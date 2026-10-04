Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ва янги Кирин 9050 Pro имкониятлари синалди

·0·Техно
Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ва янги Кирин 9050 Pro имкониятлари синалди

Huawei компаниясининг навбатдаги флагмани — Мате 90 Pro Max ва унинг юраги бўлган янги Кирин 9050 Pro процессори мустақил экспертлар томонидан қатор синовлардан ўтказилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма мобил технологиялар бозорида етакчи ўринларни эгаллаб турган Qualcomm, MediaTek ҳамда Apple чипларига жиддий рақобат туғдиришга қодирлигини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ГеекБай таҳлилий манбасининг хабар беришича, янги авлод процессори ўзидан олдинги авлодга нисбатан сезиларли даражада устунликка эга. Хусусан, қурилма айрим оғир ўйин сценарийларида замонавий флагманлар кўрсаткичларига яқинлашган ва баъзи жиҳатларда ҳатто улардан ўзиб кетган.

Инновацион технология ва архитектура

Кирин 9050 Pro чипи Huawei томонидан ишлаб чиқилган ва «мантиқий йиғиш» (ЛогикФолдинг) деб номланган илғор технологияга асосланган илк СоК бўлди. Ушбу ёндашув бир нечта фаол кремний қатламларини вертикал равишда бирлаштириш имконини беради. Натижада кристалнинг умумий майдонини мутаносиб равишда оширмасдан туриб, транзисторлар зичлигини сезиларли даражада кўпайтириш таъминланган.

Процессор таркибига 16 оқимни қўллаб-қувватлайдиган 9 ядроли CPU киритилган. Ҳисоблаш ядролари тўртта кластерга бўлинган бўлиб, уларга битта ўта қувватли ядро, иккита унумдор ядро, тўртта энергия тежамкор ядро ва ўта паст қувват сарфлайдиган яна иккита ядро киради. Huawei тақдим этган маълумотларга кўра, кўп ядроли CPU унумдорлиги 23 фоизга, график имкониятлар 40 фоизга, сунъий интеллект вазифаларини бажарувчи NPU тезлиги эса нақ 140 фоизга ошган. Қурилманинг умумий тезкорлиги эса 31 фоизга кўпайгани қайд этилган.

Ўйинларда синов ва график имкониятлар

Машҳур Геншин Импакт ўйинида Мате 90 Pro Max 890p ўлчамли тасвир ва ўртача 4,2 В қувват сарфи билан барқарор юқори кадрлар частотасини сақлаб турган. ГеекБай маълумотига кўра, ушбу сценарийда смартфон айрим Snapdragon чипли қурилмаларга қараганда юқори самарадорлик кўрсатиб, Apple процессорли илғор моделларига яқинлашган. Вутеринг Вавес ўйинида ҳам олдинги авлодга нисбатан кадрлар частотаси ошиб, энергия сарфи камайгани платформанинг умумий самарадорлиги яхшиланганидан далолат беради.

Энг юқори натижалар махсус HarmonyOS учун оптималлаштирилган ўйинларда кузатилмоқда. Агар илова платформага мослаштирилмаган ва трансляция қатлами орқали ишга туширилса, ресурсларнинг бир қисми буйруқларни ўзгартиришга сарфланиб, самарадорлик пасаяди. Шу билан бирга, Huawei қурилмага NPU ва GPU ҳамкорлигида ишловчи сунъий интеллект ёрдамида тасвирни масштаблаш, такомиллаштирилган аппарат нурларини кузатиш ва аслида HDR ни қўллаб-қувватламайдиган ўйинларда ҳам динамик диапазонни кенгайтирувчи ақлли HDR технологияларини қўшган.

Батарея қуввати ва автономлик

Унумдорликнинг ошиши билан бирга смартфоннинг автоном ишлаш муддати ҳам узайган. Мате 90 Pro Max аввалги 6000 мАч ўрнига 6800 мАч сиғимли аккумулятор билан таъминланди. ГеекБай ўтказган тест натижаларига кўра, қурилма зарядсиз 9 соат 56 дақиқа давомида ишлай олган — бу кўрсаткич аввалги моделникидан 1 соат 42 дақиқага кўпдир.

HuaweiКиринСмартфонларТехнологияларУнумдорлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 Pro Max смартфонида янги махфийлик функцияси тақдим этилдиHuawei Мате 90 Pro Max смартфонида янги махфийлик функцияси тақдим этилди2 октябр 11:24Huawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилди30 сентябр 18:28Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқадиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқади25 сентябр 13:20Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўлади17 сентябр 20:57Huawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиHuawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқди13 сентябр 11:56Huawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяHuawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батарея7 сентябр 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...