АҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошлади

·31·Дунё
АҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошлади

АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Вашингтон яқинидаги Эндрюс авиабазасида янги 5-вертолёт эскадрильясини расман фаоллаштирди. Бўлинма мамлакат раҳбарияти ва юқори мартабали амалдорларни фавқулодда вазиятларда хавфсиз ҳудудларга олиб чиқиш ҳамда ҳукумат фаолиятининг узлуксизлигини таъминлаш билан боғлиқ миссияларда иштирок этади. Бу ҳақда Air Force хабар берди.

Янги эскадрилья 27 август куни ташкил этилди. Бу Эндрюс авиабазасида сўнгги 60 йил ичида биринчи марта янги АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари вертолёт эскадрильяси фаоллаштирилганини англатади.

5-эскадрилья келгусида HH-60W Jolly Green II вертолётларини қабул қилади. АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Эндрюс базасидаги эскирган 26 та UH-1N Huey вертолётини шунча миқдордаги янги HH-60W машиналарига алмаштиришни режалаштирмоқда.

Ушбу вертолётлар Вашингтон ва Миллий пойтахт минтақасида инқирозли вазиятларда АҚШ раҳбарияти учун тезкор чоралар кўриш, юқори мартабали фуқаролик ва ҳарбий амалдорларни ташиш ҳамда ҳукуматнинг узлуксиз фаолиятини таъминлашга хизмат қилади.

Янги HH-60W вертолётлари тезлик, парвоз масофаси ва юк кўтариш имкониятлари бўйича ҳозирги UH-1N машиналаридан устун. Уларнинг дастлабки оператив тайёргарлигига 2029 йилда, тўлиқ оператив тайёргарлигига эса 2030 йилда эришиш режалаштирилган.

Ўтиш даврида 5-вертолёт эскадрильяси ва амалдаги 1-вертолёт эскадрильяси параллел фаолият юритади. 1-эскадрилья янги HH-60W вертолётларига ўтиш жараёнида UH-1N машиналари билан муҳим миссияларни давом эттиради.

ОАВда янги бўлинма фавқулодда вазиятларда юқори мартабали амалдорларни эвакуация қилиш ва ҳукумат фаолияти узлуксизлигини таъминлаш вазифалари сабабли “Қиёмат куни” эскадрильяси сифатида тилга олинмоқда. Бироқ бу унинг расмий номи эмас. Расмий номи — 5th Helicopter Squadron.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиНепалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиБугун, 13:39Олмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиОлмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиБугун, 13:24Трамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиТрамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиБугун, 12:46"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирди"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирдиБугун, 12:39Истанбулда икки трамвай тўқнашдиИстанбулда икки трамвай тўқнашдиБугун, 11:1215 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшади15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшадиБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди