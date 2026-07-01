NASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқда

·36·Техно
NASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқда

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) коинотни тадқиқ қилишда кутилмаган ва дадил қадам ташлаш арафасида турибди. Агентлик мутахассислари Марсда фаолият юритаётган Perseverance роверининг тўлиқ ўлчамли нусхасини Ойнинг Жанубий қутбига юбориш имкониятини жиддий кўриб чиқмоқда. Ҳозирда Калифорниядаги Реактив ҳаракат лабораториясида синов объекти сифатида фойдаланилаётган ушбу қурилма коинотга учиш учун мўлжалланмаган эди, бироқ Ой миссиясини жадаллаштириш эҳтиёжи режаларни ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Промисе лақабини олган ушбу ровер автомобил ўлчамига эга бўлиб, унинг асосий устунлиги энергия манбаида эканлиги айтилмоқда. NASA маълумотларига кўра, қурилмани кўп мақсадли радиоизотоп термоэлектрик генератори (РИТEГ) билан жиҳозлаш режалаштирилган. Бу эса ровернинг қуёш нури етиб бормайдиган ва ўта мураккаб релефга эга бўлган ҳудудларда ҳам тўхтовсиз ишлашини таъминлайди.

Ядро энергиясининг афзалликлари

NASAнинг аксарият аппаратлари, жумладан, Ойга қўндириладиган кўплаб модуллар қуёш энергиясига таянади. Бироқ Ой туни узоқ ва ўта совуқ бўлгани сабабли, қуёш панеллари билан жиҳозланган техникалар кўпинча ишдан чиқади ёки вақтинча фаолиятини тўхтатади. Ядровий РИТEГ генератори эса плутоний-238 парчаланишидан ҳосил бўладиган иссиқликни электр энергиясига айлантириб, ровернинг исталган шароитда омон қолишига имкон беради.

NASA маъмури Жаред Айзекманнинг таъкидлашича, Промисе миссияси Ой базасини қуриш йўлидаги муҳим босқич бўлиши мумкин. Агентликда ҳозирда етарли миқдорда плутоний захираси мавжуд бўлиб, у қурилманинг узоқ йиллар давомида узлуксиз ишлашини кафолатлайди. Бу эса олимларга Ойнинг энг қоронғу кратерларини ҳам ўрганиш имконини беради.

Етказиб бериш масаласи ва ҳамкорлик

Вазни қарийб 1 тоннани ташкил этувчи бундай йирик роверни Ой сиртига етказиш осон вазифа эмас. Шу сабабли, NASA ушбу миссияда хусусий сектор вакиллари билан ҳамкорлик қилишни кўзда тутмоқда. Промисе роверини манзилга етказиш учун Blue Origin компаниясининг Блуе Моон модули ёки SpaceX компаниясининг Starship коинот кемасидан фойдаланилиши мумкин.

Лойиҳа раҳбари Карлос Гарсия-Галан бу имкониятни "ҳайратланарли" деб баҳолади. Унинг сўзларига кўра, мавжуд технологиядан фойдаланиш ҳам вақтни, ҳам маблағни тежашга ёрдам беради. Энг асосийси, ядровий қувват манбаи туфайли тадқиқотчилар Ой тунидан қўрқмасдан, сайёрамизнинг табиий йўлдошини ҳар қандай нуқтасида тадқиқотлар олиб боришлари мумкин бўлади.

Ушбу миссия амалга ошса, Промисе Ой юзасидаги энг кучли ва чидамлил роверга айланади. Бу эса келажакда инсониятнинг Ойда доимий истиқомат қилиши учун зарур бўлган инфратузилмани яратишда ҳал қилувчи рол ўйнаши кутилмоқда.

NASAОйПромисеSpaceXТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқNeuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқБугун, 12:26Xiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатдиXiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:26iPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирдиiPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирдиБугун, 10:53Коинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилдиКоинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилдиБугун, 09:50“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқда“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқдаБугун, 08:27Автоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиАвтоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиБугун, 07:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди