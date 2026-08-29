Маресканинг янги қуроли: Экспертлар Ҳусановнинг ўйинига қандай баҳо берди?
Англия Премьер-лигасининг 2-тури доирасида амалдаги чемпион «Манчестер Сити» сафарда қийин рақиб — «Кристал Пэлас» майдонига сафар қилди. Кескин ва голларга бой кечган баҳсда «шаҳарликлар» рақиб дарвозасига 4 та тўп йўллаб, максимал очкони (6 очко) қўлга киритди.
Учрашув ўзбекистонлик мухлислар учун яна бир катта воқелик билан ёдда қолди: жамоа бош мураббийи Энцо Мареска 22 ёшли марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановни мазкур ўйинда ўнг қанот ҳимоячиси сифатида асосий таркибга киритди.
«Селхерст Парк»даги голлар шоуси
Учрашув меҳмонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди ва тезкор голлар билан давом этди:
17-дақиқа: Антуан Семеньо томонидан етказиб берилган тўпни Эрлинг Ҳоланд бош билан дарвозага йўллаб, ҳисобни очди (0:1);
54-дақиқа: Ярим ҳимоячи Райан Шерки чиройли ҳаракатлари билан фарқни оширди (0:2);
Кутилмаган автогол: Орадан кўп ўтмай дарвозабон Жанлуижи Доннарумма кутилмаган нохуш вазиятда тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди;
Шерки ва Ҳоланд дубли: Учрашув қаҳрамонига айланган Райан Шерки яна бир аниқ зарба билан дубль қайд этди, 84-дақиқада эса Эрлинг Ҳоланд ўз ҳисобига иккинчи голни ёзиб қўйиб, якуний нуқтани қўйди.
«Маресканинг энг ишончли варианти»: Инглиз экспертлари Ҳусанов ҳақида
«Манчестер Сити» ҳаётига ихтисослашган нуфузли cityxtra.co.uk сайти футболчиларнинг ўйинига баҳо бериб, Абдуқодир Ҳусановнинг қанотдаги ҳаракатларини алоҳида эътироф этди:
Абдуқодир Ҳусанов — 7 балл:
«Яна бир бор жуда яхши таассурот қолдирди. Кўриниб турибдики, у Энцо Мареска учун ҳимоянинг ўнг қанотидаги энг ишончли вариантга айланиб улгурди. Ҳусанов орқага чекиниш ёки ҳужумга қўшилиш борасида қарор қабул қилишда юксак хотиржамлик, тезкор фикрлаш ва ақлли ҳаракатларни намойиш этди. Унинг тезкорлик билан ўз позициясига қайтиш қобилияти бир қатор вазиятларда ҳал қилувчи аҳамият касб этди».
«CityXtra» экспертлари томонидан қўйилган тўлиқ баҳолар:
Райан Шерки — 9 (Ўйин қаҳрамони, дубль муаллифи);
Эрлинг Ҳоланд — 8,5 (2 та гол, ҳужумдаги мукаммал ўйин);
Антуан Семеньо — 8 (Тезкор қанот ҳужумлари ва ассист);
Эллиот Андерсон — 7,5 (Майдон марказидаги барқарорлик);
Абдуқодир Ҳусанов — 7 (Ўнг қанот мудофаасидаги ишончли ўйин);
Жанлуижи Доннарумма — 7 (Дастлабки сейвлар ва бурчак тўпларида фаоллик);
Марк Геҳи — 7 (Таянч ярим ҳимоядаги самарали кўмак);
Фил Фоден — 6,5;
Нико О’Рейли — 6,5;
Рубен Диаш — 6;
Йошко Гвардиол — 6;
Райан МакАйду — 5,5;
Матео Ковачич, Витор Рейс, Айюб Буадди — 5.
…