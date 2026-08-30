Жалолиддин Аҳмадалиев: «Мен кибрли ҳам эмасман, муғомбир ҳам эмасман» (видео)

·2·Маданият
Жалолиддин Аҳмадалиев: «Мен кибрли ҳам эмасман, муғомбир ҳам эмасман» (видео)

Хонанда Жалолиддин Аҳмадалиев Kun.uz’га берган интервьюсида мухлислар билан суратга тушиш борасида дуч келадиган турли муносабатлар ҳақида гапирди.

Санъаткор айрим ҳолатларда одамлар билан суратга тушмаса, уни «кибр бўлиб кетибди» ёки «муғомбирлик қиляпти», деб ўйлашларидан хафа бўлишини айтди. Шу муносабат билан у ҳаётида юз берган бир воқеани эслади.

Хонанданинг айтишича, бир куни ўғли қаттиқ бетоб бўлиб қолган. У фарзандини зудлик билан шифохонага олиб борган ва шифокор кўригидан ўтказган.

«Ўғлимни қаттиқ мазаси қочиб қолди. Инфекцион касалликлар шифохонасига олиб бориб, ичкарига кириб кетганимни кўрган одамлар бор экан. Шифокор дори-дармон ёзиб бериб, “тез олиб келинг”, деди.

Дори олиш учун чиқсам, атрофимни ўраб олиб, “Расмга тушайлик”, дейишди. “Эй инсонлар, мен боламни олиб келдим. Ҳозир эмас, озгина болам тузалиб, кўнглим ёришсин. Кейин нима десангиз ҳам қиламан, расмга тушаман, хоҳласангиз қўшиқ ҳам айтиб бераман. Мен ҳам отаман-ку”, дедим», — дея хотирлади Жалолиддин Аҳмадалиев.

Хонанда бундай вазиятда ҳам унинг хатти-ҳаракатини «кибр» деб баҳолаганлар бўлганини айтди.

«Шунда ҳам атрофимда “кибрланма”, “бундай қилма”, деган гаплар бўлди. Бу керак эмас. Биз ҳам ҳамма қатори одаммиз-ку. Шунинг учун шундай нотўғри ўй ва тушунчаларни олиб ташлаш керак. Кайфият ҳар доим ҳам юқори бўлавермайди. Лекин шундай пайтларда ҳам кулиб юришга мажбурмиз.

Айтмоқчиманки, мен кибрли ҳам эмасман, муғомбир ҳам эмасман», — деди хонанда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Протез қўлли япон скрипкачи Гиннес рекордини ўрнатдиПротез қўлли япон скрипкачи Гиннес рекордини ўрнатдиКеча, 23:53Бой бўлишни ўргатган муаллифнинг ўзи 1,2 миллиард долларлик қарзга ботдиБой бўлишни ўргатган муаллифнинг ўзи 1,2 миллиард долларлик қарзга ботдиКеча, 20:46Дилсўз кутилмаган сирни очди:«Бегим» қўшиғининг муаллифи ким?Дилсўз кутилмаган сирни очди:«Бегим» қўшиғининг муаллифи ким?Кеча, 18:39Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»Кеча, 18:20Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)Кеча, 17:54«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)Кеча, 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди