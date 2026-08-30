Хитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетди

·1·Техно
Хитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетди

Хитойнинг Лонг Марч 6C (Чанчжен-6C) ракета-ташувчисининг юқори поғонаси пастки еролди орбитасида кутилмаган носозлик туфайли парланиб кетди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кўнгилсиз ҳодиса етти та сунъий йўлдош муваффақиятли учирилганидан атиги икки кун ўтиб содир бўлган ва оқибатда космосда ўнлаб, эҳтимол юзлаб янги қолдиқлар пайдо бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, космик кема 25-август куни Тайюан космодромидан муваффақиятли равишда фазога йўл олган ва режадаги барча аппаратларни орбитага чиқарган. Бироқ орадан тахминан қирқ саккиз соат ўтгач, ЛеоЛабс кузатув тизимлари орбитада қолган юқори поғона атрофида кўплаб янги объектларни аниқлаган.

Космик чиқиндилар кўлами ва хавфи

Парчаланиш аломатларини илк бор Ғарбий Австралиядаги компания радари қайд этган. Шундан сўнг Янги Зеландиядаги бошқа станция кузатувлари ҳам бу ҳолатни тўлиқ тасдиқлаган. Дастлабки ўлчовларга кўра, ҳалокат 27-август куни поғона тахминан 396 дан 482 километргача бўлган эллипссимон орбитада ҳаракатланаётган пайтда юз берган.

Ҳозирча ҳосил бўлган бўлакларнинг аниқ сони номаълумлигича қолмоқда. Мутахассислар ушбу ҳодиса кўламини ўнлаб ёки юзлаб янги парчалар диапазонида баҳоламоқда ва уларнинг барчаси ҳозирда яқин траекториялар бўйлаб ҳаракатни давом эттирмоқда.

Мунтазам такрорланаётган ҳолатлар

ЛеоЛабс тақдим этган статистик маълумотларга қараганда, бу Хитойнинг Лонг Марч 6 оиласига мансуб ракета поғоналарининг пастки еролди орбитасида парчаланиши билан боғлиқ сўнгги тўрт йил ичидаги учинчи шундай ҳолатдир. Бирламчи шундай фавқулодда ҳолат 2022-йил 12-ноябрда қайд этилган бўлса, иккинчиси 2024-йил 6-августда содир бўлган.

Шунга қарамай, мутахассислар бирмунча тасалли берувчи омилларни ҳам таъкидлашмоқда. Хусусан, орбиталарнинг нисбатан паст баландликда жойлашгани вазиятни бироз юмшатади. Юқори қатлам атмосферасининг қаршилиги ушбу бўлакларнинг тезлигини аста-секин пасайтириб, уларнинг Ер атмосферасига кириб бориши ва бир неча йил ичида тўлиқ ёниб кетишини таъминлайди.

Ҳозирги вақтда ракета юқори поғонасининг парланиб кетишига аниқ нима сабаб бўлгани номаълумлигича қолмоқда. Ваколатли идоралар ва мутахассислар томонидан техник сабабларни аниқлаш бўйича ўрганишлар давом эттирилмоқда.

Космик чиқиндиларЛонг Марч 6CЛеоЛабсХитой космонавтикасиРакета парчаланиши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиNASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиКеча, 23:57Apple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташладиApple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташладиКеча, 23:26Huawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиHuawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиКеча, 18:28Huawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилдиКеча, 17:56Баёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилдиБаёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилдиКеча, 15:55Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинКеча, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди