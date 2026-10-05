Украина ўзининг Starlink аналогини яратиш устида ишламоқда
Украина ўзининг миллий сунъий йўлдош тизимини яратиш лойиҳасини бошлади ва ушбу ташаббус ҳозирча бошланғич босқичда турибди. Бу ҳақда Украина раҳбарияти Германия канцлери билан бўлиб ўтган қўшма матбуот анжуманида маълум қилди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча расмий идоралар мазкур лойиҳанинг техник тафсилотлари ва унинг амалга оширилиш муддатлари борасида бошқа маълумотларни ошкор этишгани йўқ. Хусусан, келгусида сунъий йўлдошларни орбитага чиқариш ишлари қандай амалга оширилиши ва бунинг учун қандай ресурслар жалб этилиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
Сиёсий қарор ва технологик фонtopwar.ru манбасига кўра, мазкур лойиҳани ишлаб чиқиш ҳақидаги қарор АҚШдаги сиёсий ўзгаришлар ҳамда Elon Musk ва Доналд Трумп Украина томонига Россия ҳудудининг ички қисмига зарбалар бериш мақсадида Starlink тизимидан фойдаланишга рухсат бермагач қабул қилинган. Мазкур ҳолат Киевни ўз алоқа инфратузилмасига эга бўлиш йўлини излашга ундаган.
Маълумот учун, Starlink — бу Американинг SpaceX компанияси томонидан ишлаб чиқилган ва бошқариладиган глобал сунъий йўлдош интернет тизими бўлиб, дунё бўйлаб кенг қўлланилади. Шу билан бирга, минтақадаги бошқа давлатлар ҳам шунга ўхшаш лойиҳаларни ривожлантирмоқда. Хусусан, Россияда «Бюро 1440» компанияси томонидан « Рассвет» номли паст орбитали сунъий йўлдош алоқа тизими шакллантирилаётгани айтилмоқда.
Спутник алоқасининг аҳамиятиУкраинада сунъий йўлдош алоқа хизматлари ҳозирги кунда жуда юқори талабга эга. Бу каби технологиялар нафақат стратегик соҳаларда, балки аҳолини интернет билан таъминлашда муҳим ўрин тутади.
Веон компаниясининг прогнозларига кўра, Украинада Starlink хизматларидан фойдаланувчилар аудиторияси жорий йилнинг охирига келиб тахминан 12 миллион кишига етиши мумкин эди. Бу эса мамлакатда замонавий алоқа технологияларига бўлган эҳтиёж нақадар юқори эканини кўрсатади.
Янги миллий сунъий йўлдош тизимининг яратилиши келгусида Украинанинг алоқа хавфсизлиги ва мустақиллигини таъминлашда муҳим қадам бўлиши мумкин, бироқ лойиҳанинг муваффақияти унинг техник ва молиявий имкониятларига боғлиқ бўлади.
Изоҳлар 0
…