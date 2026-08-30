Apple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартиради
Apple компанияси анъанавий сотувлар графигига ўзгартириш киритиб, келгусида тақдим этиладиган iPhone 18 смартфонлари учун дастлабки буюртмаларни қабул қилиш санасини ўзгартириши кутилмоқда. МакВорлд нашрининг иҳончли манбаларга таяниб тарқатган маълумотларига кўра, бу йилги тақвим АҚШдаги хотира кунига тўғри келгани сабабли одатдаги тартибдан фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Расмий эълонларга асосан, янги қурилмалар намойиш этиладиган анъанавий кузги тақдимот 9-сентябрь санасига белгиланган. Бироқ олдиндан буюртма бериш жараёни одатдагидек тақдимотдан кейинги жума куни эмас, балки 12-сентябрь, шанба куни бошланиши маълум бўлди.
График ўзгаришининг сабаблариУшбу ўзгаришга 2001-йил 11-сентябрда АҚШда содир этилган теракт қурбонларини хотирлаш куни сабаб бўлган. Жума куни ушбу мотам санасига тўғри келгани сабабли компания хавфсизлик ва ахлоқий нуқтаи назардан савдо бошланишини бир кунга суришга қарор қилган.
Таъкидлаш жоизки, Apple бундай амалиётга илк бор дуч келаётгани йўқ. 2015-йилда ҳам шундай ҳолат кузатилган бўлиб, ўшанда iPhone 6s ҳамда iPhone 6s Plus моделлари учун дастлабки буюртмалар худди шундай сабабга кўра шанба куни очилган эди.
Кутилаётган бошқа қурилмалар9-сентябрь куни бўлиб ўтадиган йирик тақдимотда компания нафақат асосий смартфонлар линиясини, балки бир қатор бошқа муҳим қурилмаларни ҳам намойиш этиши кутилмоқда. Уларнинг қаторига Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 ақлли соатлари ҳам киради.
Бундан ташқари, технология оламида катта қизиқиш уйғотаётган тарихда илк бор чиқарилаётган буклама дизайндаги iPhone Ultra ҳам шу тадбирда кўрсатилиши кутилмоқда. Бироқ мазкур инновацион қурилманинг савдога чиқиш муддати қолган моделларникидан фарқ қилиши мумкин.
Айрим маълумотларга кўра, илк буклама смартфон учун буюртмаларни қабул қилиш жараёни сентябрь ойининг иккинчи ярмигагина мўлжалланган. Бу эса янги турдаги гаджетни ишлаб чиқариш ва бозорга чиқариш жараёнлари ўзига хос босқичма-босқич амалга оширилишидан далолат беради.
…