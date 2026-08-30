Хитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқди
Замонавий бозорда тобора йириклашиб бораётган телефонлар фонида харидорлар эътиборини тортувчи ўзига хос қурилма тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, Блуефох компанияси бир қўл билан бошқаришга мўлжалланган ҳамда йирик экранларни хуш кўрмайдиганлар учун мўлжалланган БлуеФох Аура A1 смартфонини Хитой бозорида сотувга чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур новаторлик қурилмаси атиги 150 грамм вазнга эга бўлиб, унинг мат ойнадан ясалган орқа қисми оқ, қора ва пушти рангларда харидорларга таклиф этилади. Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг 4,7 дюймли, 1600×720 пиксел аниқликдаги, частотаси 90 Hz ҳамда чўққи ёрқинлиги 600 нит бўлган сифатли ЖК-экранидир.
Компакт корпус ичидаги замонавий имкониятларҚурилманинг аппарат қисми саккиз ядроли MediaTek Ҳелио G100 процессорига асосланган бўлиб, у фойдаланувчиларга юқори унумдорликни тақдим этади. Смартфон модификациясига кўра 8 ёки 12 GB LPDDR4X оператив хотира ҳамда 128 ёки 256 GB UFS 2.2 доимий флеш-хотира билан таъминланган. Шунингдек, хотирани кенгайтиришни истовчилар учун 2 TB гача бўлган ТФ хотира картаси учун алоҳида слот ҳам кўзда тутилган.
Кичик ўлчамларига қарамай, ишлаб чиқарувчилар совутиш тизимига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Смартфонда 1900 мм² майдонга эга буғланиш камераси ўрнатилган бўлиб, у қизиб кетишнинг олдини олади. Қурилманинг автономлигини таъминлаш учун 3500 мАч сиғимли аккумулятор танланган ва у 18 В қувват олиш тезлигини қўллаб-қувватлайди.
Камера ва дастурий таъминот хусусиятлариОптика имкониятларига келсак, қурилманинг асосий камераси 64 мегапикселли OV64B40 сенсорига эга бўлса, олд камера 16 мегапикселли аниқликда суратга олиш имконини беради. Янги смартфон базасида Android 16 бўлган махсус ФохОС операцион тизимида ишлайди ва айнан бир қўлда бошқариш учун мукаммал оптималлаштирилган.
Қурилманинг дастурий ва аппарат таъминотида Dynamic Island функцияси, иккита иловаларни бир вақтнинг ўзида ишга тушириш, қўнғироқларни ёзиб олиш, шунингдек, NFC ва инфрақизил порт каби қулайликлар мавжуд. Хавфсизликни таъминлаш мақсадида ён панелга бармоқ изи сканери ўрнатилган бўлиб, корпусда тезкор функцияларни ишга туширувчи махсус жисмоний смарт-тугма ҳам мавжуд.
Хитой бозоридаги нархларга кўра, 8 GB оператив ва 128 GB доимий хотирага эга версия 1399 юанни ташкил этади. Каттароқ хотирали 12 GB ва 256 GB ли модификация эса 1699 юандан сотувга чиқарилган.
…