Midjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқда

·36·Техно
Midjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқда

Сунъий интеллект ёрдамида тасвирлар яратувчи машҳур Midjourney стартапи ва Голливуднинг энг йирик киностудиялари ўртасидаги ҳуқуқий кураш янги босқичга кўтарилди. Айни пайтда судлашаётган томонлар ўртасида интеллектуал мулк ҳуқуқи бўйича жиддий низолар давом этмоқда. Midjourney ўзига қарши даъво очган Дисней, Универсал ва Варнер Брос. каби гигантлардан улар ўз ички жараёнларида сунъий интеллектдан қандай фойдаланаётганини очиқлашни талаб қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Низо ўтган йили ушбу студиялар Midjourney платформасини муаллифлик ҳуқуқини бузишда айблаб судга берганидан кейин бошланган эди. Даъвогарларнинг таъкидлашича, нейротармоқ Барт Симпсон ёки Дарт Вадер каби студияларга тегишли машҳур персонажларни рухсатсиз яратишга имкон беради. Midjourney эса ўз навбатида, мавжуд тасвирлар асосида моделни ўқитиш "адолатли фойдаланиш" (фаир усе) тамойилларига мос келишини иддао қилиб келмоқда.

Ҳозирги баҳснинг марказида суд жараёни доирасида томонлар тақдим этиши керак бўлган ҳужжатлар масаласи турибди. Аввалроқ судя студиялар фақат истеъмолчиларга кўрсатилган, яни оммага эълон қилинган AI маҳсулотлари ҳақида маълумот бериши кераклиги ҳақида қарор чиқарган эди. Бироқ Midjourney бу чекловни адолатсиз деб ҳисоблаб, уни бекор қилишни сўрамоқда.

Махфий ишланмалар ва ички стандартлар

Midjourney вакилларининг фикрича, студиялар фақат ўзларига фойдали бўлган ҳужжатларни тақдим этиб, ўзларининг бозорга етказган зарарлари ҳақидаги даъволарини асосламоқчи бўлишмоқда. Стартапнинг таъкидлашича, Голливуд студиялари ёпиқ эшиклар ортида айнан Midjourney айбланаётган ишларни — яни лицензиясиз контент асосида ўз AI моделларини ўқитишни амалга ошираётган бўлиши мумкин.

Агар студиялар фильм ёки сериаллар учун сценарий ёзиш (сторйбоардинг) ёки янги ғоялар устида ишлашда ички AI воситаларидан фойдаланаётган бўлса, бу соҳада лицензиясиз контентдан фойдаланиш одатий ҳол эканини исботлайди. Бу эса Midjourney учун судда кучли ҳимоя воситаси бўлиб хизмат қилиши мумкин. Шу сабабли, стартап студиялардан барча ички промптлар (буйруқлар) ва уларнинг натижаларини очиқлашни талаб қилмоқда.

Саноатдаги янги тартиблар сари

Стюдияларнинг бош адвокати Давид Сингер эса Midjourney платформасининг бу талабларини "балиқ ови" (асоссиз маълумот қидириш) деб атади. Унинг сўзларига кўра, Голливуд сунъий интеллект технологиясини тўхтатиш ниятида эмас, балки фақат ўзининг машҳур персонажлари ва интеллектуал мулки рухсатсиз нусхаланиши ҳамда тарқатилишига қарши курашмоқда.

Ушбу суд иши бутун дунё бўйлаб ижодий саноат ва технология компаниялари ўртасидаги муносабатларни белгилаб берувчи муҳим прецедент бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистонда ҳам рақамли санъат ва сунъий интеллект ривожланиб бораётган бир пайтда, бундай глобал ҳуқуқий низолар маҳаллий контент яратувчилар ва дастурчилар учун муаллифлик ҳуқуқи масалаларида муҳим дарс бўлиб хизмат қилади.

Агар суд Midjourney талабини қондирса, Голливуднинг энг махфий технологик жараёнлари оммага маълум бўлиши мумкин. Бу эса нафақат ушбу иш натижасига, балки бутун киностудиялар тизимининг келажакдаги иш услубига ҳам таъсир кўрсатмай қолмайди.

MidjourneyСунъий IntelлектГолливудДиснейТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаБМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаКеча, 23:54Rolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаRolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаКеча, 23:24Алибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиАлибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиКеча, 21:55Беелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотирасиБеелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотирасиКеча, 21:51Смартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаСмартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаКеча, 21:21Европанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиЕвропанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиКеча, 21:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда