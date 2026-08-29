Раҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланади
Озарбайжон футболи тарихида янги саҳифа очилди. Мамлакатнинг амалдаги чемпиони «Сабаҳ» клуби ўз тарихида илк бор қитъанинг энг нуфузли клублар мусобақаси — УЕФА Чемпионлар Лигасининг асосий лига босқичида тўп сурадиган бўлди.
Қуръа натижалари эълон қилингач, кўплаб футбол экспертлари Боку жамоасига ниҳоятда кучли ва мураккаб рақиблар тушганини таъкидлади. Энг катта воқелик эса ўзбекистонлик ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев билан боғлиқ — футболчининг «Барселона»га қарши тўп суриш ҳақидаги орзуси расман амалга ошади.
«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги 8 та даҳшатли рақиби
УЕФАнинг янгиланган форматига мувофиқ, «Сабаҳ» умумий босқичда жами 8 та жамоа билан куч синашади:
«Барселона» (Испания) — ўз майдонида (Бокуда);
«Боруссия Дортмунд» (Германия) — ўз майдонида;
«Наполи» (Италия) — ўз майдонида;
«Славия Прага» (Чехия) — ўз майдонида;
«Арсенал» (Англия) — сафарда (Лондонда);
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — сафарда (Манчестерда);
«Вильярреал» (Испания) — сафарда;
«Викинг» (Норвегия) — сафарда.
4 172 километрлик парвоз: Жорий мавсумнинг энг узоқ сафари
«Барселона»нинг Бокуга ташрифи нафақат спорт, балки логистик жиҳатдан ҳам мусобақа тарихидан ўрин олади:
Масофа бўйича рекорд: Каталония клуби Бокуга етиб келиш учун бир томонлама тахминан 4 172 километр масофани босиб ўтади;
Парвоз вақти: Каталониядан Бокуга тўғридан-тўғри парвоз вақти қарийб 5 соат 25 дақиқани ташкил этади;
Мутлақ рекорд: Шу тариқа, «Сабаҳ» – «Барселона» тўқнашуви 2026/2027 йилги мавсум Чемпионлар Лигасида икки шаҳар орасидаги энг узоқ сафар масофаси сифатида расмий рекорд ўрнатади.
«Бунёдкор» тарбияланувчисининг Европа сари муваффақиятли йўли
22 ёшли Умарали Раҳмоналиевнинг фаолияти сўнгги йилларда юксалиш палласига кирди:
«Сабаҳ»даги фаолият: Раҳмоналиев Боку клуби сафига 2025 йилнинг январида Россиянинг «Рубин» жамоасидан ижара асосида қўшилди. Ишончли ҳаракатларидан сўнг «Сабаҳ» уни тўлиқ трансфер қилди;
Совринлар ва статистика: Умарали жамоа билан Озарбайжон чемпиони ҳамда 2 карра мамлакат кубоги соҳибига айланди. Ўтган мавсумда 34 та ўйинда 6 та гол ва 2 та ассист қайд этди;
Еврокубоклардаги муҳим роль: 2026/2027 йилги мавсумда эса ЕЧЛ саралаш ва плей-офф раундларидаги 8 та беллашувда иштирок этиб, 1 та гол ва 1 та голли узатма билан жамоасининг тарихий натижасига улкан ҳисса қўшди.
…