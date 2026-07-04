Rolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқда
Британиянинг Rolls-Royce компанияси авиация оламида инқилоб қилишга қаратилган УльтраФан 80 лойиҳасини янги босқичга олиб чиқмоқда. Компания 2026-йил якунига қадар Дерби шаҳридаги махсус стендда ушбу улкан двигателнинг навбатдаги синовларини бошлашини эълон қилди. Бу технология нафақат қуввати, балки экологик самарадорлиги билан ҳам замонавий авиация стандартларини ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, 2023-йилда ўтказилган илк синовлар давомида двигател демонстратори қарийб 70 соат давомида муваффақиятли ишлаган. Шундан сўнг муҳандислар конструкцияни янада такомиллаштириш устида иш олиб бордилар. Янгиланган УльтраФан 80 юқори босимли янги компрессор ва ресурсни оширишга хизмат қилувчи қатор техник ўзгаришларга эга бўлди.
Технологик устунлик ва бозор стратегиясиRolls-Royce фақатгина гигант двигателлар билан чекланиб қолмоқчи эмас. Компания параллел равишда УльтраФан 30 деб номланган ихчамроқ версия устида ҳам ишламоқда. Ушбу модел тор фюзеляжли йўловчи самолётлари учун мўлжалланган бўлиб, унинг илк синовлари 2028-йилга режалаштирилган. Бу қадам орқали британияликлар КФМ Интернатионал ва Пратт & Whитней ҳукмронлик қилаётган энг рақобатбардош бозор сегментига кириб боришни кўзламоқда.
Лойиҳа доирасидаги энг муҳим босқичлардан бири — стенд синовларидан парвоз синовларига ўтишдир. Rolls-Royce мутахассислари технологик тайёргарликнинг олтинчи даражасига (ТРЛ 6) эришишни мақсад қилган. Бу шуни англатадики, двигател реал парвоз шароитларига максимал даражада яқин бўлган муҳитда ўзининг ишончлилигини исботлаши керак бўлади.
Қизиқарли жиҳати шундаки, УльтраФан 80 ҳозирда мавжуд бўлган бирорта самолётга тўлиқ мос келмаслиги мумкин. Ишлаб чиқувчиларнинг фикрича, ушбу двигателнинг салоҳияти шунчалик юқорики, уни тўлиқ юзага чиқариш учун мутлақо янги авлод лайнерларини лойиҳалаш талаб этилади. Яни, технология ўз давридан илгарилаб кетган ва энди авиация саноати унга мослашиши керак.
Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам бундай янгиликлар узоқ истиқболда аҳамиятли. Миллий авиаташувчимиз парки янгиланиб бораётган бир пайтда, ёқилғи тежамкорлиги 25 фоизгача юқори бўлган двигателларнинг пайдо бўлиши келажакда парвозлар таннархини арзонлаштириш ва экологик юкламани камайтириш имконини беради.
Ҳозирча УльтраФан 80 қайси самолёт-ташувчида синовдан ўтказилиши очиқланмаган. Бироқ Rolls-Royce раҳбарияти ушбу лойиҳа авиация тарихидаги энг улуғвор ва амбицияли режа эканлигига шубҳа қилмаяпти. 2026-йилги синовлар ушбу муҳандислик мўъжизасининг тақдирини ҳал қилувчи асосий нуқта бўлади.
…