Узоқ давом этувчи космик парвозлар саломатлик учун янги хавф туғдирди

·5·Техно
Узоқ давом этувчи космик парвозлар саломатлик учун янги хавф туғдирди

Инсониятнинг коинотни ўзлаштириш борасидаги интилишлари янги ва жиддий тиббий муаммога дуч келди. Маё Клиник Просеедингс илмий нашрида эълон қилинган тадқиқот натижаларига кўра, коинотда 90 кундан ортиқ вақт ўтказган астронавтлар Ерга қайтгач, сон суягининг синиш хавфига кўпроқ дуч келишлари аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда коинотга парвоз қилган инсонлар сони нисбатан кам бўлгани сабабли, олимлар ушбу маълумотларни таҳлил қилиш учун баес эҳтимоллик моделлаштириш усулидан фойдаланишди. Тадқиқот шуни кўрсатдики, астронавтларда умумий ҳолда жароҳатлар коэффициенти ошмаган бўлса-да, уч ойдан ортиқ давом этган миссия қатнашчиларида сон суяги синиши ҳолатлари қисқа парвозлардагиларга ва коинотга учмаган оддий одамларга нисбатан юқорироқ экан.

Бундан ташқари, бундай турдаги суяк синишлари астронавтларда умумий аҳоли вакилларига нисбатан анча ёшроқ ёшда содир бўлган. Мутахассисларнинг фикрича, бу ҳолат космик парвоз давомида суяк массасининг йўқолиши узоқ муддатли салбий оқибатларга олиб келишидан далолат беради.

Микрогравитациянинг суяк тизимига таъсири

Ушбу ўзгаришларнинг асосий сабаби сифатида микрогравитация омили кўрсатилмоқда. Коинотда суяклар ва мушаклар Еридагига қараганда сезиларли даражада камроқ юкламани бошдан кечиради, шунинг учун организм янги шароитларга мослаша бошлайди. Натижада суяк массаси камайиб, суяк тўқимасининг тузилиши ўзгаради.

Асосий муаммо шундаки, инсон одатда суяк тўқимаси йўқолишини ўз вақтида сезмайди. Ерга қайтган астронавт ўзини тўқима ва органлар жиҳатидан тўлақонли тикланган деб ҳисоблаб, яна оғир жисмоний юкламаларга киришиши мумкин, ваҳоланки суякларнинг мустаҳкамлиги ҳали парвозгача бўлган даражага қайтмаган бўлади.

Келгусидаги узоқ муддатли космик миссиялар истиқболи

Мазкур илмий натижалар келажакдаги узоқ муддатли космик экспедицияларни режалаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги вақтда NASA олти ойдан ортиқ давом этадиган миссияларни, Artemis дастури доирасида Ойштурар жойларни ҳамда истиқболда Марсга амалга ошириладиган бошқариладиган экспедицияларни тайёрламоқда.

Шу муносабат билан тадқиқотчилар астронавтларнинг суяк ҳолати устидан назоратни янада кучайтириш зарурлигини таъкидламоқда. Ҳозирги вақтда NASA рентген абсорбциометрияси ёрдамида суяк минерал зичлигини стандарт баҳолашдан ташқари, космик парвозлардан олдин ва кейин миқдорий компьютер томографиясидан ҳам фойдаланмоқда. Ушбу усул суякларнинг алоҳида участкалари ҳолатини ва уларнинг тикланиш жараёнини батафсил баҳолаш имконини беради.

КосмосАстронавтларСаломатликТиббиётМарс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиАёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишлади2 сентябр 11:23NASA Марсдаги 15 нафар астронавт учун озиқ-овқат тизимини танладиNASA Марсдаги 15 нафар астронавт учун озиқ-овқат тизимини танлади28 сентябр 06:51Марс Эхпресс Қизил сайёранинг жанубий қутбидаги бинафша қояларни суратга олдиМарс Эхпресс Қизил сайёранинг жанубий қутбидаги бинафша қояларни суратга олди19 сентябр 01:56Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиМарсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонлади18 сентябр 21:25Rocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозRocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан нороз12 сентябр 15:54Хитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиХитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайди10 сентябр 09:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди