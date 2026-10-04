Starlink сунъий йўлдош интернетидан пассив даромад топиш имконини тақдим этди

·3·Техно
Starlink сунъий йўлдош интернетидан пассив даромад топиш имконини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX компаниясининг Starlink хизмати фойдаланувчиларга ўз ускуналари орқали пассив даромад топиш имконини берувчи Starlink фор Коммунитиес номли янги бета-дастурини ишга туширди.
  • Ушбу дастур кичик операторлар ва кўчмас мулк эгаларига интернетни улашиш ва бунинг эвазига молиявий мукофот олиш имкониятини яратади.

ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компаниясига қарашли Starlink интернет хизмати фойдаланувчиларга ўз ускуналари орқали қўшимча даромад топиш имконини берувчи Starlink фор Коммунитиес деб номланган янги бета-дастурини ишга туширди. Ушбу ташаббус кичик операторлар ва кўчмас мулк эгаларига ягона сунъий йўлдош терминалидан фойдаланган ҳолда атрофдагиларга интернет улашиш ҳамда бунинг эвазига молиявий мукофот олиш имкониятини яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги дастур қандай ишлайди

Мазкур дастур доирасида Starlink терминали ва роутерини одамлар гавжум бўладиган ёки интернетга эҳтиёж юқори бўлган жойларга ўрнатиш кўзда тутилган. Бундай ҳудудлар сирасига қишлоқ жойлари, дам олиш масканлари, кемпинглар, турар-жой мажмуалари ёки оммавий тадбирлар ўтказиладиган майдонлар киради. Атрофдаги фойдаланувчилар тармоққа вақтинчалик тарифлар асосида уланишлари мумкин бўлади.

Дастур қатнашчилари учун турли хил уланиш имкониятлари тақдим этилади. Хусусан, фойдаланувчилар бир қурилма учун бир соатлик, кунлик ёки ҳафталик рухсатномаларни харид қилишлари мумкин. Шунингдек, тўртагача қурилмани қўллаб-қувватлайдиган ойлик тариф режаси ҳам мавжуд бўлиб, бу бир нечта хонадон ёки фойдаланувчиларга алоҳида сунъий йўлдош идишини ўрнатмасдан туриб ягона тармоқдан фойдаланиш имконини беради.

Мажбуриятлар ва молиявий модел

Барча техник ва маъмурий жараёнлар, жумладан, ҳисоб қайдномаларини яратиш, тўловларни қабул қилиш, тармоқни бошқариш ҳамда техник хизмат кўрсатиш тўлиқ Starlink компанияси зиммасида қолади. Ускуна эгасининг вазифаси эса фақатгина терминални ўрнатиш, уни узлуксиз электр токи билан таъминлаш ва энг асосий базавий хизмат кўрсатиш ишларини бажаришдан иборат. Ҳар бир пуллик уланиш учун ускуна эгасига белгиланган миқдорда даромад тўлаб борилади.

Экспертларнинг фикрича, ушбу бизнес модели Илон Маск илгари Tesla автомобиллари учун режалаштирган роботакси концепциясига ўхшаб кетади. Унда ҳам компания мураккаб инфратузилма ва тўлов тизимларини бошқаради, фойдаланувчи эса ўзининг жисмоний активини тақдим этади. Бироқ Tesla роботаксилари ҳозирча келажакдаги лойиҳа бўлиб турган бир пайтда, Starlink фор Коммунитиес дастури аллақачон бир нечта мамлакатларда аризаларни қабул қилишни бошлаган ва реал пассив даромад келтира бошлаган.

StarlinkИнтернетТехнологияИлон МаскБизнес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирдиSpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирди2 октябр 18:29Starlink интернет тезлиги гигабитгача ошириладиStarlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади26 сентябр 18:24SpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиSpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайди15 август 01:29Буюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБуюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчи17 сентябр 15:56Буюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБуюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказилади15 сентябр 17:25Кореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиКореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушди15 сентябр 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...