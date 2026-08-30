Хитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқди

·16·Техно
Хитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқди

Замонавий бозорда тобора йириклашиб бораётган телефонлар фонида харидорлар эътиборини тортувчи ўзига хос қурилма тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, Блуефох компанияси бир қўл билан бошқаришга мўлжалланган ҳамда йирик экранларни хуш кўрмайдиганлар учун мўлжалланган БлуеФох Аура A1 смартфонини Хитой бозорида сотувга чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур новаторлик қурилмаси атиги 150 грамм вазнга эга бўлиб, унинг мат ойнадан ясалган орқа қисми оқ, қора ва пушти рангларда харидорларга таклиф этилади. Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг 4,7 дюймли, 1600×720 пиксел аниқликдаги, частотаси 90 Hz ҳамда чўққи ёрқинлиги 600 нит бўлган сифатли ЖК-экранидир.

Компакт корпус ичидаги замонавий имкониятлар

Қурилманинг аппарат қисми саккиз ядроли MediaTek Ҳелио G100 процессорига асосланган бўлиб, у фойдаланувчиларга юқори унумдорликни тақдим этади. Смартфон модификациясига кўра 8 ёки 12 GB LPDDR4X оператив хотира ҳамда 128 ёки 256 GB UFS 2.2 доимий флеш-хотира билан таъминланган. Шунингдек, хотирани кенгайтиришни истовчилар учун 2 TB гача бўлган ТФ хотира картаси учун алоҳида слот ҳам кўзда тутилган.

Кичик ўлчамларига қарамай, ишлаб чиқарувчилар совутиш тизимига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Смартфонда 1900 мм² майдонга эга буғланиш камераси ўрнатилган бўлиб, у қизиб кетишнинг олдини олади. Қурилманинг автономлигини таъминлаш учун 3500 мАч сиғимли аккумулятор танланган ва у 18 В қувват олиш тезлигини қўллаб-қувватлайди.

Камера ва дастурий таъминот хусусиятлари

Оптика имкониятларига келсак, қурилманинг асосий камераси 64 мегапикселли OV64B40 сенсорига эга бўлса, олд камера 16 мегапикселли аниқликда суратга олиш имконини беради. Янги смартфон базасида Android 16 бўлган махсус ФохОС операцион тизимида ишлайди ва айнан бир қўлда бошқариш учун мукаммал оптималлаштирилган.

Қурилманинг дастурий ва аппарат таъминотида Dynamic Island функцияси, иккита иловаларни бир вақтнинг ўзида ишга тушириш, қўнғироқларни ёзиб олиш, шунингдек, NFC ва инфрақизил порт каби қулайликлар мавжуд. Хавфсизликни таъминлаш мақсадида ён панелга бармоқ изи сканери ўрнатилган бўлиб, корпусда тезкор функцияларни ишга туширувчи махсус жисмоний смарт-тугма ҳам мавжуд.

Хитой бозоридаги нархларга кўра, 8 GB оператив ва 128 GB доимий хотирага эга версия 1399 юанни ташкил этади. Каттароқ хотирали 12 GB ва 256 GB ли модификация эса 1699 юандан сотувга чиқарилган.

БлуеФохАура A1Компакт смартфонMediaTekХитой гаджетлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Поко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтадиПоко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтадиБугун, 12:50SpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаSpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаБугун, 10:51Toyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиToyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиБугун, 10:23Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиБугун, 08:03TSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратдиTSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратдиБугун, 04:27Apple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартирадиApple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартирадиБугун, 02:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди