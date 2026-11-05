Маск учун қора кунлар: Демократлар Конгрессни эгаллагач, биринчи зарбани кимга беради?
АҚШдаги оралиқ сайловларда ғалаба қозониб, ҳокимиятни қўлга олаётган Демократик партия технология магнати Илон Маскга қарши йирик тергов жараёнини бошлашга тайёргарлик кўрмоқда. CNN телеканали маълумотларига кўра, Сенатнинг Халқаро алоқалар қўмитаси Маск ва унинг компаниясига Украина Қуролли Кучлари учун Starlink сунъий йўлдош интернет тармоғини атайлаб секинлаштириш (ёки ўчириб қўйиш) ҳолати бўйича барча ҳужжатлар ва ёзишмаларни сақлаб қолиш талабини юборган.
Демократларнинг фикрича, фронт чизиғидаги космик алоқани сунъий равишда чеклаш бўйича кўрилган чоралар миллий хавфсизлик манфаатларига зид бўлиб, бу қарорлар синчковлик билан текширилиши лозим.
«Бизга тўлиқ тергов ва жазо чоралари керак»: Конгресс позицияси
Вакиллар палатасидаги Демократик партиянинг уч нафар аъзоси расмий равишда Илон Маскнинг ушбу воқеалардаги шахсий ролини фош қилишни талаб қилди:
Қатъий позиция: «Бизга тўлиқ тергов, унинг натижасига қараб эса тегишли оқибатлар ва жавобгарлик керак», — дея баёнот берди конгрессмен Сэм Ликкардо;
Кенг кўламли сўровлар: Сенат қўмитаси нафақат Маскка, балки Россия дизель ёқилғиси етказиб бериш бўйича шубҳали битимларга алоқадор бўлган бир қатор йирик банклар, халқаро денгиз портлари ва хусусий тузилмаларга ҳам расмий сўровномалар йўллаган;
Далилларни йўқотишга тақиқ: Юборилган буйруққа биноан, текширувга дахлдор ҳеч бир ҳужжат, рақамли хабар ёки сервер қайдномалари ўчирилиши мумкин эмас.
Январдаги катта ревизия: Трамп қарорлари қайта кўриб чиқилади
CNN хабарига кўра, АҚШ Конгресси устидан тўлиқ назорат расман январь ойида Демократик партияга ўтади:
Крис Кунс бошчилигидаги текширув: Сенатдаги нуфузли жараёнларни сенатор Крис Кунс бошқариши кутилмоқда;
Икки йиллик фаолият тафтиши: Ҳокимият алмашинуви юз берганидан сўнг, демократлар Дональд Трамп маъмурияти томонидан сўнгги икки йил ичида қабул қилинган деярли барча ички ва ташқи сиёсий қарорларни кенг кўламли тафтиш (ревизия) қилишни бошлайди.
«Кўкарган Америка»: Технология гигантлари нишонда
Британиянинг нуфузли The Guardian нашри таҳлилига кўра, АҚШ сиёсий харитасида демократларнинг устун келиши («мамлакатнинг кўкариши») айрим Кремний водийси магнатлари учун қийин даврларни бошлаб беради:
Сиёсий қасос ва назорат: Сўнгги йилларда Дональд Трамп билан фаол яқинлашиб, уни қўллаб-қувватлаган йирик технологик миллиардерларнинг ҳаёти январдан бошлаб сезиларли даражада мураккаблашиши кутилмоқда;
Монополия ва федерал шартномалар: Маскнинг Starlink, SpaceX ва бошқа лойиҳалари давлат контрактлари ҳамда қаттиқ парламент назорати остида қайта текширилиши эҳтимоли юқори.
Изоҳлар 0
…