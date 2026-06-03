DeepSeek: Номаълум стартапдан сунъий интеллект гигантигача бўлган йўл
Хитойнинг DeepSeek сунъий интеллект стартапи йирик молиялаштириш раундига тайёргарлик кўрмоқда. Компания ушбу босқичда қарийб 50 миллиард юан (тахминан 7,4 миллиард доллар) жалб қилишни режалаштирган. Потенциал инвесторлар орасида технологик гигант Тенсент Ҳолдингс ва аккумуляторлар ишлаб чиқарувчи КАТЛ компаниялари борлиги айтилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Манбаларнинг хабар беришича, ушбу битимдан сўнг компаниянинг умумий қиймати 350 дан 400 миллиард юангача (52–59 миллиард доллар) етиши мумкин. Стартап асосчиси Лианг Венфенг лойиҳага аллақачон 20 миллиард юан миқдорида шахсий маблағларини киритган. Тенсент 10 миллиард юан, КАТЛ эса 5 миллиард юан атрофида сармоя киритишни кўриб чиқмоқда, бу эса уларни раунднинг энг йирик ташқи инвесторларига айлантиради.
Музокараларда НетEасе ва JD.com каби компаниялар ҳам иштирок этмоқда, бироқ инвесторларнинг умумий сони ўнтадан ошмаслиги кутилмоқда. DeepSeek қисқа вақт ичида Хитой сунъий интеллект бозорининг асосий иштирокчиларидан бирига айланди. Унинг В3 ва Р1 моделлари Кремний водийсида ҳам катта эътирофга сазовор бўлиб, соҳадаги рақобатни янада кучайтирди.
DeepSeek — бу ChatGPT ва бошқа машҳур моделларга рақобатчи сифатида чиққан, очиқ кодли кучли катта тил моделлари (LLM) оиласидир. Компания ўз моделларини ўқитиш учун сарфланадиган харажатларнинг камлиги билан ажралиб туради. Тизим матн яратиш, код ёзиш, мантиқий масалаларни ечиш ва тасвирлар ҳосил қилиш қобилиятига эга.
…