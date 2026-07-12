SpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этди

·31·Техно
SpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси Флорида штатида барпо этилаётган улкан ГигаБай ангарининг ички кўриниши акс этган тасвирларни эълон қилди. Ушбу иншоот Starship дастурининг келажаги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, у ерда инсоният тарихидаги энг улкан ракеталарни оммавий равишда йиғиш режалаштирилган. Мазкур лойиҳанинг ишга туширилиши коинотни ўзлаштириш тезлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

SpaceX компаниясининг парвозлар бўйича вице-президенти Кико Дончев ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида мажмуа ичидан олинган суратни бўлишди. Унинг сўзларига кўра, бинода аллақачон юк кўтариш қуввати 420 тоннага тенг бўлган улкан кўприкли кран ўрнатилган. Ушбу техника Starship кемалари ва Super Heavy кучайтиргичларини кўтариш, ҳаракатлантириш ҳамда якуний йиғиш жараёнлари учун хизмат қилади.

Бир вақтнинг ўзида 24 та ракета йиғиш имконияти

ГигаБай мажмуасининг асосий ўзига хослиги унинг мисли кўрилмаган миқёсидир. ixbt.com маълумотига кўра, янги завод ичида 24 та ишчи стенд жойлашади. Бу эса муҳандисларга бир вақтнинг ўзида икки ўндан ортиқ ракета устида ишлаш имконини беради. Бундай қувват SpaceX компаниясига космик парвозларни худди авиақатновлар каби мунтазам ва тезкор амалга ошириш стратегиясини ҳаётга татбиқ этишда ёрдам беради.

Ҳозирда қурилиш ишлари якуний босқичда турибди. Дастлабки босқичда Starship ва Super Heavy сегментлари компаниянинг Техасдаги Старфакторй заводидан келтирилиши кутилмоқда. Кейинчалик эса Флорида штатидаги ушбу мажмуа тўлиқ сиклли ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш марказига айланади. Бу логистика харажатларини сезиларли даражада камайтиради.

Янги мажмуа АҚШнинг шарқий қирғоғидан амалга ошириладиган парвозларни таъминлаш учун махсус қурилмоқда. У биринчи навбатда Кеннеди номидаги Космик марказдаги ЛК-39A старт майдончасига хизмат кўрсатади. Айни пайтда SpaceX ушбу майдончада янги ракетанинг илк парвозлари учун зарур бўлган барча инфратузилмани тайёрлаб бўлган.

Компаниянинг жорий режаларига кўра, Starship ракетасининг Флорида штатидаги ушбу майдончадан илк старти жорий йилнинг охирига қадар амалга оширилиши мумкин. Бу нафақат SpaceX, балки бутун жаҳон космонавтикаси учун муҳим воқеа бўлади, чунки Starship Марс ва Ойга миссиялар учун асосий транспорт воситаси сифатида кўрилмоқда.

Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам ушбу янгилик диққатга сазовордир. Чунки Starship каби қайта фойдаланиладиган тизимларнинг муваффақияти сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқиш нархини кескин пасайтиради. Бу эса келажакда мамлакатимизда ҳам юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети ва космик мониторинг тизимларининг янада арзонлашишига хизмат қилиши мумкин.

SpaceXStarshipИлон МаскТехнологияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиXiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиБугун, 22:25Huawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиHuawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиБугун, 21:20Глобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқдаГлобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқдаБугун, 20:54Tesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилдиTesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилдиБугун, 20:24Япония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинЯпония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинБугун, 19:56Дизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилдиДизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилдиБугун, 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди