Xiaomi 18 Ultra флагмани нима сабабдан бекор қилинди

·12·Техно
Xiaomi 18 Ultra флагмани нима сабабдан бекор қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi 18 Ultra флагмани учта 200 мегапикселли модулли инқилобий камера тизими билан ишлаб чиқарилиши режалаштирилган эди.
  • Ушбу ноёб қурилма мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилган, бироқ ҳаддан ташқари юқори таннархи туфайли унинг оммавий ишлаб чиқаришга киритилмаслиги ҳақида қарор қабул қилинди.
  • Натижада, Xiaomi 18 туркумида фақат Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max моделларини қолдиришга қарор қилинди.

Мобилсозлик бўйича таниқли инсидер Digital Chat Station ўта илғор хусусиятларга эга бўлиши кутилган, бироқ охир-оқибат оммавий ишлаб чиқаришга киритилмаган Xiaomi 18 Ultra флагман смартфонининг сирли хусусиятларини ошкор қилди. Ушбу қурилма технологик оламда катта шов-шувларга сабаб бўлиши мумкин эди, бироқ компания стратегик ўзгаришлар туфайли ундан воз кечишга қарор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бекор қилинган моделнинг энг асосий ўзига хос жиҳати учта 200 мегапикселли модуллардан иборат инқилобий камера тизими бўлиши керак эди. Ушбу ноёб конфигурация мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилганди.

Ноёб камера имкониятлари

Лойиҳа ҳужжатларига кўра, смартфонга 1/1,12 дюймли ўлчамдаги ЛОФИК асосий сенсор ўрнатилиши режалаштирилган эди. Унга 1/1,56 дюймли матрицага эга ўта кенг бурчакли камера ҳамда узлуксиз оптик зум ва 1/1,28 дюймли сенсор билан жиҳозланган ЛОФИК перископик телефото объективи ҳамроҳлик қилиши лозим эди.

Шунингдек, қурилма имкониятларини янада кенгайтириш мақсадида унга мультиспектрал объектиф, ташқи оптика учун махсус магнит бирикма ҳамда симметрик стерео динамиклар қўшилиши кутилганди. Бироқ, барча техник устунликларга қарамай, ушбу амбицияли лойиҳа амалга ошмай қолди.

Ишлаб чиқаришдан воз кечиш сабаблари

Кейинчалик Digital Chat Station инсидери мазкур моделнинг ишлаб чиқарилиши тўлиқ бекор қилингани ҳақида хабар берди. Мутахассиснинг таҳлилларига кўра, бу қарорга келишнинг асосий сабабларидан бири сифатида гаджетнинг ҳаддан ташқари юқори таннархи кўрсатилган. Бу омил келгусида қурилманинг бозор қийматига ва умумий савдо ҳажмига жиддий салбий таъсир кўрсатиши мумкин эди.

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг август ойидаёқ Xiaomi 18 туркумидаги қурилмалар сони тўрттадан учтагача қисқартирилиши ҳақида дастлабки маълумотлар сизиб чиққан эди. Натижада компания раҳбарияти янги авлодда фақат Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max моделларини қолдиришга қарор қилди ва Ultra версияси келгуси қаторда умуман бўлмаслиги аниқ бўлди.

XiaomiXiaomi 18 UltraСмартфонларТехнологияларDigital Chat Station
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқдиXiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқди25 сентябр 15:26Xiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этдиXiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этди24 сентябр 03:56Xiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфониXiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфони23 сентябр 19:53Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаXiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқда13 сентябр 18:55Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этди10 сентябр 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...