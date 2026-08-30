Apple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартиради

·12·Техно
Apple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартиради

Apple компанияси анъанавий сотувлар графигига ўзгартириш киритиб, келгусида тақдим этиладиган iPhone 18 смартфонлари учун дастлабки буюртмаларни қабул қилиш санасини ўзгартириши кутилмоқда. МакВорлд нашрининг иҳончли манбаларга таяниб тарқатган маълумотларига кўра, бу йилги тақвим АҚШдаги хотира кунига тўғри келгани сабабли одатдаги тартибдан фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмий эълонларга асосан, янги қурилмалар намойиш этиладиган анъанавий кузги тақдимот 9-сентябрь санасига белгиланган. Бироқ олдиндан буюртма бериш жараёни одатдагидек тақдимотдан кейинги жума куни эмас, балки 12-сентябрь, шанба куни бошланиши маълум бўлди.

График ўзгаришининг сабаблари

Ушбу ўзгаришга 2001-йил 11-сентябрда АҚШда содир этилган теракт қурбонларини хотирлаш куни сабаб бўлган. Жума куни ушбу мотам санасига тўғри келгани сабабли компания хавфсизлик ва ахлоқий нуқтаи назардан савдо бошланишини бир кунга суришга қарор қилган.

Таъкидлаш жоизки, Apple бундай амалиётга илк бор дуч келаётгани йўқ. 2015-йилда ҳам шундай ҳолат кузатилган бўлиб, ўшанда iPhone 6s ҳамда iPhone 6s Plus моделлари учун дастлабки буюртмалар худди шундай сабабга кўра шанба куни очилган эди.

Кутилаётган бошқа қурилмалар

9-сентябрь куни бўлиб ўтадиган йирик тақдимотда компания нафақат асосий смартфонлар линиясини, балки бир қатор бошқа муҳим қурилмаларни ҳам намойиш этиши кутилмоқда. Уларнинг қаторига Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 ақлли соатлари ҳам киради.

Бундан ташқари, технология оламида катта қизиқиш уйғотаётган тарихда илк бор чиқарилаётган буклама дизайндаги iPhone Ultra ҳам шу тадбирда кўрсатилиши кутилмоқда. Бироқ мазкур инновацион қурилманинг савдога чиқиш муддати қолган моделларникидан фарқ қилиши мумкин.

Айрим маълумотларга кўра, илк буклама смартфон учун буюртмаларни қабул қилиш жараёни сентябрь ойининг иккинчи ярмигагина мўлжалланган. Бу эса янги турдаги гаджетни ишлаб чиқариш ва бозорга чиқариш жараёнлари ўзига хос босқичма-босқич амалга оширилишидан далолат беради.

AppleИПҳоне 18ИПҳоне UltraТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетдиХитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетдиБугун, 01:51NASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиNASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиКеча, 23:57Apple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташладиApple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташладиКеча, 23:26Huawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиHuawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиКеча, 18:28Huawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилдиКеча, 17:56Баёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилдиБаёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилдиКеча, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди