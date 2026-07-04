Rolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқда

·27·Техно
Rolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқда

Британиянинг Rolls-Royce компанияси авиация оламида инқилоб қилишга қаратилган УльтраФан 80 лойиҳасини янги босқичга олиб чиқмоқда. Компания 2026-йил якунига қадар Дерби шаҳридаги махсус стендда ушбу улкан двигателнинг навбатдаги синовларини бошлашини эълон қилди. Бу технология нафақат қуввати, балки экологик самарадорлиги билан ҳам замонавий авиация стандартларини ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, 2023-йилда ўтказилган илк синовлар давомида двигател демонстратори қарийб 70 соат давомида муваффақиятли ишлаган. Шундан сўнг муҳандислар конструкцияни янада такомиллаштириш устида иш олиб бордилар. Янгиланган УльтраФан 80 юқори босимли янги компрессор ва ресурсни оширишга хизмат қилувчи қатор техник ўзгаришларга эга бўлди.

Технологик устунлик ва бозор стратегияси

Rolls-Royce фақатгина гигант двигателлар билан чекланиб қолмоқчи эмас. Компания параллел равишда УльтраФан 30 деб номланган ихчамроқ версия устида ҳам ишламоқда. Ушбу модел тор фюзеляжли йўловчи самолётлари учун мўлжалланган бўлиб, унинг илк синовлари 2028-йилга режалаштирилган. Бу қадам орқали британияликлар КФМ Интернатионал ва Пратт & Whитней ҳукмронлик қилаётган энг рақобатбардош бозор сегментига кириб боришни кўзламоқда.

Лойиҳа доирасидаги энг муҳим босқичлардан бири — стенд синовларидан парвоз синовларига ўтишдир. Rolls-Royce мутахассислари технологик тайёргарликнинг олтинчи даражасига (ТРЛ 6) эришишни мақсад қилган. Бу шуни англатадики, двигател реал парвоз шароитларига максимал даражада яқин бўлган муҳитда ўзининг ишончлилигини исботлаши керак бўлади.

Қизиқарли жиҳати шундаки, УльтраФан 80 ҳозирда мавжуд бўлган бирорта самолётга тўлиқ мос келмаслиги мумкин. Ишлаб чиқувчиларнинг фикрича, ушбу двигателнинг салоҳияти шунчалик юқорики, уни тўлиқ юзага чиқариш учун мутлақо янги авлод лайнерларини лойиҳалаш талаб этилади. Яни, технология ўз давридан илгарилаб кетган ва энди авиация саноати унга мослашиши керак.

Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам бундай янгиликлар узоқ истиқболда аҳамиятли. Миллий авиаташувчимиз парки янгиланиб бораётган бир пайтда, ёқилғи тежамкорлиги 25 фоизгача юқори бўлган двигателларнинг пайдо бўлиши келажакда парвозлар таннархини арзонлаштириш ва экологик юкламани камайтириш имконини беради.

Ҳозирча УльтраФан 80 қайси самолёт-ташувчида синовдан ўтказилиши очиқланмаган. Бироқ Rolls-Royce раҳбарияти ушбу лойиҳа авиация тарихидаги энг улуғвор ва амбицияли режа эканлигига шубҳа қилмаяпти. 2026-йилги синовлар ушбу муҳандислик мўъжизасининг тақдирини ҳал қилувчи асосий нуқта бўлади.

Rolls-RoyceУльтраФанАвиацияТехнологияСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаБМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаКеча, 23:54Midjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқдаMidjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқдаКеча, 23:23Алибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиАлибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиКеча, 21:55Беелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотирасиБеелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотирасиКеча, 21:51Смартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаСмартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаКеча, 21:21Европанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиЕвропанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиКеча, 21:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда