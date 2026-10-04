Броадком сунъий интеллект бозорида NVIDIA билан рақобатга киришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Броадком сунъий интеллект бозорида NVIDIA билан рақобатлашиш учун Samsung билан хотира чиплари нархи бўйича келишувга эришди.
- Ушбу келишув Броадкомънинг катта ҳажмдаги TPU чипларини сотиш режасидан далолат беради, чунки замонавий сунъий интеллект процессорлари учун катта ҳажмдаги махсус хотира талаб этилади.
- Anthropic 2027-йилда Броадкомънинг энг йирик мижозига айланиши кутилмоқда ва 2028-йилга бориб 10 ГВ ҳисоблаш қувватини йўлга қўйишни режалаштирмоқда.
Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланиб бораётган бир даврда бозордаги етакчилик учун кураш кучаймоқда. Сўнгги пайтларда NVIDIA компанияси бу йўналишдаги сўзсиз устун сифатида эътироф этилаётган бўлса-да, унинг монополиясига путур етказиши мумкин бўлган жиддий рақобатчи майдонга чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, Броадком компанияси хотира чиплари нархи бўйича Жанубий Кореянинг Samsung гиганти билан NVIDIA шартларига тенг келадиган келишувга эришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, замонавий сунъий интеллект процессорларини ишлаб чиқариш учун улкан ҳажмда махсус хотира ресурслари талаб этилади. Бундай йирик имтиёзли нархларга оддийгина эришиб бўлмайди. Бу эса Броадком яқин келажакда ўз маҳсулотларини, жумладан, махсус TPU (сунъий интеллект процессорлари) чипларини улкан ҳажмда сотишни режалаштираётганидан далолат беради. Хотира етказиб берувчилардан бундай қулай шарт-шароитларни олиш бозордаги улкан кўламли буюртмалардан дарак беради.
Anthropic билан йирик ҳамкорликБроадкомънинг асосий мижозлари қаторида сунъий интеллект соҳасидаги машҳур Anthropic компанияси ҳам бор. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, айнан Anthropic 2027-йилда Броадкомънинг энг йирик мижозига айланиши кутилмоқда. Ушбу компания ўзининг ҳисоблаш қувватларини Броадком ишлаб чиқарадиган TPU чиплари базасида кенгайтиришни режалаштирган.
Режаларга кўра, Anthropic 2027-йилда 5 ГВ эквивалентидаги ҳисоблаш қувватларини йўлга қўйишни ният қилган. 2028-йилга бориб эса бу кўрсаткични нақ икки бараварга — 10 ГВга етказиш кўзда тутилган. Бундай улкан миқёсдаги инфратузилмани яратиш учун ҳам Броадком Samsung компаниясидан олинган чипларга таяниб, ўз ишлаб чиқариш қувватларини максимал даражада ошириши талаб этилади.
Мазкур жараёнлар глобал сунъий интеллект бозорида нарх сиёсати ва таъминот занжирларида кескин ўзгаришлар юз бераётганини кўрсатади. NVIDIA билан бир қаторда Броадком ҳам асосий ўйинчилардан бирига айланиб, технологик гигантлар ўртасидаги рақобатни янада кучайтирмоқда. Бу эса келгусида янада илғор ва арзонроқ сунъий интеллект ечимлари пайдо бўлишига замин яратиши мумкин.
Изоҳлар 0
…