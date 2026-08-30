АҚШда ёввойи ҳайвонларни вертолётдан туриб ушлашади
АҚШда ёввойи ҳайвонларни ушлаш ва уларни ўрганиш учун вертолётлардан фойдаланилади. Бундай операциялар табиатни муҳофаза қилиш мутахассислари ва олимлар томонидан турли мақсадларда ўтказилади.
Жумладан, ҳайвонларни бошқа ҳудудга кўчириш, уларнинг соғлиғини текшириш, илмий тадқиқотлар учун намуна олиш ёки ҳаракатини кузатиш мақсадида GPS-трекер ўрнатиш зарур бўлганда махсус гуруҳлар жалб этилади.
Айрим операцияларда мутахассис вертолётдан туриб ҳайвонни махсус арқон ёки тўр ёрдамида ушлайди. Бу усул катта ва ҳаракатчан ёввойи ҳайвонларни хавфсиз тарзда тутиш имконини беради.
Бундай жараёнда вертолёт учувчисининг маҳорати алоҳида аҳамиятга эга. У ердаги ҳайвон ва вертолётдаги мутахассис ҳаракатини ҳисобга олиб, вертолётни аниқ бошқариши керак.
Шунингдек, операциялар ҳайвонга ҳам, мутахассисларга ҳам имкон қадар кам хавф туғдириши учун махсус қоидалар асосида амалга оширилади.
…