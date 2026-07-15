Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлди

·0·Техно
Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлди

Apple компанияси ўзининг хариталар хизмати — Apple Мапс учун реклама жойлаштириш қоидаларини эълон қилди. Ушбу янги ҳужжат технология гигантининг реклама бозоридаги асосий рақобатчиси бўлган Google компаниясидан тубдан фарқ қилувчи стратегияни танлаганини кўрсатмоқда. Apple ўз фойдаланувчилари учун реклама контентини янада қатъийроқ саралаш ва тартибга солишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қоидалар тўплами 2026-йилнинг июль ойидан кучга кириши белгиланган бўлса-да, Apple Мапс рекламалари жорий йилнинг ёз фаслида АҚШ ва Канадада ишга тушиши кутилмоқда. Компаниянинг ёндашуви шуни кўрсатадики, Apple ўз платформасида реклама сифатини миқдордан устун қўймоқда ва бу фойдаланувчи тажрибасини сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга.

Хизмат кўрсатиш соҳасидаги чекловлар

Apple янги сиёсатига кўра, уй хўжалиги хизматлари (сантехника, электр таъмирлаш, қулф очиш, том ёпиш каби) билан шуғулланувчи бизнесларнинг Apple Мапс платформасида реклама беришини тақиқлади. Бу Google учун энг даромадли реклама тоифаларидан бири бўлган "Локал Сервисес Адс"га қарама-қарши ёндашувдир. Apple фақат мижозлар бевосита ташриф буюриши мумкин бўлган жисмоний манзилларга эга бизнесларга эътибор қаратмоқда.

Ушбу чекловлар нафақат фойдаланувчиларни шубҳали хизматлардан ҳимоя қилади, балки Apple учун ортиқча текширув жараёнларини ҳам камайтиради. Масалан, Google бундай хизмат кўрсатувчиларни рўйхатга олишда кўп босқичли аудит ва текширувларни ўтказишга мажбур бўлади. Apple эса бу муаммолардан қочиш учун мазкур тоифаларни бутунлай четлаб ўтишни афзал кўрди.

Қатъий назорат ва тақиқлар

Apple Мапс платформасида реклама бериши тақиқланган бошқа соҳалар ҳам мавжуд. Улар орасида қуйидагилар бор:

  • Криптовалюта банкоматлари (АТМ);
  • Гаров эвазига озод қилиш хизматлари (баил бондс);
  • Жисмоний манзили бўлмаган масофавий хизматлар.
Тиббий хизматлар кўрсатувчи муассасалар учун эса Apple алоҳида ёндашувни танлади. Бундай бизнесларнинг рекламалари компания томонидан ҳар бир ҳолат учун алоҳида кўриб чиқилади ва тасдиқланади. Бу Apple компаниясининг ўз экотизимида хавфсизлик ва ишончлиликка қанчалик катта эътибор бераётганидан далолат беради.

Экспертларнинг фикрича, Apple Мапс рекламалари оддий қидирув натижаларига ўхшаш, яни "органик" кўринишда бўлади. Бу фойдаланувчиларда реклама берувчиларга нисбатан кўпроқ ишонч уйғотиши мумкин. Apple ўзининг App Store дўконидаги қатъий назорат тизимини эндиликда хариталар ва бошқа ички иловаларига ҳам татбиқ этмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик ҳозирча бевосита таъсир кўрсатмаса-да, Apple Мапс хизматининг глобал ривожланиши маҳаллий бизнеслар учун ҳам келажакда янги маркетинг каналлари очилишидан дарак беради. Ҳозирда Apple ўзининг Невс, Стоккс ва Sportс каби иловаларида ҳам реклама сиёсатини бирхиллаштириш устида ишламоқда.

AppleGoogleApple МапсТехнологияРеклама
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиSpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиБугун, 23:28Cloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиCloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиБугун, 23:26Google АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаGoogle АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаБугун, 22:58OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқдаOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқдаБугун, 22:51Whатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилобиWhатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилобиБугун, 22:22Suno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқдаSuno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқдаБугун, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди