Маресканинг янги қуроли: Экспертлар Ҳусановнинг ўйинига қандай баҳо берди?

·29·Спорт
Маресканинг янги қуроли: Экспертлар Ҳусановнинг ўйинига қандай баҳо берди?

Англия Премьер-лигасининг 2-тури доирасида амалдаги чемпион «Манчестер Сити» сафарда қийин рақиб — «Кристал Пэлас» майдонига сафар қилди. Кескин ва голларга бой кечган баҳсда «шаҳарликлар» рақиб дарвозасига 4 та тўп йўллаб, максимал очкони (6 очко) қўлга киритди.

Учрашув ўзбекистонлик мухлислар учун яна бир катта воқелик билан ёдда қолди: жамоа бош мураббийи Энцо Мареска 22 ёшли марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановни мазкур ўйинда ўнг қанот ҳимоячиси сифатида асосий таркибга киритди.

«Селхерст Парк»даги голлар шоуси

Учрашув меҳмонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди ва тезкор голлар билан давом этди:

  • 17-дақиқа: Антуан Семеньо томонидан етказиб берилган тўпни Эрлинг Ҳоланд бош билан дарвозага йўллаб, ҳисобни очди (0:1);

  • 54-дақиқа: Ярим ҳимоячи Райан Шерки чиройли ҳаракатлари билан фарқни оширди (0:2);

  • Кутилмаган автогол: Орадан кўп ўтмай дарвозабон Жанлуижи Доннарумма кутилмаган нохуш вазиятда тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди;

  • Шерки ва Ҳоланд дубли: Учрашув қаҳрамонига айланган Райан Шерки яна бир аниқ зарба билан дубль қайд этди, 84-дақиқада эса Эрлинг Ҳоланд ўз ҳисобига иккинчи голни ёзиб қўйиб, якуний нуқтани қўйди.

«Маресканинг энг ишончли варианти»: Инглиз экспертлари Ҳусанов ҳақида

«Манчестер Сити» ҳаётига ихтисослашган нуфузли cityxtra.co.uk сайти футболчиларнинг ўйинига баҳо бериб, Абдуқодир Ҳусановнинг қанотдаги ҳаракатларини алоҳида эътироф этди:

Абдуқодир Ҳусанов — 7 балл:

«Яна бир бор жуда яхши таассурот қолдирди. Кўриниб турибдики, у Энцо Мареска учун ҳимоянинг ўнг қанотидаги энг ишончли вариантга айланиб улгурди. Ҳусанов орқага чекиниш ёки ҳужумга қўшилиш борасида қарор қабул қилишда юксак хотиржамлик, тезкор фикрлаш ва ақлли ҳаракатларни намойиш этди. Унинг тезкорлик билан ўз позициясига қайтиш қобилияти бир қатор вазиятларда ҳал қилувчи аҳамият касб этди».

«CityXtra» экспертлари томонидан қўйилган тўлиқ баҳолар:

  • Райан Шерки — 9 (Ўйин қаҳрамони, дубль муаллифи);

  • Эрлинг Ҳоланд — 8,5 (2 та гол, ҳужумдаги мукаммал ўйин);

  • Антуан Семеньо — 8 (Тезкор қанот ҳужумлари ва ассист);

  • Эллиот Андерсон — 7,5 (Майдон марказидаги барқарорлик);

  • Абдуқодир Ҳусанов — 7 (Ўнг қанот мудофаасидаги ишончли ўйин);

  • Жанлуижи Доннарумма — 7 (Дастлабки сейвлар ва бурчак тўпларида фаоллик);

  • Марк Геҳи — 7 (Таянч ярим ҳимоядаги самарали кўмак);

  • Фил Фоден — 6,5;

  • Нико О’Рейли — 6,5;

  • Рубен Диаш — 6;

  • Йошко Гвардиол — 6;

  • Райан МакАйду — 5,5;

  • Матео Ковачич, Витор Рейс, Айюб Буадди — 5.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Бугун, 10:48Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Бугун, 10:414 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)4 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)Бугун, 10:32Раҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланадиРаҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланадиБугун, 10:182 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!2 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!Бугун, 08:09Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!Бугун, 08:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)