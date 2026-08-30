«Тоттенҳэм»да 2 турда 0 очко: «Ньюкасл» «Тоттенҳэм Стэдиум»ни забт этди

·31·Спорт
«Тоттенҳэм»да 2 турда 0 очко: «Ньюкасл» «Тоттенҳэм Стэдиум»ни забт этди

Англия Премьер-лигасининг 2-турида кутилмаган натижа қайд этилди. Ёзги трансфер ойнасида катта харидларни амалга оширган Роберто Де Зерби бошчилигидаги «Тоттенҳэм» ўз майдонида «Ньюкасл» клубини қабул қилиб, 0:2 ҳисобида мағлубиятга учради.

Шу тариқа, «олақарғалар» мавсумдаги илк ғалабасини тантана қилиб, очколарини 4 тага етказган бўлса, «шпорлар» янги мавсумнинг дастлабки икки турида очко ололмай (0 очко), турнир жадвалининг қуйи қисмига тушиб кетди.

10 дақиқада ҳал бўлган тақдир: Эланга ва Виссанинг голлари

Учрашув меҳмонларнинг аниқ тактикаси ва тезкор қарши ҳужумлари фойдасига ҳал бўлди:

  • 62-дақиқа (0:1): «Ньюкасл» вингери Энтони Эланга лондонликлар ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди;

  • 72-дақиқа (0:2): Орадан роппа-роса 10 дақиқа ўтиб, Йоан Висса рақиб дарвозасига иккинчи тўпни киритди ва меҳмонларнинг ишончли ғалабасини таъминлади;

  • Муваффақиятсиз дебют ва Тонали омили: «Тоттенҳэм»нинг янги ҳужумчиси Омар Мармушнинг дебют ўйини кутилгандек чиқмади ва у самарали ҳаракат амалга ошира олмади. Майдон марказида ҳаракат қилган Сандро Тонали эса ўзининг собиқ жамоаси — «Ньюкасл»га қарши ўйинда 75-дақиқада захирага олинди.

Учрашув баённомаси ва жамоалар таркиби

АПЛ. 2-тур

«Тоттенҳэм» — «Ньюкасл» — 0:2

29 август, Лондон, «Тоттенҳэм Стэдиум»

Голлар: Эланга 62 (0:1), Висса 72 (0:2).

Огоҳлантиришлар: ван де Вен 3, Нико 13, Ботман 79.

  • «Тоттенҳэм»: Кински, Грей (Мур, 68), ван Ҳекке, ван де Вен, Робертсон (Удожи, 68), Бентанкур, Тонали (Соланке, 75), Порро, Тел (Қуддус, 68), Фернандеш, Мармуш;

  • «Ньюкасл»: Горничек, Дедич, Тиау, Ботман, Ҳолл, Нико (Стойр, 71), Майли, Эланга (Мерфи, 82), Уиллок (Волтемаде, 71), Барнс (Туре, 90+3), Висса (Рэмзи, 82).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!Бугун, 00:11Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Кеча, 23:06UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?Кеча, 23:01Швейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритдиШвейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритдиКеча, 22:58Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...Кеча, 21:57Леандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилдиЛеандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилдиКеча, 21:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)