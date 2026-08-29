Трамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилди

·2·Дунё
Трамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилди

АҚШ Президенти Дональд Трамп Венесуэла билан «жаҳон тарихидаги энг йирик» нефть битими тузилганини маълум қилди. Бу ҳақда у ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғида ёзди.

«АҚШ Венесуэла билан жаҳон тарихидаги энг йирик нефть келишуви бўйича битим тузди!» — деб маълум қилди Трамп.

Унинг айтишича, келишув унинг топшириғи асосида АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ва уруш вазири Пит Хегсет томонидан Венесуэла президенти вазифасини бажараётган Дельси Родригес ҳамда хусусий бизнес вакиллари билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган.

Дональд Трампнинг таъкидлашича, АҚШ Венесуэладаги 65 миллиард баррелдан ортиқ тасдиқланган нефть захиралари устидан назорат пакетини қўлга киритган.

«Ушбу тарихий келишув Америка нефть захираларини икки баравардан кўпроқ оширади, мамлакатимиз учун мавжуд нефть ҳажмини сезиларли даражада кўпайтиради ва келгуси йилларда барча америкаликлар учун бензин нархининг анча пасайишига олиб келади», — деди АҚШ президенти.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирди"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирдиБугун, 12:39Истанбулда икки трамвай тўқнашдиИстанбулда икки трамвай тўқнашдиБугун, 11:1215 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшади15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшадиБугун, 10:57«Энг буюги — менман»: Трамп АҚШ президентлари рейтингини эълон қилди!«Энг буюги — менман»: Трамп АҚШ президентлари рейтингини эълон қилди!Бугун, 10:0629 та бармоқли мушук жаҳон рекордини ўрнатди 29 та бармоқли мушук жаҳон рекордини ўрнатди Кеча, 23:54Футбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатдиФутбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатдиКеча, 23:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди