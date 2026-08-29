Apple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташлади
Август ойи охирида технология оламида яна бир диққатга сазовор чеклов амалга оширилди. ixbt.com маълумотига кўра, 29-август оқшомида Apple корпорацияси ўзининг App Store рақамли дўконидан «Лукойл» ва Тебоил ёқилғи қуйиш шохобчалари тармоғининг расмий иловаларини бутунлай олиб ташлади. Ҳозирги вақтда ушбу дастурларнинг нима сабабдан блоклангани ва дўкондан чиқариб юборилгани расман ошкор этилмаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур чекловдан сўнг фойдаланувчилар ва ҳайдовчилар учун айрим қийинчиликлар юзага келди. Хусусан, дастурларни App Store орқали қайта юклаб олиш имконияти ҳозирча мавжуд эмас. Шу боис мутахассислар ва компания вакиллари аллақачон смартфонига иловани ўрнатиб олган фойдаланувчиларга уни сира ўчириб юбормасликни қатъий тавсия қилмоқдалар.
Иловани сақлаб қолиш ва муқобил ечимларiOS операцион тизимида ишлайдиган iPhone эгаларига қўшимча равишда созламаларни ўзгартириш талаб этилади. Хусусан, кам ишлатиладиган иловаларни автоматик тарзда юклаб ўчириш функциясини ўчириб қўйиш мақсадга мувофиқдир. Акс ҳолда, тизим жой бўшатиш мақсадида дастурни автоматик равишда ўчириб юбориши ва уни қайта тиклаб бўлмаслиги мумкин.
Агар илова ўчиб кетган тақдирда ёки янги фойдаланувчилар учун «Лукойл» компанияси муқобил вариантни таклиф этмоқда. Унга кўра, мижозлар компаниянинг расмий веб-сайтидаги шахсий кабинетдан бемалол фойдаланишлари мумкин. Веб-версия орқали айнан ЁҚШда бонус балларини ҳисоблаш ва ечиш учун махсус QR-кодни олиш имконияти сақланиб қолган.
Охирги янгиланишлар ва кейинги қадамларАжабланарлиси шундаки, илова App Store'дан йўқолишидан бор-йўғи бир неча кун олдингина йирик янгиланишни қабул қилиб, янги функциялар билан бойитилган эди. Хусусан, дастур интерфейсида муайян ёқилғи қуйиш шохобчаларида турли хил ёқилғи турларининг мавжудлиги ҳамда уларнинг долзарб нархлари реал вақт режимида кўрсатила бошлаганди.
Ҳозирги кунда аксарият йирик брендлар ва хизмат кўрсатувчи тармоқлар ўзларининг мобил дастурларини халқаро иловалар дўконларида сақлаб қолишда турли тўқнашувларга дуч келмоқдалар. «Лукойл» ва Тебоил мисолида эса фойдаланувчилар интернет-браузерлар орқали веб-версияларга таяниб иш кўришга мажбур бўлмоқдалар. Мазкур вазият бўйича Apple ёки дастур ишлаб чиқувчилари томонидан кейинги расмий баёнотлар ҳали берилганича йўқ.
…