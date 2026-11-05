Маск учун қора кунлар: Демократлар Конгрессни эгаллагач, биринчи зарбани кимга беради?

·0·Дунё
Маск учун қора кунлар: Демократлар Конгрессни эгаллагач, биринчи зарбани кимга беради?

АҚШдаги оралиқ сайловларда ғалаба қозониб, ҳокимиятни қўлга олаётган Демократик партия технология магнати Илон Маскга қарши йирик тергов жараёнини бошлашга тайёргарлик кўрмоқда. CNN телеканали маълумотларига кўра, Сенатнинг Халқаро алоқалар қўмитаси Маск ва унинг компаниясига Украина Қуролли Кучлари учун Starlink сунъий йўлдош интернет тармоғини атайлаб секинлаштириш (ёки ўчириб қўйиш) ҳолати бўйича барча ҳужжатлар ва ёзишмаларни сақлаб қолиш талабини юборган.

Демократларнинг фикрича, фронт чизиғидаги космик алоқани сунъий равишда чеклаш бўйича кўрилган чоралар миллий хавфсизлик манфаатларига зид бўлиб, бу қарорлар синчковлик билан текширилиши лозим.

«Бизга тўлиқ тергов ва жазо чоралари керак»: Конгресс позицияси

Вакиллар палатасидаги Демократик партиянинг уч нафар аъзоси расмий равишда Илон Маскнинг ушбу воқеалардаги шахсий ролини фош қилишни талаб қилди:

  • Қатъий позиция: «Бизга тўлиқ тергов, унинг натижасига қараб эса тегишли оқибатлар ва жавобгарлик керак», — дея баёнот берди конгрессмен Сэм Ликкардо;

  • Кенг кўламли сўровлар: Сенат қўмитаси нафақат Маскка, балки Россия дизель ёқилғиси етказиб бериш бўйича шубҳали битимларга алоқадор бўлган бир қатор йирик банклар, халқаро денгиз портлари ва хусусий тузилмаларга ҳам расмий сўровномалар йўллаган;

  • Далилларни йўқотишга тақиқ: Юборилган буйруққа биноан, текширувга дахлдор ҳеч бир ҳужжат, рақамли хабар ёки сервер қайдномалари ўчирилиши мумкин эмас.

Январдаги катта ревизия: Трамп қарорлари қайта кўриб чиқилади

CNN хабарига кўра, АҚШ Конгресси устидан тўлиқ назорат расман январь ойида Демократик партияга ўтади:

  • Крис Кунс бошчилигидаги текширув: Сенатдаги нуфузли жараёнларни сенатор Крис Кунс бошқариши кутилмоқда;

  • Икки йиллик фаолият тафтиши: Ҳокимият алмашинуви юз берганидан сўнг, демократлар Дональд Трамп маъмурияти томонидан сўнгги икки йил ичида қабул қилинган деярли барча ички ва ташқи сиёсий қарорларни кенг кўламли тафтиш (ревизия) қилишни бошлайди.

«Кўкарган Америка»: Технология гигантлари нишонда

Британиянинг нуфузли The Guardian нашри таҳлилига кўра, АҚШ сиёсий харитасида демократларнинг устун келиши («мамлакатнинг кўкариши») айрим Кремний водийси магнатлари учун қийин даврларни бошлаб беради:

  • Сиёсий қасос ва назорат: Сўнгги йилларда Дональд Трамп билан фаол яқинлашиб, уни қўллаб-қувватлаган йирик технологик миллиардерларнинг ҳаёти январдан бошлаб сезиларли даражада мураккаблашиши кутилмоқда;

  • Монополия ва федерал шартномалар: Маскнинг Starlink, SpaceX ва бошқа лойиҳалари давлат контрактлари ҳамда қаттиқ парламент назорати остида қайта текширилиши эҳтимоли юқори.

Илон МаскStarlinkДемократик партияАҚШ Конгресси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Биз бу тирқишни ёпдик”: Маск Украинанинг Starlink орқали ҳужум қилишига қарши чиқди“Биз бу тирқишни ёпдик”: Маск Украинанинг Starlink орқали ҳужум қилишига қарши чиқди26 октябр 11:40“Қоидалар бузилди”: Илон Маск Зеленскийнинг постидан сўнг Starlink тизимини блоклади“Қоидалар бузилди”: Илон Маск Зеленскийнинг постидан сўнг Starlink тизимини блоклади25 октябр 22:21Starlink сунъий йўлдош интернетидан пассив даромад топиш имконини тақдим этдиStarlink сунъий йўлдош интернетидан пассив даромад топиш имконини тақдим этди4 октябр 12:28SpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирдиSpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирди2 октябр 18:29Starlink интернет тезлиги гигабитгача ошириладиStarlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади26 сентябр 18:24SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаSpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқда16 сентябр 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди