Apple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташлади

·2·Техно
Apple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташлади

Август ойи охирида технология оламида яна бир диққатга сазовор чеклов амалга оширилди. ixbt.com маълумотига кўра, 29-август оқшомида Apple корпорацияси ўзининг App Store рақамли дўконидан «Лукойл» ва Тебоил ёқилғи қуйиш шохобчалари тармоғининг расмий иловаларини бутунлай олиб ташлади. Ҳозирги вақтда ушбу дастурларнинг нима сабабдан блоклангани ва дўкондан чиқариб юборилгани расман ошкор этилмаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур чекловдан сўнг фойдаланувчилар ва ҳайдовчилар учун айрим қийинчиликлар юзага келди. Хусусан, дастурларни App Store орқали қайта юклаб олиш имконияти ҳозирча мавжуд эмас. Шу боис мутахассислар ва компания вакиллари аллақачон смартфонига иловани ўрнатиб олган фойдаланувчиларга уни сира ўчириб юбормасликни қатъий тавсия қилмоқдалар.

Иловани сақлаб қолиш ва муқобил ечимлар

iOS операцион тизимида ишлайдиган iPhone эгаларига қўшимча равишда созламаларни ўзгартириш талаб этилади. Хусусан, кам ишлатиладиган иловаларни автоматик тарзда юклаб ўчириш функциясини ўчириб қўйиш мақсадга мувофиқдир. Акс ҳолда, тизим жой бўшатиш мақсадида дастурни автоматик равишда ўчириб юбориши ва уни қайта тиклаб бўлмаслиги мумкин.

Агар илова ўчиб кетган тақдирда ёки янги фойдаланувчилар учун «Лукойл» компанияси муқобил вариантни таклиф этмоқда. Унга кўра, мижозлар компаниянинг расмий веб-сайтидаги шахсий кабинетдан бемалол фойдаланишлари мумкин. Веб-версия орқали айнан ЁҚШда бонус балларини ҳисоблаш ва ечиш учун махсус QR-кодни олиш имконияти сақланиб қолган.

Охирги янгиланишлар ва кейинги қадамлар

Ажабланарлиси шундаки, илова App Store'дан йўқолишидан бор-йўғи бир неча кун олдингина йирик янгиланишни қабул қилиб, янги функциялар билан бойитилган эди. Хусусан, дастур интерфейсида муайян ёқилғи қуйиш шохобчаларида турли хил ёқилғи турларининг мавжудлиги ҳамда уларнинг долзарб нархлари реал вақт режимида кўрсатила бошлаганди.

Ҳозирги кунда аксарият йирик брендлар ва хизмат кўрсатувчи тармоқлар ўзларининг мобил дастурларини халқаро иловалар дўконларида сақлаб қолишда турли тўқнашувларга дуч келмоқдалар. «Лукойл» ва Тебоил мисолида эса фойдаланувчилар интернет-браузерлар орқали веб-версияларга таяниб иш кўришга мажбур бўлмоқдалар. Мазкур вазият бўйича Apple ёки дастур ишлаб чиқувчилари томонидан кейинги расмий баёнотлар ҳали берилганича йўқ.

AppleApp StoreЛукойлТебоилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиHuawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиБугун, 18:28Huawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилдиБугун, 17:56Баёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилдиБаёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилдиБугун, 15:55Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинБугун, 15:28Asus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошдиAsus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошдиБугун, 14:53Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)Бугун, 14:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди