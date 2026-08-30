«Тоттенҳэм»да 2 турда 0 очко: «Ньюкасл» «Тоттенҳэм Стэдиум»ни забт этди
Англия Премьер-лигасининг 2-турида кутилмаган натижа қайд этилди. Ёзги трансфер ойнасида катта харидларни амалга оширган Роберто Де Зерби бошчилигидаги «Тоттенҳэм» ўз майдонида «Ньюкасл» клубини қабул қилиб, 0:2 ҳисобида мағлубиятга учради.
Шу тариқа, «олақарғалар» мавсумдаги илк ғалабасини тантана қилиб, очколарини 4 тага етказган бўлса, «шпорлар» янги мавсумнинг дастлабки икки турида очко ололмай (0 очко), турнир жадвалининг қуйи қисмига тушиб кетди.
10 дақиқада ҳал бўлган тақдир: Эланга ва Виссанинг голлари
Учрашув меҳмонларнинг аниқ тактикаси ва тезкор қарши ҳужумлари фойдасига ҳал бўлди:
62-дақиқа (0:1): «Ньюкасл» вингери Энтони Эланга лондонликлар ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди;
72-дақиқа (0:2): Орадан роппа-роса 10 дақиқа ўтиб, Йоан Висса рақиб дарвозасига иккинчи тўпни киритди ва меҳмонларнинг ишончли ғалабасини таъминлади;
Муваффақиятсиз дебют ва Тонали омили: «Тоттенҳэм»нинг янги ҳужумчиси Омар Мармушнинг дебют ўйини кутилгандек чиқмади ва у самарали ҳаракат амалга ошира олмади. Майдон марказида ҳаракат қилган Сандро Тонали эса ўзининг собиқ жамоаси — «Ньюкасл»га қарши ўйинда 75-дақиқада захирага олинди.
Учрашув баённомаси ва жамоалар таркиби
АПЛ. 2-тур
«Тоттенҳэм» — «Ньюкасл» — 0:2
29 август, Лондон, «Тоттенҳэм Стэдиум»
Голлар: Эланга 62 (0:1), Висса 72 (0:2).
Огоҳлантиришлар: ван де Вен 3, Нико 13, Ботман 79.
«Тоттенҳэм»: Кински, Грей (Мур, 68), ван Ҳекке, ван де Вен, Робертсон (Удожи, 68), Бентанкур, Тонали (Соланке, 75), Порро, Тел (Қуддус, 68), Фернандеш, Мармуш;
«Ньюкасл»: Горничек, Дедич, Тиау, Ботман, Ҳолл, Нико (Стойр, 71), Майли, Эланга (Мерфи, 82), Уиллок (Волтемаде, 71), Барнс (Туре, 90+3), Висса (Рэмзи, 82).
…