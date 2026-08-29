АҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошлади
АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Вашингтон яқинидаги Эндрюс авиабазасида янги 5-вертолёт эскадрильясини расман фаоллаштирди. Бўлинма мамлакат раҳбарияти ва юқори мартабали амалдорларни фавқулодда вазиятларда хавфсиз ҳудудларга олиб чиқиш ҳамда ҳукумат фаолиятининг узлуксизлигини таъминлаш билан боғлиқ миссияларда иштирок этади. Бу ҳақда Air Force хабар берди.
Янги эскадрилья 27 август куни ташкил этилди. Бу Эндрюс авиабазасида сўнгги 60 йил ичида биринчи марта янги АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари вертолёт эскадрильяси фаоллаштирилганини англатади.
5-эскадрилья келгусида HH-60W Jolly Green II вертолётларини қабул қилади. АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Эндрюс базасидаги эскирган 26 та UH-1N Huey вертолётини шунча миқдордаги янги HH-60W машиналарига алмаштиришни режалаштирмоқда.
Ушбу вертолётлар Вашингтон ва Миллий пойтахт минтақасида инқирозли вазиятларда АҚШ раҳбарияти учун тезкор чоралар кўриш, юқори мартабали фуқаролик ва ҳарбий амалдорларни ташиш ҳамда ҳукуматнинг узлуксиз фаолиятини таъминлашга хизмат қилади.
Янги HH-60W вертолётлари тезлик, парвоз масофаси ва юк кўтариш имкониятлари бўйича ҳозирги UH-1N машиналаридан устун. Уларнинг дастлабки оператив тайёргарлигига 2029 йилда, тўлиқ оператив тайёргарлигига эса 2030 йилда эришиш режалаштирилган.
Ўтиш даврида 5-вертолёт эскадрильяси ва амалдаги 1-вертолёт эскадрильяси параллел фаолият юритади. 1-эскадрилья янги HH-60W вертолётларига ўтиш жараёнида UH-1N машиналари билан муҳим миссияларни давом эттиради.
ОАВда янги бўлинма фавқулодда вазиятларда юқори мартабали амалдорларни эвакуация қилиш ва ҳукумат фаолияти узлуксизлигини таъминлаш вазифалари сабабли “Қиёмат куни” эскадрильяси сифатида тилга олинмоқда. Бироқ бу унинг расмий номи эмас. Расмий номи — 5th Helicopter Squadron.
…