Броадком сунъий интеллект бозорида NVIDIA билан рақобатга киришди

·11·Техно
Броадком сунъий интеллект бозорида NVIDIA билан рақобатга киришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Броадком сунъий интеллект бозорида NVIDIA билан рақобатлашиш учун Samsung билан хотира чиплари нархи бўйича келишувга эришди.
  • Ушбу келишув Броадкомънинг катта ҳажмдаги TPU чипларини сотиш режасидан далолат беради, чунки замонавий сунъий интеллект процессорлари учун катта ҳажмдаги махсус хотира талаб этилади.
  • Anthropic 2027-йилда Броадкомънинг энг йирик мижозига айланиши кутилмоқда ва 2028-йилга бориб 10 ГВ ҳисоблаш қувватини йўлга қўйишни режалаштирмоқда.

Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланиб бораётган бир даврда бозордаги етакчилик учун кураш кучаймоқда. Сўнгги пайтларда NVIDIA компанияси бу йўналишдаги сўзсиз устун сифатида эътироф этилаётган бўлса-да, унинг монополиясига путур етказиши мумкин бўлган жиддий рақобатчи майдонга чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, Броадком компанияси хотира чиплари нархи бўйича Жанубий Кореянинг Samsung гиганти билан NVIDIA шартларига тенг келадиган келишувга эришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, замонавий сунъий интеллект процессорларини ишлаб чиқариш учун улкан ҳажмда махсус хотира ресурслари талаб этилади. Бундай йирик имтиёзли нархларга оддийгина эришиб бўлмайди. Бу эса Броадком яқин келажакда ўз маҳсулотларини, жумладан, махсус TPU (сунъий интеллект процессорлари) чипларини улкан ҳажмда сотишни режалаштираётганидан далолат беради. Хотира етказиб берувчилардан бундай қулай шарт-шароитларни олиш бозордаги улкан кўламли буюртмалардан дарак беради.

Anthropic билан йирик ҳамкорлик

Броадкомънинг асосий мижозлари қаторида сунъий интеллект соҳасидаги машҳур Anthropic компанияси ҳам бор. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, айнан Anthropic 2027-йилда Броадкомънинг энг йирик мижозига айланиши кутилмоқда. Ушбу компания ўзининг ҳисоблаш қувватларини Броадком ишлаб чиқарадиган TPU чиплари базасида кенгайтиришни режалаштирган.

Режаларга кўра, Anthropic 2027-йилда 5 ГВ эквивалентидаги ҳисоблаш қувватларини йўлга қўйишни ният қилган. 2028-йилга бориб эса бу кўрсаткични нақ икки бараварга — 10 ГВга етказиш кўзда тутилган. Бундай улкан миқёсдаги инфратузилмани яратиш учун ҳам Броадком Samsung компаниясидан олинган чипларга таяниб, ўз ишлаб чиқариш қувватларини максимал даражада ошириши талаб этилади.

Мазкур жараёнлар глобал сунъий интеллект бозорида нарх сиёсати ва таъминот занжирларида кескин ўзгаришлар юз бераётганини кўрсатади. NVIDIA билан бир қаторда Броадком ҳам асосий ўйинчилардан бирига айланиб, технологик гигантлар ўртасидаги рақобатни янада кучайтирмоқда. Бу эса келгусида янада илғор ва арзонроқ сунъий интеллект ечимлари пайдо бўлишига замин яратиши мумкин.

БроадкомSamsungNvidiaAnthropicСуни интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиAnthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзолади5 август 00:52Тошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиТошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошлади13 август 19:56Яндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиЯндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгиси11 август 22:53Google Maps хариталар хизматига янги агентлик имкониятлари қўшилдиGoogle Maps хариталар хизматига янги агентлик имкониятлари қўшилди6 август 17:52Apple ва Броадком АҚШда симсиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиApple ва Броадком АҚШда симсиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзолади8 июл 19:57Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкин27 июл 21:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...