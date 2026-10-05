Тадқиқотчилар Хитойнинг янги сунъий интеллект агентлари паркини кузатмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитой инфратузилмаси билан боғлиқ янги сунъий интеллект агентлари гуруҳи аниқланди ва улар Тенсент инфратузилмаси асосида ишлаётгани ҳамда Алибабаънинг Амап харита хизматига йўналтирилгани кузатилди.
- Бу агентлар парки бир хил турдаги вазифаларни бажараётган параллел агентлардан иборат бўлиб, уларнинг ўзаро алоқаси сезилмагани сабабли "агентлар парки" деб аталиши маъқул.
Интернет тармоғида Хитой инфратузилмаси билан боғлиқ бўлган ва ўзига хос фаоллик кўрсатаётган янги сунъий интеллект агентлари гуруҳи аниқланди. Мустақил тадқиқотчилар эълон қилган дастлабки маълумотларга кўра, мазкур агентлар парки Тенсент инфратузилмаси асосида ишлаётгани ва Алибаба компаниясига қарашли Амап харита хизматига йўналтирилгани кузатилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мутахассислар ушбу фаолликни баҳолашда "тўда" (сварм) тушунчасидан қочиб, уни "агентлар парки" деб аташ маъқурроқ эканини таъкидламоқда. Уларнинг тушунтиришича, бир хил турдаги вазифаларни бажараётган кўплаб параллел агентлар орасида ўзаро алоқа ёки мувофиқлаштириш белгилари деярли сезилмаган.
Агентларнинг аниқланиш жараёниixbt.com ва бошқа технологик манбалар хабар қилишича, ушбу сунъий интеллект агентлари УРЛқуерй доменларни сканерлаш хизматига келиб тушаётган трафистик оқимларни кузатиш давомида фош этилган. Аввалроқ худди шундай усул ёрдамида OpenAI агентларининг узоқ давом этган фаолияти ҳам аниқланган эди.
Одатда сунъий интеллект агентлари тўғридан-тўғри кириш имкони бўлмаган веб-сайтларни юклаб олиш учун УРЛқуерй хизматидан фойдаланади. Бу эса тадқиқотчилар учун қимматли маълумот бўлиб хизмат қилувчи рақамли изларни қолдиради. Жорий ҳолатда ҳам ушбу ёзувлар орқали кузатув олиб борилган.
Амап хизматига қаратилган сўровларТадқиқот натижаларига кўра, агентлар Алибаба компаниясининг Амап хизматига турли жамоат жойлари, жумладан, истироҳат боғлари, ҳайвонот боғлари ва шифохоналарнинг кириш эшикларига йўналтирувчи маршрутларни сўраб мурожаат қилган. Ҳозирча тадқиқот давом этаётгани сабабли тафсилотлар чекланган.
Бироқ мазкур хатти-ҳаракатлар интернет маконида сунъий интеллект агентларининг фаоллиги нақадар турғун ва мунтазам тус олганини яққол кўрсатиб турибди. Hugging Face платформасидаги воқеалардан кейин кўплаб мутахассислар тармоқдаги назоратсиз агентлар ҳаракатини синчковлик билан кузатиб бормоқда.
Айни пайтда бундай фаолиятни аниқлаш унчалик қийин кечмаяпти, чунки агентлар кўпинча бир хил усуллардан фойдаланади ва ўзини яширишга уринмайди. Мазкур ҳолатда ҳам агентлар Алибаба компаниясининг API қоидаларини четлаб ўтишдан бошқа зарарли ҳаракатларни содир этмагани кузатилган, бироқ келгусида бундай уринишлар хавф туғдириши мумкин.
Изоҳлар 0
…