АҚШда ёввойи ҳайвонларни вертолётдан туриб ушлашади

·6·Дунё
АҚШда ёввойи ҳайвонларни вертолётдан туриб ушлашади

АҚШда ёввойи ҳайвонларни ушлаш ва уларни ўрганиш учун вертолётлардан фойдаланилади. Бундай операциялар табиатни муҳофаза қилиш мутахассислари ва олимлар томонидан турли мақсадларда ўтказилади.

Жумладан, ҳайвонларни бошқа ҳудудга кўчириш, уларнинг соғлиғини текшириш, илмий тадқиқотлар учун намуна олиш ёки ҳаракатини кузатиш мақсадида GPS-трекер ўрнатиш зарур бўлганда махсус гуруҳлар жалб этилади.

Айрим операцияларда мутахассис вертолётдан туриб ҳайвонни махсус арқон ёки тўр ёрдамида ушлайди. Бу усул катта ва ҳаракатчан ёввойи ҳайвонларни хавфсиз тарзда тутиш имконини беради.

Бундай жараёнда вертолёт учувчисининг маҳорати алоҳида аҳамиятга эга. У ердаги ҳайвон ва вертолётдаги мутахассис ҳаракатини ҳисобга олиб, вертолётни аниқ бошқариши керак.

Шунингдек, операциялар ҳайвонга ҳам, мутахассисларга ҳам имкон қадар кам хавф туғдириши учун махсус қоидалар асосида амалга оширилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиМерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиКеча, 22:49Энг йирик нефть битими: Трамп глобал бозорни ларзага солган келишувни эълон қилдиЭнг йирик нефть битими: Трамп глобал бозорни ларзага солган келишувни эълон қилдиКеча, 22:44«Денгиздан денгизгача» режаси барбод бўлдими? Сиёсатшунос Польшанинг янги позициясини фош қилди«Денгиздан денгизгача» режаси барбод бўлдими? Сиёсатшунос Польшанинг янги позициясини фош қилдиКеча, 22:35«Бизни шу қишда синдирмоқчи»: Кулеба Киев бўйича кутилаётган даҳшатли режаларни очиқлади«Бизни шу қишда синдирмоқчи»: Кулеба Киев бўйича кутилаётган даҳшатли режаларни очиқладиКеча, 22:26Непалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиНепалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиКеча, 21:43Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)Кеча, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди