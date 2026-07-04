БМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқда

·0·Техно
БМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқда

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) қошидаги мустақил илмий кенгаш сунъий интеллект (AI) технологияларининг мислсиз суръатлар билан ўсиб бораётгани ва амалдаги тартибга солиш тизимлари ушбу жараёнга улгурмаётгани ҳақида ҳисобот эълон қилди. Экспертларнинг фикрича, сунъий интеллект моделларининг имкониятлари ҳар неча ойда бир неча баробарга ортиб бормоқда, бу эса анъанавий қонунчилик ишлаб чиқиш сиклини самарасиз қилиб қўймоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

БМТнинг янги ташкил этилган халқаро экспертлар органи томонидан тайёрланган ушбу ҳужжат глобал мулоқотнинг биринчи қадами ҳисобланади. Унда таъкидланишича, тартибга солувчи органлар одатда етарли илмий база тўпланганидан сўнггина меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқишга киришадилар. Аммо ҳозирги шароитда технология шу қадар тез ривожланмоқдаки, қонун лойиҳаси тайёр бўлгунга қадар у аллақачон эскириб улгурмоқда.

Ижобий натижалар ва янги хавф-хатарлар

Ҳисоботда сунъий интеллектнинг инсоният учун келтираётган улкан фойдалари ҳам эътироф этилган. Хусусан, AI технологиялари дори-дармон ва вакциналар ишлаб чиқишни тезлаштириш, антибиотикларга чидамлиликни тадқиқ қилиш ҳамда сут бези саратони каби касалликларни эрта ташхислашда инқилобий натижалар кўрсатмоқда. Шунингдек, у озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва фавқулодда вазиятлардан эрта огоҳлантириш тизимларида ҳам муваффақиятли қўлланилмоқда.

Бироқ, ижобий натижалар билан бир қаторда, жиддий хавфлар ҳам ортиб бормоқда. Экспертлар қуйидаги муаммоларга алоҳида эътибор қаратишган:

  • Деэпфаке технологиялари орқали одамларнинг розилигисиз порнографик контент яратиш ва тарқатиш;
  • Киберҳужумларни кучайтириш ва ишонарли кўринишдаги ёлғон маълумотларни (фейк) оммалаштириш;
  • AI тизимларининг автономлиги ошиши натижасида уларнинг хатти-ҳаракатларини назорат қилиш қийинлашиши;
  • Маълумотлар марказларининг қурилиши туфайли энергия тизимларига тушаётган оғир юклама.

Глобал тенгсизлик ва келажакдаги чоралар

БМТ экспертлари технологияларнинг бир неча давлат қўлида тўпланиб қолаётганидан хавотирда. Асосий тизимлар АҚШ ва Хитойда ишлаб чиқилмоқда, улардан фойдаланиш имконияти эса асосан ривожланган давлатларда мавжуд. Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатлар учун бу технологик ва иқтисодий тенгсизликнинг янада чуқурлашишига олиб келиши мумкин, чунки кўплаб давлатларда ҳали етарли инфратузилма ва малакали кадрлар етишмайди.

Ҳисобот муаллифлари сунъий интеллект тизимларини мустақил баҳолашни кучайтиришга ва халқаро ҳамкорлик орқали умумий хавфсизлик стандартларини яратишга чақирмоқда. Акс ҳолда, AI инсон ҳуқуқларига таҳдид солиши, меҳнат бозорини тайёргарликсиз трансформация қилиши ва дезинформация оқимини назорат қилиб бўлмайдиган даражага етказиши мумкин.

Ушбу таҳлилий ҳужжат ҳозирча тавсиявий характерга эга бўлиб, тўлиқ ҳисобот келаси йили эълон қилиниши кутилмоқда. Давлатлар даражасидаги кенг кўламли муҳокамалар эса жорий йилнинг 6-июль куни Женевада бошланади.

БМТСунъий IntelлектТехнологияХавфсизликДеэпфаке
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаRolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаКеча, 23:24Midjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқдаMidjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқдаКеча, 23:23Алибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиАлибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиКеча, 21:55Беелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотирасиБеелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотирасиКеча, 21:51Смартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаСмартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаКеча, 21:21Европанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиЕвропанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиКеча, 21:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда