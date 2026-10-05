Украина ўзининг Starlink аналогини яратиш устида ишламоқда

·5·Техно
Украина ўзининг Starlink аналогини яратиш устида ишламоқда

Украина ўзининг миллий сунъий йўлдош тизимини яратиш лойиҳасини бошлади ва ушбу ташаббус ҳозирча бошланғич босқичда турибди. Бу ҳақда Украина раҳбарияти Германия канцлери билан бўлиб ўтган қўшма матбуот анжуманида маълум қилди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча расмий идоралар мазкур лойиҳанинг техник тафсилотлари ва унинг амалга оширилиш муддатлари борасида бошқа маълумотларни ошкор этишгани йўқ. Хусусан, келгусида сунъий йўлдошларни орбитага чиқариш ишлари қандай амалга оширилиши ва бунинг учун қандай ресурслар жалб этилиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

Сиёсий қарор ва технологик фон

topwar.ru манбасига кўра, мазкур лойиҳани ишлаб чиқиш ҳақидаги қарор АҚШдаги сиёсий ўзгаришлар ҳамда Elon Musk ва Доналд Трумп Украина томонига Россия ҳудудининг ички қисмига зарбалар бериш мақсадида Starlink тизимидан фойдаланишга рухсат бермагач қабул қилинган. Мазкур ҳолат Киевни ўз алоқа инфратузилмасига эга бўлиш йўлини излашга ундаган.

Маълумот учун, Starlink — бу Американинг SpaceX компанияси томонидан ишлаб чиқилган ва бошқариладиган глобал сунъий йўлдош интернет тизими бўлиб, дунё бўйлаб кенг қўлланилади. Шу билан бирга, минтақадаги бошқа давлатлар ҳам шунга ўхшаш лойиҳаларни ривожлантирмоқда. Хусусан, Россияда «Бюро 1440» компанияси томонидан « Рассвет» номли паст орбитали сунъий йўлдош алоқа тизими шакллантирилаётгани айтилмоқда.

Спутник алоқасининг аҳамияти

Украинада сунъий йўлдош алоқа хизматлари ҳозирги кунда жуда юқори талабга эга. Бу каби технологиялар нафақат стратегик соҳаларда, балки аҳолини интернет билан таъминлашда муҳим ўрин тутади.

Веон компаниясининг прогнозларига кўра, Украинада Starlink хизматларидан фойдаланувчилар аудиторияси жорий йилнинг охирига келиб тахминан 12 миллион кишига етиши мумкин эди. Бу эса мамлакатда замонавий алоқа технологияларига бўлган эҳтиёж нақадар юқори эканини кўрсатади.

Янги миллий сунъий йўлдош тизимининг яратилиши келгусида Украинанинг алоқа хавфсизлиги ва мустақиллигини таъминлашда муҳим қадам бўлиши мумкин, бироқ лойиҳанинг муваффақияти унинг техник ва молиявий имкониятларига боғлиқ бўлади.

StarlinkУкраинаТехнологияКосмосИнтернет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink сунъий йўлдош интернетидан пассив даромад топиш имконини тақдим этдиStarlink сунъий йўлдош интернетидан пассив даромад топиш имконини тақдим этдиКеча 12:28SpaceX Британиянинг Фильтроник компаниясидан 68 миллион долларлик ускуналар буюртма қилдиSpaceX Британиянинг Фильтроник компаниясидан 68 миллион долларлик ускуналар буюртма қилди1 октябр 19:51Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқдиStarship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқди28 сентябр 22:26Буюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБуюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчи17 сентябр 15:56Буюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБуюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказилади15 сентябр 17:25Кореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиКореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушди15 сентябр 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...