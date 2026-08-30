TSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратди

·10·Техно
TSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратди

Тексас университети муҳандислари TSMC компанияси билан ҳамкорликда сунъий интеллект вазифаларига мослаштирилган ўта тежамкор СОТ-МRAM номли магнит хотира чипини ишлаб чиқиб, синовдан ўтказди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги технология юқори тезлик, паст энергия сарфи ҳамда электр таъминоти ўчирилганда ҳам маълумотларни сақлаб қолиш қобилиятини ўзида мужассам этган бўлиб, келгусида қурилмаларнинг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўтказилган синовлар давомида экспериментал чиплар юқори самарадорлик кўрсатди. Жумладан, хотира катагидаги битта битни 0 ва 1 ҳолатлари ўртасида ўтказиш жараёни атиги 2 наносекундни ташкил этиб, тахминан 2 пикоджоув энергия талаб қилди. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, айрим муқобил хотира технологиялари биргина операция учун юзлаб пикоджоув энергия сарфлаган ҳолда бир неча баробар ёки ҳатто ўнлаб марта секинроқ ишлаши мумкин.

Технологиянинг ўзига хос хусусиятлари

СОТ-МRAM хотирасининг асосий хусусияти узоқ вақт давомида унинг камчилиги сифатида баҳолаб келинган: ҳар бир катак фақат иккита ҳолатни — 0 ёки 1 ни сақлай олади. Бироқ нейротармоқлар одатда маълумотларнинг мураккаброқ кўринишлари билан ишлаши сабабли, бу ҳолат сунъий интеллект вазифалари учун етарли эмас эди. Шу боис олимлар мақбул ҳисоб-китоб аниқлигини сақлаб қолган ҳолда, мавжуд алгоритмларни иккилик кўринишга мослаштиришга мажбур бўлдилар.

Янги экспериментал чиплар бир вақтнинг ўзида бир нечта мураккаб вазифаларда, жумладан, нейротармоқлар инферейси, бинар нейротармоқларни ўқитиш ҳамда эҳтимоллик графларини моделлаштириш жараёнларида синовдан ўтказилди. Олинган натижалар СОТ-МRAM технологияси ҳисоб-китоблар марказий серверда эмас, балки бевосита якуний қурилманинг ўзида бажариладиган периферик сунъий интеллект тизимлари учун ниҳоятда қизиқарли бўлиши мумкинлигини кўрсатди.

Амалий аҳамияти ва истиқболлар

Мазкур технологиянинг жорий этилиши реал вақт режимида ишлайдиган ақлли қурилмалар учун катта қулайликлар яратади. Мисол учун, роботлаштирилган қўл датчиклардан келган маълумотларни ўзи қайта ишлаб, маълумотларни булутли серверларга юбормасдан туриб, ҳароратнинг кескин кўтарилишига деярли дарҳол реакция билдира олади. Бу эса маълумотларни узатиш ҳамда узоқдаги серверларда қайта ишлаш учун кетадиган вақтни қисқартириб, энергия сарфини сезиларли даражада камайтиради.

Шунга қарамай, бундай тизимлар булутли ҳисоб-китоблардан тўлақонли воз кеча олмайди. Юқори аниқлик ёки салмоқли ҳисоблаш қувватини талаб қилувчи мураккаб вазифалар учун қурилмалар аввалгидек GPU билан жиҳозланган серверларга маълумот узатишда давом этади. Келгусида СОТ-МRAM базасидаги ихтисослаштирилган тезлаткичлар бугунги кунда CPU орқали бажариладиган локал сунъий интеллект ҳисоб-китобларининг бир қисмини ўз зиммасига олиши мумкин.

Бироқ технологиянинг амалиётга жорий этилишигача ҳали анча вақт бор. Мутахассислар олдида чипларнинг барқарорлигини ошириш ва алоҳида катаклар орасидаги параметрлар тафовутини камайтириш каби вазифалар турибди, чунки ҳозирги босқичда бу омиллар нейротармоқлар ишининг аниқлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

TSMCСОТ-МRAMСунъий интеллектТехнологияХотира
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартирадиApple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартирадиБугун, 02:58Хитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетдиХитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетдиБугун, 01:51NASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиNASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиКеча, 23:57Apple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташладиApple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташладиКеча, 23:26Huawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиHuawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиКеча, 18:28Huawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилдиКеча, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди