Xiaomi 18 Ultra флагмани нима сабабдан бекор қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi 18 Ultra флагмани учта 200 мегапикселли модулли инқилобий камера тизими билан ишлаб чиқарилиши режалаштирилган эди.
- Ушбу ноёб қурилма мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилган, бироқ ҳаддан ташқари юқори таннархи туфайли унинг оммавий ишлаб чиқаришга киритилмаслиги ҳақида қарор қабул қилинди.
- Натижада, Xiaomi 18 туркумида фақат Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max моделларини қолдиришга қарор қилинди.
Мобилсозлик бўйича таниқли инсидер Digital Chat Station ўта илғор хусусиятларга эга бўлиши кутилган, бироқ охир-оқибат оммавий ишлаб чиқаришга киритилмаган Xiaomi 18 Ultra флагман смартфонининг сирли хусусиятларини ошкор қилди. Ушбу қурилма технологик оламда катта шов-шувларга сабаб бўлиши мумкин эди, бироқ компания стратегик ўзгаришлар туфайли ундан воз кечишга қарор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, бекор қилинган моделнинг энг асосий ўзига хос жиҳати учта 200 мегапикселли модуллардан иборат инқилобий камера тизими бўлиши керак эди. Ушбу ноёб конфигурация мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилганди.
Ноёб камера имкониятлариЛойиҳа ҳужжатларига кўра, смартфонга 1/1,12 дюймли ўлчамдаги ЛОФИК асосий сенсор ўрнатилиши режалаштирилган эди. Унга 1/1,56 дюймли матрицага эга ўта кенг бурчакли камера ҳамда узлуксиз оптик зум ва 1/1,28 дюймли сенсор билан жиҳозланган ЛОФИК перископик телефото объективи ҳамроҳлик қилиши лозим эди.
Шунингдек, қурилма имкониятларини янада кенгайтириш мақсадида унга мультиспектрал объектиф, ташқи оптика учун махсус магнит бирикма ҳамда симметрик стерео динамиклар қўшилиши кутилганди. Бироқ, барча техник устунликларга қарамай, ушбу амбицияли лойиҳа амалга ошмай қолди.
Ишлаб чиқаришдан воз кечиш сабаблариКейинчалик Digital Chat Station инсидери мазкур моделнинг ишлаб чиқарилиши тўлиқ бекор қилингани ҳақида хабар берди. Мутахассиснинг таҳлилларига кўра, бу қарорга келишнинг асосий сабабларидан бири сифатида гаджетнинг ҳаддан ташқари юқори таннархи кўрсатилган. Бу омил келгусида қурилманинг бозор қийматига ва умумий савдо ҳажмига жиддий салбий таъсир кўрсатиши мумкин эди.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг август ойидаёқ Xiaomi 18 туркумидаги қурилмалар сони тўрттадан учтагача қисқартирилиши ҳақида дастлабки маълумотлар сизиб чиққан эди. Натижада компания раҳбарияти янги авлодда фақат Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max моделларини қолдиришга қарор қилди ва Ultra версияси келгуси қаторда умуман бўлмаслиги аниқ бўлди.
Изоҳлар 0
…