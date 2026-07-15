Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлди
Apple компанияси ўзининг хариталар хизмати — Apple Мапс учун реклама жойлаштириш қоидаларини эълон қилди. Ушбу янги ҳужжат технология гигантининг реклама бозоридаги асосий рақобатчиси бўлган Google компаниясидан тубдан фарқ қилувчи стратегияни танлаганини кўрсатмоқда. Apple ўз фойдаланувчилари учун реклама контентини янада қатъийроқ саралаш ва тартибга солишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қоидалар тўплами 2026-йилнинг июль ойидан кучга кириши белгиланган бўлса-да, Apple Мапс рекламалари жорий йилнинг ёз фаслида АҚШ ва Канадада ишга тушиши кутилмоқда. Компаниянинг ёндашуви шуни кўрсатадики, Apple ўз платформасида реклама сифатини миқдордан устун қўймоқда ва бу фойдаланувчи тажрибасини сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга.
Хизмат кўрсатиш соҳасидаги чекловларApple янги сиёсатига кўра, уй хўжалиги хизматлари (сантехника, электр таъмирлаш, қулф очиш, том ёпиш каби) билан шуғулланувчи бизнесларнинг Apple Мапс платформасида реклама беришини тақиқлади. Бу Google учун энг даромадли реклама тоифаларидан бири бўлган "Локал Сервисес Адс"га қарама-қарши ёндашувдир. Apple фақат мижозлар бевосита ташриф буюриши мумкин бўлган жисмоний манзилларга эга бизнесларга эътибор қаратмоқда.
Ушбу чекловлар нафақат фойдаланувчиларни шубҳали хизматлардан ҳимоя қилади, балки Apple учун ортиқча текширув жараёнларини ҳам камайтиради. Масалан, Google бундай хизмат кўрсатувчиларни рўйхатга олишда кўп босқичли аудит ва текширувларни ўтказишга мажбур бўлади. Apple эса бу муаммолардан қочиш учун мазкур тоифаларни бутунлай четлаб ўтишни афзал кўрди.
Қатъий назорат ва тақиқларApple Мапс платформасида реклама бериши тақиқланган бошқа соҳалар ҳам мавжуд. Улар орасида қуйидагилар бор:
- Криптовалюта банкоматлари (АТМ);
- Гаров эвазига озод қилиш хизматлари (баил бондс);
- Жисмоний манзили бўлмаган масофавий хизматлар.
Экспертларнинг фикрича, Apple Мапс рекламалари оддий қидирув натижаларига ўхшаш, яни "органик" кўринишда бўлади. Бу фойдаланувчиларда реклама берувчиларга нисбатан кўпроқ ишонч уйғотиши мумкин. Apple ўзининг App Store дўконидаги қатъий назорат тизимини эндиликда хариталар ва бошқа ички иловаларига ҳам татбиқ этмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик ҳозирча бевосита таъсир кўрсатмаса-да, Apple Мапс хизматининг глобал ривожланиши маҳаллий бизнеслар учун ҳам келажакда янги маркетинг каналлари очилишидан дарак беради. Ҳозирда Apple ўзининг Невс, Стоккс ва Sportс каби иловаларида ҳам реклама сиёсатини бирхиллаштириш устида ишламоқда.
…