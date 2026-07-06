Андижонда 32 ёшли аёл беш нафар чақалоқни дунёга келтирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Андижон шаҳрида 32 ёшли аёл беш нафар фарзандни дунёга келтирди. Туғруқ ҳомиладорликнинг 31 ҳафта 5 кунлик муддатида амалга ошган.
Туғилган чақалоқларнинг уч нафари қиз, икки нафари ўғил бўлган. Энг оғир чақалоқ 1605 грамм, энг кичиги эса 1205 грамм вазнда туғилган.
Болаларнинг вазни:
• 1450 граммли қиз
• 1605 граммли ўғил
• 1495 граммли қиз
• 1585 граммли ўғил
• 1205 граммли қиз
Она ва беш нафар чақалоққа тиббиёт ходимлари томонидан зарур муолажалар кўрсатилмоқда. Улар шифокорлар кузатувида қолмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…