Midjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқда
Сунъий интеллект ёрдамида тасвирлар яратувчи машҳур Midjourney стартапи ва Голливуднинг энг йирик киностудиялари ўртасидаги ҳуқуқий кураш янги босқичга кўтарилди. Айни пайтда судлашаётган томонлар ўртасида интеллектуал мулк ҳуқуқи бўйича жиддий низолар давом этмоқда. Midjourney ўзига қарши даъво очган Дисней, Универсал ва Варнер Брос. каби гигантлардан улар ўз ички жараёнларида сунъий интеллектдан қандай фойдаланаётганини очиқлашни талаб қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Низо ўтган йили ушбу студиялар Midjourney платформасини муаллифлик ҳуқуқини бузишда айблаб судга берганидан кейин бошланган эди. Даъвогарларнинг таъкидлашича, нейротармоқ Барт Симпсон ёки Дарт Вадер каби студияларга тегишли машҳур персонажларни рухсатсиз яратишга имкон беради. Midjourney эса ўз навбатида, мавжуд тасвирлар асосида моделни ўқитиш "адолатли фойдаланиш" (фаир усе) тамойилларига мос келишини иддао қилиб келмоқда.
Ҳозирги баҳснинг марказида суд жараёни доирасида томонлар тақдим этиши керак бўлган ҳужжатлар масаласи турибди. Аввалроқ судя студиялар фақат истеъмолчиларга кўрсатилган, яни оммага эълон қилинган AI маҳсулотлари ҳақида маълумот бериши кераклиги ҳақида қарор чиқарган эди. Бироқ Midjourney бу чекловни адолатсиз деб ҳисоблаб, уни бекор қилишни сўрамоқда.
Махфий ишланмалар ва ички стандартларMidjourney вакилларининг фикрича, студиялар фақат ўзларига фойдали бўлган ҳужжатларни тақдим этиб, ўзларининг бозорга етказган зарарлари ҳақидаги даъволарини асосламоқчи бўлишмоқда. Стартапнинг таъкидлашича, Голливуд студиялари ёпиқ эшиклар ортида айнан Midjourney айбланаётган ишларни — яни лицензиясиз контент асосида ўз AI моделларини ўқитишни амалга ошираётган бўлиши мумкин.
Агар студиялар фильм ёки сериаллар учун сценарий ёзиш (сторйбоардинг) ёки янги ғоялар устида ишлашда ички AI воситаларидан фойдаланаётган бўлса, бу соҳада лицензиясиз контентдан фойдаланиш одатий ҳол эканини исботлайди. Бу эса Midjourney учун судда кучли ҳимоя воситаси бўлиб хизмат қилиши мумкин. Шу сабабли, стартап студиялардан барча ички промптлар (буйруқлар) ва уларнинг натижаларини очиқлашни талаб қилмоқда.
Саноатдаги янги тартиблар сариСтюдияларнинг бош адвокати Давид Сингер эса Midjourney платформасининг бу талабларини "балиқ ови" (асоссиз маълумот қидириш) деб атади. Унинг сўзларига кўра, Голливуд сунъий интеллект технологиясини тўхтатиш ниятида эмас, балки фақат ўзининг машҳур персонажлари ва интеллектуал мулки рухсатсиз нусхаланиши ҳамда тарқатилишига қарши курашмоқда.
Ушбу суд иши бутун дунё бўйлаб ижодий саноат ва технология компаниялари ўртасидаги муносабатларни белгилаб берувчи муҳим прецедент бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистонда ҳам рақамли санъат ва сунъий интеллект ривожланиб бораётган бир пайтда, бундай глобал ҳуқуқий низолар маҳаллий контент яратувчилар ва дастурчилар учун муаллифлик ҳуқуқи масалаларида муҳим дарс бўлиб хизмат қилади.
Агар суд Midjourney талабини қондирса, Голливуднинг энг махфий технологик жараёнлари оммага маълум бўлиши мумкин. Бу эса нафақат ушбу иш натижасига, балки бутун киностудиялар тизимининг келажакдаги иш услубига ҳам таъсир кўрсатмай қолмайди.
…