Онаси ўғлига сабоқ бермоқчи эди, аммо режаси тескари натижа берди

·18·Ўзбекистон
Онаси ўғлига сабоқ бермоқчи эди, аммо режаси тескари натижа берди

Хитойнинг Чжэцзян провинциясида яшовчи Ден исмли аёл ўқишга қизиқиши пасайиб, баҳолари ёмонлашаётган 17 ёшли ўғли Шэнга ҳаётда пул топиш осон эмаслигини кўрсатишга қарор қилди. Бу ҳақда South China Morning Post хабар берди.

2024 йил сентябрида хабар берилган воқеага кўра, она Цзясин шаҳрида уч йилдан ортиқ вақтдан бери қовурилган товуқ ва турли газаклар сотадиган кўча савдо шохобчасини юритган. У ўғлини ҳам ушбу ишга жалб қилиб, меҳнатнинг машаққатини ҳис қилишини истаган.

Шэн ўша пайтда ошпазлик ва касб-ҳунар мактабида таҳсил олган. Унинг ўқишдаги натижалари пасайиб кетгани сабаб онаси унга савдо қилиб кўришни таклиф этган. Деннинг мақсади — ўғлига пул топиш қанчалик қийин эканини англатиб, ўқишга жиддийроқ ёндашишга ундаш эди.

Бироқ онанинг режаси кутилмаган натижа берди. Шэн ишдан қўрқиш ўрнига савдога тез мослашиб, мижозлар билан ишлаш ва таом тайёрлашни ўзлаштирди. У электр велосипедига савдо қилиш учун керакли жиҳозларни ўрнатиб, кўчма савдо нуқтаси ташкил қилди.

Turli xil qovurilgan taomlar suratlari va xitoycha yozuvlari bo‘lgan ko‘chma taom peshtaxtasi.

Йигит ҳар куни соат 09:00 дан маҳсулотларни тайёрлашни бошлаган, соат 16:00 атрофида савдо жойига борган ва тунгача ишлаган. Уйига кўпинча соат 03:00 да қайтган. Савдо жойига бориш учун тахминан 13 километр йўл босган.

Натижада Шэн атиги 10 кун ичида 10 минг юань, яъни тахминан 1400 доллар миқдорида даромад қилди. Унинг муваффақиятида меҳнати билан бир қаторда доимий мижозларнинг қўллаб-қувватлаши ҳам муҳим бўлган.

Кутилмаганда, бу натижа йигитнинг ўқишга бўлган қизиқишини янада пасайтирди. У мактабни ташлаб, савдо билан шуғулланишга қарор қилди. Онаси уни ўқишни давом эттиришга кўндиришга ҳаракат қилган бўлса-да, Шэн ўз танловида қатъий қолди.

Онаси эса ўғлини мажбурлашдан кўра, унинг танловини қўллаб-қувватлашга қарор қилди. Деннинг айтишича, энг муҳими — фарзанди соғлом, бахтли бўлиши ва қонунга хилоф иш қилмаслиги.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиЎзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиКеча, 23:38Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлдиЎзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлдиКеча, 23:34Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)Кеча, 21:52Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)Кеча, 21:50Жозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилдиЖозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилдиКеча, 18:08Сентябрда Ўзбекистонда қандай об-ҳаво кутиляпти?Сентябрда Ўзбекистонда қандай об-ҳаво кутиляпти?Кеча, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)