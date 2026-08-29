Раҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланади

·15·Спорт
Раҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланади

Озарбайжон футболи тарихида янги саҳифа очилди. Мамлакатнинг амалдаги чемпиони «Сабаҳ» клуби ўз тарихида илк бор қитъанинг энг нуфузли клублар мусобақаси — УЕФА Чемпионлар Лигасининг асосий лига босқичида тўп сурадиган бўлди.

Қуръа натижалари эълон қилингач, кўплаб футбол экспертлари Боку жамоасига ниҳоятда кучли ва мураккаб рақиблар тушганини таъкидлади. Энг катта воқелик эса ўзбекистонлик ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев билан боғлиқ — футболчининг «Барселона»га қарши тўп суриш ҳақидаги орзуси расман амалга ошади.

«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги 8 та даҳшатли рақиби

УЕФАнинг янгиланган форматига мувофиқ, «Сабаҳ» умумий босқичда жами 8 та жамоа билан куч синашади:

  • «Барселона» (Испания) — ўз майдонида (Бокуда);

  • «Боруссия Дортмунд» (Германия) — ўз майдонида;

  • «Наполи» (Италия) — ўз майдонида;

  • «Славия Прага» (Чехия) — ўз майдонида;

  • «Арсенал» (Англия) — сафарда (Лондонда);

  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) — сафарда (Манчестерда);

  • «Вильярреал» (Испания) — сафарда;

  • «Викинг» (Норвегия) — сафарда.

4 172 километрлик парвоз: Жорий мавсумнинг энг узоқ сафари

«Барселона»нинг Бокуга ташрифи нафақат спорт, балки логистик жиҳатдан ҳам мусобақа тарихидан ўрин олади:

  • Масофа бўйича рекорд: Каталония клуби Бокуга етиб келиш учун бир томонлама тахминан 4 172 километр масофани босиб ўтади;

  • Парвоз вақти: Каталониядан Бокуга тўғридан-тўғри парвоз вақти қарийб 5 соат 25 дақиқани ташкил этади;

  • Мутлақ рекорд: Шу тариқа, «Сабаҳ» – «Барселона» тўқнашуви 2026/2027 йилги мавсум Чемпионлар Лигасида икки шаҳар орасидаги энг узоқ сафар масофаси сифатида расмий рекорд ўрнатади.

«Бунёдкор» тарбияланувчисининг Европа сари муваффақиятли йўли

22 ёшли Умарали Раҳмоналиевнинг фаолияти сўнгги йилларда юксалиш палласига кирди:

  • «Сабаҳ»даги фаолият: Раҳмоналиев Боку клуби сафига 2025 йилнинг январида Россиянинг «Рубин» жамоасидан ижара асосида қўшилди. Ишончли ҳаракатларидан сўнг «Сабаҳ» уни тўлиқ трансфер қилди;

  • Совринлар ва статистика: Умарали жамоа билан Озарбайжон чемпиони ҳамда 2 карра мамлакат кубоги соҳибига айланди. Ўтган мавсумда 34 та ўйинда 6 та гол ва 2 та ассист қайд этди;

  • Еврокубоклардаги муҳим роль: 2026/2027 йилги мавсумда эса ЕЧЛ саралаш ва плей-офф раундларидаги 8 та беллашувда иштирок этиб, 1 та гол ва 1 та голли узатма билан жамоасининг тарихий натижасига улкан ҳисса қўшди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Бугун, 10:48Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Бугун, 10:414 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)4 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)Бугун, 10:32Маресканинг янги қуроли: Экспертлар Ҳусановнинг ўйинига қандай баҳо берди?Маресканинг янги қуроли: Экспертлар Ҳусановнинг ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 10:122 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!2 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!Бугун, 08:09Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!Бугун, 08:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)