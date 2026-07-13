Коинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолди
Замонавий космологиянинг тамал тошларидан бири ҳисобланган Коперник принципи кутилмаган зарбага дуч келди. Сўнгги тадқиқотлар натижасида маълум бўлишича, Коинот биз ўйлагандек барча йўналишларда бир хил тузилишга эга бўлмаслиги мумкин. Бу кашфиёт коинотнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши ҳақидаги фундаментал назарияларни қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дарк Энергй Спектроскопик Инструмент (ДEСИ) лойиҳаси доирасида олинган маълумотлар асосида ўтказилган янги таҳлиллар физиклар орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Олимлар 11 миллиард ёруғлик йили масофасигача бўлган 47 миллионга яқин галактикаларнинг жойлашувини ўрганиб чиқишди. Тадқиқот натижалари ixbt.com нашри томонидан эълон қилинди.
Коинотнинг бир хиллиги ҳақидаги шубҳаларФизиклар Франческо Силос Лабини ва Марко Галоппо томонидан ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, Коинот ҳатто жуда улкан миқёсларда ҳам турли йўналишларда турлича кўринишга эга. Бу космологик принципга зид келади. Ушбу принципга кўра, галактикалар яқин масофада тўдалар ҳосил қилса-да, жуда катта масофаларда модда барча йўналишларда статистик жиҳатдан бир хил тақсимланиши керак эди.
Олимлар ўз ишларида Ангулар Дистрибутион оф Паирвисе Дистансес (АДПД) деб номланган янги статистик усулни қўллашди. Бу усул галактикалар тақсимоти масофа ва йўналишга қараб қанчалик ўзгаришини баҳолаш имконини беради. Таҳлиллар натижасида аниқланган анизотропия (йўналишга қараб хусусиятларнинг ўзгариши) тахминан 3,26 миллиард ёруғлик йили (бир гигапарсек) масофасигача сақланиб қолган.
Эйнштейн тенгламалари қайта кўриб чиқиладими?Илгари бундай бир хил бўлмаган тузилмалар фақат ўнлаб ёки юзлаб мегапарсек миқёсида кузатилган эди. Янги тадқиқот эса бу кўрсаткич кутилганидан минг марта каттароқ эканини кўрсатмоқда. Агар ушбу маълумотлар мустақил усуллар билан тасдиқланса, коинот эволюциясининг таянч моделларини ўзгартиришга тўғри келади.
Хусусан, олимлар Алберт Эйнштейннинг умумий нисбийлик назарияси тенгламаларига янгича ёндашишлари ёки коинотнинг кенгайишига таъсир қилувчи мураккаброқ омилларни ҳисобга олишлари керак бўлади. Шунингдек, қоронғу материянинг ўзаро таъсири ҳақидаги гипотезалар ҳам янгиланиши мумкин.
Ҳозирча тадқиқот муаллифлари якуний хулоса чиқаришга шошилмаяптилар. Эҳтимол, янада каттароқ масофаларда Коинот барибир статистик жиҳатдан бир хил ҳолатга келиши мумкин. Бироқ, ДEСИ маълумотлари аллақачон замонавий физика олдига кутилмаган ва мураккаб саволларни қўйишга улгурди.
…