Янги троян қандай ишлайди? Смартфонингиздан пул ўғирланишининг олдини олиш йўллари

·26·Техно
Янги троян қандай ишлайди? Смартфонингиздан пул ўғирланишининг олдини олиш йўллари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон ва Қозоғистондаги фойдаланувчиларнинг банк ҳисобларига таҳдид солаётган РедWing Стеалер номли Android-троян аниқланди.
  • Ушбу зарарли дастур VPN, ёқилғи қуйиш шохобчалари хариталари, дрон радарлари, 18+ видео платформалари ва мобил ўйинлар учун читлар ниқоби остида тарқалиб, банк кодлари, СМС-кодлар ва ПИН-кодларни ўғирлайди.

Киберхавфсизлик бўйича Россиянинг «F6» компанияси таҳлилчилари Ўзбекистон ва Қозоғистон фойдаланувчиларининг банк ҳисобларига таҳдид солаётган хавфли Android-троянни фош этди. Жорий йилнинг май ойидан сентябрь ойигача фаол тарқалган RedWing Stealer зарарли дастурининг 800 дан ортиқ намунаси аниқланган.

Мазкур вирус одатий ва оммабоп иловалар ниқоби остида тарқалиб, тўғридан-тўғри банк карталари ҳамда ҳисоб рақамларидан пул ўғирлашга ихтисослашган.

Қайси иловалар ниқобида тарқалмоқда ва кимлар нишонда?

Кибержиноятчилар зарарли кодни одамлар кўп юклаб оладиган иловаларга усталик билан яширишган:

  • Маскаланган дастурлар рўйхати: Троян VPN-сервислар, ёқилғи қуйиш шохобчалари (АЁҚШ) хариталари, дронларни аниқловчи радарлар, 18+ видео платформалари ҳамда машҳур мобил ўйинлар учун чит ва модлар кўринишида тарқатилган;

  • Нишондаги молия муассасалари: Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, зарарли дастур Ўзбекистондаги 12 та ва Қозоғистондаги 7 та йирик банк мижозларининг маълумотларини ўғирлашга қаратилган.

Вируснинг ҳаракат механизми: Банк кодлари қандай қўлга киритилади?

RedWing Stealer ўрнатилгандан сўнг телефон устидан деярли тўлиқ назорат ўрнатади:

  • SMS ва хабарларни ўқиш: Дастур банкдан келадиган бир марталик тасдиқловчи SMS-кодлар ва push-билдиришномаларни очиб ўқийди ҳамда уларни дарҳол фирибгарларга юборади;

  • Қурилмани назорат қилиш: Телефон модели, жойлашув (GPS), SIM-карталар, қўнғироқлар тарихи ва контактларни ўғирлайди. Шунингдек, мустақил равишда пуллик SMS ёки USSD-сўровларни жўнатиш имконига эга;

  • Ўзини яшириш ва PIN-кодни сўраш: Ўрнатилгач, илова экранидаги белгиси (иконкаси)ни яшириб олади. Кейинчалик эса сохта ойна чиқариб, фойдаланувчидан PIN-код киритишни талаб қилади ва бу маълумотни ҳам хакерлар қўлига топширади.

Мутахассислар тавсияси: Картадаги пулларни қандай ҳимоялаш керак?

Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар смартфон эгаларига қуйидаги қатъий хавфсизлик қоидаларига амал қилишни тавсия этади:

  • Шубҳали APK-файлларни юкламанг: Telegram-каналлар, номаълум SMS-хабарлар, спам-рекламалар ёки текширилмаган сайтлардан ҳеч қачон файлларни ўрнатманг;

  • Созламаларни чекланг: Смартфон созламаларида «Номаълум манбалардан ўрнатиш» функциясини ўчириб қўйинг;

  • Рухсатларни текширинг: Оддий иловалар асоссиз равишда SMS, контактлар ёки «Accessibility» (махсус имкониятлар) бўлимига рухсат сўраса, дарҳол уни ўчириб ташланг;

  • Хавф сезилгандаги ҳаракатлар: Агар телефонингизда шубҳали илова пайдо бўлганини сезсангиз, зудлик билан бошқа қурилма орқали муҳим аккаунтларингиз паролларини алмаштиринг, банк амалиётларини текширинг ва карталарингизни блоклаш учун банкка мурожаат қилинг.

RedWing StealerF6 компаниясиҚозоғистон банклариAndroid-троян
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиКристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атади19 июл 20:27VPN ниқоби остидаги янги троян фойдаланувчи маълумотларини ўғирламоқдаVPN ниқоби остидаги янги троян фойдаланувчи маълумотларини ўғирламоқда27 май 19:2217 та тилда овозни матнга айлантирувчи TicNote Watch қандай ишлайди?17 та тилда овозни матнга айлантирувчи TicNote Watch қандай ишлайди?Бугун 09:19Дафтарни робот тўлдиради: ручка ушлаган робот ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлдиДафтарни робот тўлдиради: ручка ушлаган робот ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлдиКеча 21:14Компьютердаги матнни дафтарга чиройли ҳуснихатда кўчириб берувчи қурилма пайдо бўлдиКомпьютердаги матнни дафтарга чиройли ҳуснихатда кўчириб берувчи қурилма пайдо бўлдиКеча 17:20iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлариКеча 11:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари