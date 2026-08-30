Хитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетди
Хитойнинг Лонг Марч 6C (Чанчжен-6C) ракета-ташувчисининг юқори поғонаси пастки еролди орбитасида кутилмаган носозлик туфайли парланиб кетди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кўнгилсиз ҳодиса етти та сунъий йўлдош муваффақиятли учирилганидан атиги икки кун ўтиб содир бўлган ва оқибатда космосда ўнлаб, эҳтимол юзлаб янги қолдиқлар пайдо бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, космик кема 25-август куни Тайюан космодромидан муваффақиятли равишда фазога йўл олган ва режадаги барча аппаратларни орбитага чиқарган. Бироқ орадан тахминан қирқ саккиз соат ўтгач, ЛеоЛабс кузатув тизимлари орбитада қолган юқори поғона атрофида кўплаб янги объектларни аниқлаган.
Космик чиқиндилар кўлами ва хавфиПарчаланиш аломатларини илк бор Ғарбий Австралиядаги компания радари қайд этган. Шундан сўнг Янги Зеландиядаги бошқа станция кузатувлари ҳам бу ҳолатни тўлиқ тасдиқлаган. Дастлабки ўлчовларга кўра, ҳалокат 27-август куни поғона тахминан 396 дан 482 километргача бўлган эллипссимон орбитада ҳаракатланаётган пайтда юз берган.
Ҳозирча ҳосил бўлган бўлакларнинг аниқ сони номаълумлигича қолмоқда. Мутахассислар ушбу ҳодиса кўламини ўнлаб ёки юзлаб янги парчалар диапазонида баҳоламоқда ва уларнинг барчаси ҳозирда яқин траекториялар бўйлаб ҳаракатни давом эттирмоқда.
Мунтазам такрорланаётган ҳолатларЛеоЛабс тақдим этган статистик маълумотларга қараганда, бу Хитойнинг Лонг Марч 6 оиласига мансуб ракета поғоналарининг пастки еролди орбитасида парчаланиши билан боғлиқ сўнгги тўрт йил ичидаги учинчи шундай ҳолатдир. Бирламчи шундай фавқулодда ҳолат 2022-йил 12-ноябрда қайд этилган бўлса, иккинчиси 2024-йил 6-августда содир бўлган.
Шунга қарамай, мутахассислар бирмунча тасалли берувчи омилларни ҳам таъкидлашмоқда. Хусусан, орбиталарнинг нисбатан паст баландликда жойлашгани вазиятни бироз юмшатади. Юқори қатлам атмосферасининг қаршилиги ушбу бўлакларнинг тезлигини аста-секин пасайтириб, уларнинг Ер атмосферасига кириб бориши ва бир неча йил ичида тўлиқ ёниб кетишини таъминлайди.
Ҳозирги вақтда ракета юқори поғонасининг парланиб кетишига аниқ нима сабаб бўлгани номаълумлигича қолмоқда. Ваколатли идоралар ва мутахассислар томонидан техник сабабларни аниқлаш бўйича ўрганишлар давом эттирилмоқда.
…