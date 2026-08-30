TSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратди
Тексас университети муҳандислари TSMC компанияси билан ҳамкорликда сунъий интеллект вазифаларига мослаштирилган ўта тежамкор СОТ-МRAM номли магнит хотира чипини ишлаб чиқиб, синовдан ўтказди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги технология юқори тезлик, паст энергия сарфи ҳамда электр таъминоти ўчирилганда ҳам маълумотларни сақлаб қолиш қобилиятини ўзида мужассам этган бўлиб, келгусида қурилмаларнинг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ўтказилган синовлар давомида экспериментал чиплар юқори самарадорлик кўрсатди. Жумладан, хотира катагидаги битта битни 0 ва 1 ҳолатлари ўртасида ўтказиш жараёни атиги 2 наносекундни ташкил этиб, тахминан 2 пикоджоув энергия талаб қилди. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, айрим муқобил хотира технологиялари биргина операция учун юзлаб пикоджоув энергия сарфлаган ҳолда бир неча баробар ёки ҳатто ўнлаб марта секинроқ ишлаши мумкин.
Технологиянинг ўзига хос хусусиятлариСОТ-МRAM хотирасининг асосий хусусияти узоқ вақт давомида унинг камчилиги сифатида баҳолаб келинган: ҳар бир катак фақат иккита ҳолатни — 0 ёки 1 ни сақлай олади. Бироқ нейротармоқлар одатда маълумотларнинг мураккаброқ кўринишлари билан ишлаши сабабли, бу ҳолат сунъий интеллект вазифалари учун етарли эмас эди. Шу боис олимлар мақбул ҳисоб-китоб аниқлигини сақлаб қолган ҳолда, мавжуд алгоритмларни иккилик кўринишга мослаштиришга мажбур бўлдилар.
Янги экспериментал чиплар бир вақтнинг ўзида бир нечта мураккаб вазифаларда, жумладан, нейротармоқлар инферейси, бинар нейротармоқларни ўқитиш ҳамда эҳтимоллик графларини моделлаштириш жараёнларида синовдан ўтказилди. Олинган натижалар СОТ-МRAM технологияси ҳисоб-китоблар марказий серверда эмас, балки бевосита якуний қурилманинг ўзида бажариладиган периферик сунъий интеллект тизимлари учун ниҳоятда қизиқарли бўлиши мумкинлигини кўрсатди.
Амалий аҳамияти ва истиқболларМазкур технологиянинг жорий этилиши реал вақт режимида ишлайдиган ақлли қурилмалар учун катта қулайликлар яратади. Мисол учун, роботлаштирилган қўл датчиклардан келган маълумотларни ўзи қайта ишлаб, маълумотларни булутли серверларга юбормасдан туриб, ҳароратнинг кескин кўтарилишига деярли дарҳол реакция билдира олади. Бу эса маълумотларни узатиш ҳамда узоқдаги серверларда қайта ишлаш учун кетадиган вақтни қисқартириб, энергия сарфини сезиларли даражада камайтиради.
Шунга қарамай, бундай тизимлар булутли ҳисоб-китоблардан тўлақонли воз кеча олмайди. Юқори аниқлик ёки салмоқли ҳисоблаш қувватини талаб қилувчи мураккаб вазифалар учун қурилмалар аввалгидек GPU билан жиҳозланган серверларга маълумот узатишда давом этади. Келгусида СОТ-МRAM базасидаги ихтисослаштирилган тезлаткичлар бугунги кунда CPU орқали бажариладиган локал сунъий интеллект ҳисоб-китобларининг бир қисмини ўз зиммасига олиши мумкин.
Бироқ технологиянинг амалиётга жорий этилишигача ҳали анча вақт бор. Мутахассислар олдида чипларнинг барқарорлигини ошириш ва алоҳида катаклар орасидаги параметрлар тафовутини камайтириш каби вазифалар турибди, чунки ҳозирги босқичда бу омиллар нейротармоқлар ишининг аниқлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
…