиятидаги энг ёрқин ва сермаҳсул давр бўлди:

  • Суперлига тўпурари: У Туркия чемпионатида 34 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 22 та гол урди ҳамда 5 та самарали узатмани амалга ошириб, «Олтин бутса» соҳибига айланди;

  • Халқаро рекорд: Элдор Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида жами 95 та ўйинда 45 та гол уриб, мамлакат тарихидаги мутлақ тўпурар мақомини сақлаб турибди;

  • ЖЧ-2026 шедеври: 2026 йилги жаҳон чемпионатида Шомуродовнинг Конго Демократик Республикаси дарвозасига киритган суперголи ФИФА томонидан мундиалнинг энг чиройли голлари рейтингида 2-ўринга лойиқ кўрилган эди;

  • Трансфер бозоридаги талаб: Ёзги трансферлар даврида форвардга Саудия Арабистони, Россия ҳамда Туркиянинг бошқа грандлари томонидан таклифлар билдирилгани хабар қилинганди.

Шомуродовни чорлаётган «Сент-Луис Сити» қандай жамоа?

АҚШнинг Миссури штати шарафини ҳимоя қилувчи ва уй ўйинларини замонавий «CityPark» аренасида ўтказадиган клуб ҳақида муҳим фактлар:

  • Тарихий бошқарув: 2019 йилда ташкил этилиб, MLS’даги дебютини 2023 йилда ўтказган жамоага Кэролин Киндл раҳбарлик қилади. Бу лига тарихида назорат акциялари пакети тўлиқ аёлларга тегишли бўлган илк клуб ҳисобланади;

  • Рекордчи дебютант: «Сент-Луис Сити» ўз дебют мавсумида дастлабки 4 та ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, MLS тарихида энг яхши старт қайд этган биринчи янги жамоага айланган;

  • Барқарор натижалар: 2026 йилги мавсум клуб учун чемпионатдаги тўртинчиси бўлмоқда. 2026 йилнинг февралида таниқли дарвозабон Роман Бюрки клуб сафида 100 та ўйин ўтказган илк футболчига айланган бўлса, август ойида жамоа барча мусобақалардаги мағлубиятсиз сериясини 10 та баҳсга етказиб, навбатдаги клуб рекордини янгилади.

Ўзбекистон, Россия, Италия («Женоа», «Рома», «Специя», «Кальяри») ва Туркия чемпионатларида тўп суриб, барча мусобақаларда гол урган ҳужумчининг АҚШга кўчиб ўтиши унинг фаолиятидаги навбатдаги янги ва катта саҳифа бўлиши мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

EA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилдиEA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилдиБугун, 21:16Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиБугун, 20:57Диетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаДиетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаБугун, 20:19Рома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришдиБугун, 19:34Марк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишдиМарк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишдиБугун, 18:35Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаАтлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаБугун, 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди