SpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси Флорида штатида барпо этилаётган улкан ГигаБай ангарининг ички кўриниши акс этган тасвирларни эълон қилди. Ушбу иншоот Starship дастурининг келажаги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, у ерда инсоният тарихидаги энг улкан ракеталарни оммавий равишда йиғиш режалаштирилган. Мазкур лойиҳанинг ишга туширилиши коинотни ўзлаштириш тезлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
SpaceX компаниясининг парвозлар бўйича вице-президенти Кико Дончев ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида мажмуа ичидан олинган суратни бўлишди. Унинг сўзларига кўра, бинода аллақачон юк кўтариш қуввати 420 тоннага тенг бўлган улкан кўприкли кран ўрнатилган. Ушбу техника Starship кемалари ва Super Heavy кучайтиргичларини кўтариш, ҳаракатлантириш ҳамда якуний йиғиш жараёнлари учун хизмат қилади.
Бир вақтнинг ўзида 24 та ракета йиғиш имкониятиГигаБай мажмуасининг асосий ўзига хослиги унинг мисли кўрилмаган миқёсидир. ixbt.com маълумотига кўра, янги завод ичида 24 та ишчи стенд жойлашади. Бу эса муҳандисларга бир вақтнинг ўзида икки ўндан ортиқ ракета устида ишлаш имконини беради. Бундай қувват SpaceX компаниясига космик парвозларни худди авиақатновлар каби мунтазам ва тезкор амалга ошириш стратегиясини ҳаётга татбиқ этишда ёрдам беради.
Ҳозирда қурилиш ишлари якуний босқичда турибди. Дастлабки босқичда Starship ва Super Heavy сегментлари компаниянинг Техасдаги Старфакторй заводидан келтирилиши кутилмоқда. Кейинчалик эса Флорида штатидаги ушбу мажмуа тўлиқ сиклли ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш марказига айланади. Бу логистика харажатларини сезиларли даражада камайтиради.
Янги мажмуа АҚШнинг шарқий қирғоғидан амалга ошириладиган парвозларни таъминлаш учун махсус қурилмоқда. У биринчи навбатда Кеннеди номидаги Космик марказдаги ЛК-39A старт майдончасига хизмат кўрсатади. Айни пайтда SpaceX ушбу майдончада янги ракетанинг илк парвозлари учун зарур бўлган барча инфратузилмани тайёрлаб бўлган.
Компаниянинг жорий режаларига кўра, Starship ракетасининг Флорида штатидаги ушбу майдончадан илк старти жорий йилнинг охирига қадар амалга оширилиши мумкин. Бу нафақат SpaceX, балки бутун жаҳон космонавтикаси учун муҳим воқеа бўлади, чунки Starship Марс ва Ойга миссиялар учун асосий транспорт воситаси сифатида кўрилмоқда.
Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам ушбу янгилик диққатга сазовордир. Чунки Starship каби қайта фойдаланиладиган тизимларнинг муваффақияти сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқиш нархини кескин пасайтиради. Бу эса келажакда мамлакатимизда ҳам юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети ва космик мониторинг тизимларининг янада арзонлашишига хизмат қилиши мумкин.
…