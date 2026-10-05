Тадқиқотчилар Хитойнинг янги сунъий интеллект агентлари паркини кузатмоқда

·5·Техно
Тадқиқотчилар Хитойнинг янги сунъий интеллект агентлари паркини кузатмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитой инфратузилмаси билан боғлиқ янги сунъий интеллект агентлари гуруҳи аниқланди ва улар Тенсент инфратузилмаси асосида ишлаётгани ҳамда Алибабаънинг Амап харита хизматига йўналтирилгани кузатилди.
  • Бу агентлар парки бир хил турдаги вазифаларни бажараётган параллел агентлардан иборат бўлиб, уларнинг ўзаро алоқаси сезилмагани сабабли "агентлар парки" деб аталиши маъқул.

Интернет тармоғида Хитой инфратузилмаси билан боғлиқ бўлган ва ўзига хос фаоллик кўрсатаётган янги сунъий интеллект агентлари гуруҳи аниқланди. Мустақил тадқиқотчилар эълон қилган дастлабки маълумотларга кўра, мазкур агентлар парки Тенсент инфратузилмаси асосида ишлаётгани ва Алибаба компаниясига қарашли Амап харита хизматига йўналтирилгани кузатилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мутахассислар ушбу фаолликни баҳолашда "тўда" (сварм) тушунчасидан қочиб, уни "агентлар парки" деб аташ маъқурроқ эканини таъкидламоқда. Уларнинг тушунтиришича, бир хил турдаги вазифаларни бажараётган кўплаб параллел агентлар орасида ўзаро алоқа ёки мувофиқлаштириш белгилари деярли сезилмаган.

Агентларнинг аниқланиш жараёни

ixbt.com ва бошқа технологик манбалар хабар қилишича, ушбу сунъий интеллект агентлари УРЛқуерй доменларни сканерлаш хизматига келиб тушаётган трафистик оқимларни кузатиш давомида фош этилган. Аввалроқ худди шундай усул ёрдамида OpenAI агентларининг узоқ давом этган фаолияти ҳам аниқланган эди.

Одатда сунъий интеллект агентлари тўғридан-тўғри кириш имкони бўлмаган веб-сайтларни юклаб олиш учун УРЛқуерй хизматидан фойдаланади. Бу эса тадқиқотчилар учун қимматли маълумот бўлиб хизмат қилувчи рақамли изларни қолдиради. Жорий ҳолатда ҳам ушбу ёзувлар орқали кузатув олиб борилган.

Амап хизматига қаратилган сўровлар

Тадқиқот натижаларига кўра, агентлар Алибаба компаниясининг Амап хизматига турли жамоат жойлари, жумладан, истироҳат боғлари, ҳайвонот боғлари ва шифохоналарнинг кириш эшикларига йўналтирувчи маршрутларни сўраб мурожаат қилган. Ҳозирча тадқиқот давом этаётгани сабабли тафсилотлар чекланган.

Бироқ мазкур хатти-ҳаракатлар интернет маконида сунъий интеллект агентларининг фаоллиги нақадар турғун ва мунтазам тус олганини яққол кўрсатиб турибди. Hugging Face платформасидаги воқеалардан кейин кўплаб мутахассислар тармоқдаги назоратсиз агентлар ҳаракатини синчковлик билан кузатиб бормоқда.

Айни пайтда бундай фаолиятни аниқлаш унчалик қийин кечмаяпти, чунки агентлар кўпинча бир хил усуллардан фойдаланади ва ўзини яширишга уринмайди. Мазкур ҳолатда ҳам агентлар Алибаба компаниясининг API қоидаларини четлаб ўтишдан бошқа зарарли ҳаракатларни содир этмагани кузатилган, бироқ келгусида бундай уринишлар хавф туғдириши мумкин.

Сунъий интеллектТенсентАлибабаКиберхавфсизликТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект товушларини аниқловчи ДетектифАИ стартапи ишга туширилдиСунъий интеллект товушларини аниқловчи ДетектифАИ стартапи ишга туширилди28 сентябр 20:20Смарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиСмарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етди6 июл 14:28Арсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайдиАрсее: Хитойнинг очиқ сунъий интеллект моделлари хавфсизликка таҳдид солмайди22 июл 21:23Apple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқландиApple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқланди16 июл 18:27ПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришди14 июл 05:22DeepSeek: Номаълум стартапдан сунъий интеллект гигантигача бўлган йўлDeepSeek: Номаълум стартапдан сунъий интеллект гигантигача бўлган йўл3 июн 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...