Коинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолди

·0·Техно
Коинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолди

Замонавий космологиянинг тамал тошларидан бири ҳисобланган Коперник принципи кутилмаган зарбага дуч келди. Сўнгги тадқиқотлар натижасида маълум бўлишича, Коинот биз ўйлагандек барча йўналишларда бир хил тузилишга эга бўлмаслиги мумкин. Бу кашфиёт коинотнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши ҳақидаги фундаментал назарияларни қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дарк Энергй Спектроскопик Инструмент (ДEСИ) лойиҳаси доирасида олинган маълумотлар асосида ўтказилган янги таҳлиллар физиклар орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Олимлар 11 миллиард ёруғлик йили масофасигача бўлган 47 миллионга яқин галактикаларнинг жойлашувини ўрганиб чиқишди. Тадқиқот натижалари ixbt.com нашри томонидан эълон қилинди.

Коинотнинг бир хиллиги ҳақидаги шубҳалар

Физиклар Франческо Силос Лабини ва Марко Галоппо томонидан ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, Коинот ҳатто жуда улкан миқёсларда ҳам турли йўналишларда турлича кўринишга эга. Бу космологик принципга зид келади. Ушбу принципга кўра, галактикалар яқин масофада тўдалар ҳосил қилса-да, жуда катта масофаларда модда барча йўналишларда статистик жиҳатдан бир хил тақсимланиши керак эди.

Олимлар ўз ишларида Ангулар Дистрибутион оф Паирвисе Дистансес (АДПД) деб номланган янги статистик усулни қўллашди. Бу усул галактикалар тақсимоти масофа ва йўналишга қараб қанчалик ўзгаришини баҳолаш имконини беради. Таҳлиллар натижасида аниқланган анизотропия (йўналишга қараб хусусиятларнинг ўзгариши) тахминан 3,26 миллиард ёруғлик йили (бир гигапарсек) масофасигача сақланиб қолган.

Эйнштейн тенгламалари қайта кўриб чиқиладими?

Илгари бундай бир хил бўлмаган тузилмалар фақат ўнлаб ёки юзлаб мегапарсек миқёсида кузатилган эди. Янги тадқиқот эса бу кўрсаткич кутилганидан минг марта каттароқ эканини кўрсатмоқда. Агар ушбу маълумотлар мустақил усуллар билан тасдиқланса, коинот эволюциясининг таянч моделларини ўзгартиришга тўғри келади.

Хусусан, олимлар Алберт Эйнштейннинг умумий нисбийлик назарияси тенгламаларига янгича ёндашишлари ёки коинотнинг кенгайишига таъсир қилувчи мураккаброқ омилларни ҳисобга олишлари керак бўлади. Шунингдек, қоронғу материянинг ўзаро таъсири ҳақидаги гипотезалар ҳам янгиланиши мумкин.

Ҳозирча тадқиқот муаллифлари якуний хулоса чиқаришга шошилмаяптилар. Эҳтимол, янада каттароқ масофаларда Коинот барибир статистик жиҳатдан бир хил ҳолатга келиши мумкин. Бироқ, ДEСИ маълумотлари аллақачон замонавий физика олдига кутилмаган ва мураккаб саволларни қўйишга улгурди.

КоинотКосмологияДEСИГалактикаФизика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект Линух ядросида 15 йилдан бери яширинган хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект Линух ядросида 15 йилдан бери яширинган хавфли заифликни аниқладиБугун, 07:51Сунъий интеллект пойгаси: Технологик гигантларнинг қарзи 350 миллиард долларга етдиСунъий интеллект пойгаси: Технологик гигантларнинг қарзи 350 миллиард долларга етдиБугун, 06:54AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?Бугун, 05:52Олимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топдиОлимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топдиБугун, 04:24Нейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиНейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиБугун, 02:56АҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкинАҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкинБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди