Asus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошди
Замонавий ўйин ноутбукларида қизиш муаммоси тез-тез учрайдиган ҳолат бўлиб, совутиш тизимидаги кичик нуқсонлар ҳам қурилма ишига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Reddit форумининг фойдаланувчиси ўзининг Asus РОГ Зепҳйрус M16 ноутбукидаги суюқ металлни оддий термопастага алмаштиргандан сўнг унинг ишлаш кўрсаткичлари сезиларли даражада яхшилангани ҳақида маълум қилди. Ушбу тажриба юқори унумдор мобил компьютерларда қўлланиладиган термоузатувчи материалларнинг аҳамиятини яна бир бор намоён этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, 2023 йил феврал ойида харид қилинган қувватли Asus РОГ Зепҳйрус M16 ноутбуки вақт ўтиши билан ҳаддан ташқари қизи бошлаган ва ўз-ўзидан ўчиб қоладиган бўлган. Фойдаланувчи муаммонинг сабабини аниқлаш учун совутиш тизимини мустақил равишда текшириб кўришга қарор қилган. Натижада процессор кристалли ва радиатор юзасида ғаройиб чўкмалар ҳамда шикастланишлар аниқланган.
Суюқ металл ва унинг хусусиятлариМутахассисларнинг таъкидлашича, суюқ металл юқори иссиқлик ўтказувчанлиги туфайли бугунги кунда кучли ноутбукларда кенг қўлланилади. Бироқ бундай термоузатувчи восита юқори сифатли изоляцияни талаб қилади. У электр токини ўтказиши билан бирга, таркибидаги галлий баъзи металлар билан кимёвий реакцияга киришиш хусусиятига эга. Айнан шунинг учун ишлаб чиқарувчилар мис ёки никел билан қопланган юзалардан ҳамда кристалл атрофида махсус ҳимоя тўсиқларидан фойдаланадилар.
Муаммони бартараф этиш мақсадида фойдаланувчи совутиш тизимини тозалаб, вақтинчалик ечим сифатида G900 термопастасини қўллаган ҳамда Ҳонейвелл PTM7950 фаза ўтишли термоузатувчи материалига буюртма берган. Ушбу ўзгаришлардан сўнг ноутбукнинг ўйинлардаги унумдорлиги кескин ошгани маълум бўлди. Айрим лойиҳаларда кадрлар частотаси деярли уч баробарга кўпайган.
Фойдаланувчи ўз таассуротлари билан бўлишар экан: «Мен ноутбугим ҳарорат борасида қанчалик яхши ишлай бошлаганидан шокда эдим. У анча кам қизийди ва энди қайта ишга тушиб кетмаяпти. Фарзандларим билан ўйнайдиган ягона ўйинда кадрлар частотаси 2-3 баробар ошди. Бу шунчаки ақл бовар қилмайдиган ҳолат», деб ёзган.
Келажакдаги фойдаланиш учун хулосаларҲозирги вақтда Asus суюқ металлга бирон-бир абразив кимёвий моддалар қўшгани ёки айнан шулар аниқланган шикастланишларга сабаб бўлгани ҳақида расмий тасдиқлар мавжуд эмас. Мутахассисларнинг фикрича, юзага келган носозликлар кўп йиллик эксплуатация давомида термоузатувчи қатламнинг табиий деградацияси ёки унинг нотекис тақсимланиши натижасида юзага келган бўлиши ҳам мумкин.
Бундай ҳолатлар ўйин ноутбуклари эгаларига совутиш тизимининг ҳолатини вақти-вақти билан текшириб туриш муҳимлигини эслатади. Суюқ металл юқори самарадорликни таъминласа-да, уни парвариш қилиш ва алмаштириш жараёни катта эътибор ҳамда эҳтиёткорлик талаб этишини ушбу ҳолат яққол кўрсатиб берди.
…