Трамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилди
АҚШ Президенти Дональд Трамп Венесуэла билан «жаҳон тарихидаги энг йирик» нефть битими тузилганини маълум қилди. Бу ҳақда у ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғида ёзди.
«АҚШ Венесуэла билан жаҳон тарихидаги энг йирик нефть келишуви бўйича битим тузди!» — деб маълум қилди Трамп.
Унинг айтишича, келишув унинг топшириғи асосида АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ва уруш вазири Пит Хегсет томонидан Венесуэла президенти вазифасини бажараётган Дельси Родригес ҳамда хусусий бизнес вакиллари билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган.
Дональд Трампнинг таъкидлашича, АҚШ Венесуэладаги 65 миллиард баррелдан ортиқ тасдиқланган нефть захиралари устидан назорат пакетини қўлга киритган.
«Ушбу тарихий келишув Америка нефть захираларини икки баравардан кўпроқ оширади, мамлакатимиз учун мавжуд нефть ҳажмини сезиларли даражада кўпайтиради ва келгуси йилларда барча америкаликлар учун бензин нархининг анча пасайишига олиб келади», — деди АҚШ президенти.
…