Asus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошди

·11·Техно
Asus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошди

Замонавий ўйин ноутбукларида қизиш муаммоси тез-тез учрайдиган ҳолат бўлиб, совутиш тизимидаги кичик нуқсонлар ҳам қурилма ишига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Reddit форумининг фойдаланувчиси ўзининг Asus РОГ Зепҳйрус M16 ноутбукидаги суюқ металлни оддий термопастага алмаштиргандан сўнг унинг ишлаш кўрсаткичлари сезиларли даражада яхшилангани ҳақида маълум қилди. Ушбу тажриба юқори унумдор мобил компьютерларда қўлланиладиган термоузатувчи материалларнинг аҳамиятини яна бир бор намоён этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, 2023 йил феврал ойида харид қилинган қувватли Asus РОГ Зепҳйрус M16 ноутбуки вақт ўтиши билан ҳаддан ташқари қизи бошлаган ва ўз-ўзидан ўчиб қоладиган бўлган. Фойдаланувчи муаммонинг сабабини аниқлаш учун совутиш тизимини мустақил равишда текшириб кўришга қарор қилган. Натижада процессор кристалли ва радиатор юзасида ғаройиб чўкмалар ҳамда шикастланишлар аниқланган.

Суюқ металл ва унинг хусусиятлари

Мутахассисларнинг таъкидлашича, суюқ металл юқори иссиқлик ўтказувчанлиги туфайли бугунги кунда кучли ноутбукларда кенг қўлланилади. Бироқ бундай термоузатувчи восита юқори сифатли изоляцияни талаб қилади. У электр токини ўтказиши билан бирга, таркибидаги галлий баъзи металлар билан кимёвий реакцияга киришиш хусусиятига эга. Айнан шунинг учун ишлаб чиқарувчилар мис ёки никел билан қопланган юзалардан ҳамда кристалл атрофида махсус ҳимоя тўсиқларидан фойдаланадилар.

Муаммони бартараф этиш мақсадида фойдаланувчи совутиш тизимини тозалаб, вақтинчалик ечим сифатида G900 термопастасини қўллаган ҳамда Ҳонейвелл PTM7950 фаза ўтишли термоузатувчи материалига буюртма берган. Ушбу ўзгаришлардан сўнг ноутбукнинг ўйинлардаги унумдорлиги кескин ошгани маълум бўлди. Айрим лойиҳаларда кадрлар частотаси деярли уч баробарга кўпайган.

Фойдаланувчи ўз таассуротлари билан бўлишар экан: «Мен ноутбугим ҳарорат борасида қанчалик яхши ишлай бошлаганидан шокда эдим. У анча кам қизийди ва энди қайта ишга тушиб кетмаяпти. Фарзандларим билан ўйнайдиган ягона ўйинда кадрлар частотаси 2-3 баробар ошди. Бу шунчаки ақл бовар қилмайдиган ҳолат», деб ёзган.

Келажакдаги фойдаланиш учун хулосалар

Ҳозирги вақтда Asus суюқ металлга бирон-бир абразив кимёвий моддалар қўшгани ёки айнан шулар аниқланган шикастланишларга сабаб бўлгани ҳақида расмий тасдиқлар мавжуд эмас. Мутахассисларнинг фикрича, юзага келган носозликлар кўп йиллик эксплуатация давомида термоузатувчи қатламнинг табиий деградацияси ёки унинг нотекис тақсимланиши натижасида юзага келган бўлиши ҳам мумкин.

Бундай ҳолатлар ўйин ноутбуклари эгаларига совутиш тизимининг ҳолатини вақти-вақти билан текшириб туриш муҳимлигини эслатади. Суюқ металл юқори самарадорликни таъминласа-да, уни парвариш қилиш ва алмаштириш жараёни катта эътибор ҳамда эҳтиёткорлик талаб этишини ушбу ҳолат яққол кўрсатиб берди.

AsusНоутбукТехнологияОйинСуюқМеталл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинБугун, 15:28Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)Бугун, 14:34Apple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиБугун, 14:04Apple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкинApple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкинБугун, 13:56Марс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиМарс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиБугун, 12:27АҚШда янги космик академия ташкил этиладиАҚШда янги космик академия ташкил этиладиБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди