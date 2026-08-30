Аваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олди
Қизиқчи ва сўз устаси Аваз Охун интервьюларидан бирида санъаткорларда учрайдиган «юлдузлик касаллиги» ҳақида ўз фикрларини билдирди.
Унга «Юлдузлик касаллигига учраганмисиз?» деган савол берилди. Қизиқчи бу саволга очиқ жавоб бериб, ўзи ҳам бундай ҳолатни бошдан кечирганини тан олди.
«Ҳа, учраганман. Бу касалликка учрамаган одамнинг ўзи йўқ. Кимдир унинг давосини топади, кимдир топа олмайди. Айримларда эса бу касаллик хроник бўлиб кетган», — деди Аваз Охун.
Шундан сўнг ундан «Юлдузлик касаллигига чалинганингизни қайси симптомлардан сезгансиз?» деб сўралди.
Қизиқчининг айтишича, инсон бундай ўзгаришларни аввало ўзида сеза бошлайди.
«Ўзингизда ҳис қиласиз бу нарсани. Балки инсонда озгина манмансираш пайдо бўлар, ўзингизни тутишингиз ўзгарар, бошқача бўлиб қоларсиз. Бу табиий ҳолат. Балки бу касаллик эмасдир, балки шундай бўлиши керакдир.
Санъаткор одамлар, масалан, бироз сирлироқ бўлиши керак, балки. Билмадим. Лекин “юлдузлик касалим йўқ”, деб айта олмайман», — дея очиқ жавоб берди Аваз Охун.
Қизиқчининг бу иқрори ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотиши мумкин.
…