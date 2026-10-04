Starlink сунъий йўлдош интернетидан пассив даромад топиш имконини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX компаниясининг Starlink хизмати фойдаланувчиларга ўз ускуналари орқали пассив даромад топиш имконини берувчи Starlink фор Коммунитиес номли янги бета-дастурини ишга туширди.
- Ушбу дастур кичик операторлар ва кўчмас мулк эгаларига интернетни улашиш ва бунинг эвазига молиявий мукофот олиш имкониятини яратади.
ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компаниясига қарашли Starlink интернет хизмати фойдаланувчиларга ўз ускуналари орқали қўшимча даромад топиш имконини берувчи Starlink фор Коммунитиес деб номланган янги бета-дастурини ишга туширди. Ушбу ташаббус кичик операторлар ва кўчмас мулк эгаларига ягона сунъий йўлдош терминалидан фойдаланган ҳолда атрофдагиларга интернет улашиш ҳамда бунинг эвазига молиявий мукофот олиш имкониятини яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги дастур қандай ишлайдиМазкур дастур доирасида Starlink терминали ва роутерини одамлар гавжум бўладиган ёки интернетга эҳтиёж юқори бўлган жойларга ўрнатиш кўзда тутилган. Бундай ҳудудлар сирасига қишлоқ жойлари, дам олиш масканлари, кемпинглар, турар-жой мажмуалари ёки оммавий тадбирлар ўтказиладиган майдонлар киради. Атрофдаги фойдаланувчилар тармоққа вақтинчалик тарифлар асосида уланишлари мумкин бўлади.
Дастур қатнашчилари учун турли хил уланиш имкониятлари тақдим этилади. Хусусан, фойдаланувчилар бир қурилма учун бир соатлик, кунлик ёки ҳафталик рухсатномаларни харид қилишлари мумкин. Шунингдек, тўртагача қурилмани қўллаб-қувватлайдиган ойлик тариф режаси ҳам мавжуд бўлиб, бу бир нечта хонадон ёки фойдаланувчиларга алоҳида сунъий йўлдош идишини ўрнатмасдан туриб ягона тармоқдан фойдаланиш имконини беради.
Мажбуриятлар ва молиявий моделБарча техник ва маъмурий жараёнлар, жумладан, ҳисоб қайдномаларини яратиш, тўловларни қабул қилиш, тармоқни бошқариш ҳамда техник хизмат кўрсатиш тўлиқ Starlink компанияси зиммасида қолади. Ускуна эгасининг вазифаси эса фақатгина терминални ўрнатиш, уни узлуксиз электр токи билан таъминлаш ва энг асосий базавий хизмат кўрсатиш ишларини бажаришдан иборат. Ҳар бир пуллик уланиш учун ускуна эгасига белгиланган миқдорда даромад тўлаб борилади.
Экспертларнинг фикрича, ушбу бизнес модели Илон Маск илгари Tesla автомобиллари учун режалаштирган роботакси концепциясига ўхшаб кетади. Унда ҳам компания мураккаб инфратузилма ва тўлов тизимларини бошқаради, фойдаланувчи эса ўзининг жисмоний активини тақдим этади. Бироқ Tesla роботаксилари ҳозирча келажакдаги лойиҳа бўлиб турган бир пайтда, Starlink фор Коммунитиес дастури аллақачон бир нечта мамлакатларда аризаларни қабул қилишни бошлаган ва реал пассив даромад келтира бошлаган.
Изоҳлар 0
…