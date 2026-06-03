DeepSeek: Номаълум стартапдан сунъий интеллект гигантигача бўлган йўл

·51·Техно
DeepSeek: Номаълум стартапдан сунъий интеллект гигантигача бўлган йўл
Аудио версияси

Хитойнинг DeepSeek сунъий интеллект стартапи йирик молиялаштириш раундига тайёргарлик кўрмоқда. Компания ушбу босқичда қарийб 50 миллиард юан (тахминан 7,4 миллиард доллар) жалб қилишни режалаштирган. Потенциал инвесторлар орасида технологик гигант Тенсент Ҳолдингс ва аккумуляторлар ишлаб чиқарувчи КАТЛ компаниялари борлиги айтилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Манбаларнинг хабар беришича, ушбу битимдан сўнг компаниянинг умумий қиймати 350 дан 400 миллиард юангача (52–59 миллиард доллар) етиши мумкин. Стартап асосчиси Лианг Венфенг лойиҳага аллақачон 20 миллиард юан миқдорида шахсий маблағларини киритган. Тенсент 10 миллиард юан, КАТЛ эса 5 миллиард юан атрофида сармоя киритишни кўриб чиқмоқда, бу эса уларни раунднинг энг йирик ташқи инвесторларига айлантиради.

Музокараларда НетEасе ва JD.com каби компаниялар ҳам иштирок этмоқда, бироқ инвесторларнинг умумий сони ўнтадан ошмаслиги кутилмоқда. DeepSeek қисқа вақт ичида Хитой сунъий интеллект бозорининг асосий иштирокчиларидан бирига айланди. Унинг В3 ва Р1 моделлари Кремний водийсида ҳам катта эътирофга сазовор бўлиб, соҳадаги рақобатни янада кучайтирди.

DeepSeek — бу ChatGPT ва бошқа машҳур моделларга рақобатчи сифатида чиққан, очиқ кодли кучли катта тил моделлари (LLM) оиласидир. Компания ўз моделларини ўқитиш учун сарфланадиган харажатларнинг камлиги билан ажралиб туради. Тизим матн яратиш, код ёзиш, мантиқий масалаларни ечиш ва тасвирлар ҳосил қилиш қобилиятига эга.

DeepSeekСунъий IntelлектТенсентСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади