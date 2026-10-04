Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ва янги Кирин 9050 Pro имкониятлари синалди
Huawei компаниясининг навбатдаги флагмани — Мате 90 Pro Max ва унинг юраги бўлган янги Кирин 9050 Pro процессори мустақил экспертлар томонидан қатор синовлардан ўтказилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма мобил технологиялар бозорида етакчи ўринларни эгаллаб турган Qualcomm, MediaTek ҳамда Apple чипларига жиддий рақобат туғдиришга қодирлигини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ГеекБай таҳлилий манбасининг хабар беришича, янги авлод процессори ўзидан олдинги авлодга нисбатан сезиларли даражада устунликка эга. Хусусан, қурилма айрим оғир ўйин сценарийларида замонавий флагманлар кўрсаткичларига яқинлашган ва баъзи жиҳатларда ҳатто улардан ўзиб кетган.
Инновацион технология ва архитектураКирин 9050 Pro чипи Huawei томонидан ишлаб чиқилган ва «мантиқий йиғиш» (ЛогикФолдинг) деб номланган илғор технологияга асосланган илк СоК бўлди. Ушбу ёндашув бир нечта фаол кремний қатламларини вертикал равишда бирлаштириш имконини беради. Натижада кристалнинг умумий майдонини мутаносиб равишда оширмасдан туриб, транзисторлар зичлигини сезиларли даражада кўпайтириш таъминланган.
Процессор таркибига 16 оқимни қўллаб-қувватлайдиган 9 ядроли CPU киритилган. Ҳисоблаш ядролари тўртта кластерга бўлинган бўлиб, уларга битта ўта қувватли ядро, иккита унумдор ядро, тўртта энергия тежамкор ядро ва ўта паст қувват сарфлайдиган яна иккита ядро киради. Huawei тақдим этган маълумотларга кўра, кўп ядроли CPU унумдорлиги 23 фоизга, график имкониятлар 40 фоизга, сунъий интеллект вазифаларини бажарувчи NPU тезлиги эса нақ 140 фоизга ошган. Қурилманинг умумий тезкорлиги эса 31 фоизга кўпайгани қайд этилган.
Ўйинларда синов ва график имкониятларМашҳур Геншин Импакт ўйинида Мате 90 Pro Max 890p ўлчамли тасвир ва ўртача 4,2 В қувват сарфи билан барқарор юқори кадрлар частотасини сақлаб турган. ГеекБай маълумотига кўра, ушбу сценарийда смартфон айрим Snapdragon чипли қурилмаларга қараганда юқори самарадорлик кўрсатиб, Apple процессорли илғор моделларига яқинлашган. Вутеринг Вавес ўйинида ҳам олдинги авлодга нисбатан кадрлар частотаси ошиб, энергия сарфи камайгани платформанинг умумий самарадорлиги яхшиланганидан далолат беради.
Энг юқори натижалар махсус HarmonyOS учун оптималлаштирилган ўйинларда кузатилмоқда. Агар илова платформага мослаштирилмаган ва трансляция қатлами орқали ишга туширилса, ресурсларнинг бир қисми буйруқларни ўзгартиришга сарфланиб, самарадорлик пасаяди. Шу билан бирга, Huawei қурилмага NPU ва GPU ҳамкорлигида ишловчи сунъий интеллект ёрдамида тасвирни масштаблаш, такомиллаштирилган аппарат нурларини кузатиш ва аслида HDR ни қўллаб-қувватламайдиган ўйинларда ҳам динамик диапазонни кенгайтирувчи ақлли HDR технологияларини қўшган.
Изоҳлар 0
…