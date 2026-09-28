Тошкент аэропортида 227 млн сўмлик iPhone’лар аниқланди: йўловчилар қандай қоидабузарликка йўл қўйган?

·0·Жамият
Тошкент аэропортида 227 млн сўмлик iPhone’лар аниқланди: йўловчилар қандай қоидабузарликка йўл қўйган?

Тошкент халқаро аэропортида йўловчилардан 14 дона iPhone 18 ва iPhone 17 русумидаги смартфонлар аниқланди. Уларнинг умумий қиймати 227 миллион сўмга баҳоланган. Телефонлар божхона декларациясида кўрсатилмагани маълум бўлди.

20–22 сентябрь кунлари "Тошкент халқаро аэропорти" чегара божхона пости ходимлари назорат тадбирларини ўтказди. Текширувлар давомида йўловчилардан қуйидаги смартфонлар аниқланди:

8 дона iPhone 18

6 дона iPhone 17

Божхона қўмитаси матбуот хизматига кўра, телефонлар йўловчиларнинг оғзаки сўрови ва божхона декларациясида кўрсатилмаган. Амалдаги тартибга кўра, жисмоний шахслар шахсий эҳтиёжлари учун хориждан иккитагача мобил қурилма олиб кириши мумкин.

Агар телефоннинг қиймати божсиз олиб кириш меъёридан ошса, ортиқча қисми учун 30 фоиз миқдорида ягона божхона тўлови ундирилади.

Шунингдек, олиб кирилаётган телефонлар йўловчи божхона декларациясида кўрсатилиши шарт. Ушбу ҳужжат қурилмани UzIMEI тизимида рўйхатдан ўтказишда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Божхона органлари маълумотига кўра, телефон декларация қилинмасдан олиб кирилса, уни UzIMEI тизимида рўйхатдан ўтказиш жараёнида қурилманинг тўлиқ қийматидан 30 фоиз миқдорида тўлов ундирилади. Декларация қилинган телефонларда эса тўлов фақат божсиз меъёрдан ошган қиймат қисмига ҳисобланади.

Ҳозирда аэропортда аниқланган мазкур ҳолатлар юзасидан божхона текширувлари давом эттирилмоқда.

Тошкент халқаро аэропортиiPhone 18iPhone 17UzIMEI тизими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда iPhone 18 контрабандаси фош бўлди: 227 миллион сўмлик 14 та қурилмаТошкентда iPhone 18 контрабандаси фош бўлди: 227 миллион сўмлик 14 та қурилмаБугун 12:46Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)Бугун 14:08ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!Бугун 11:09Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)Бугун 10:52Намангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаНамангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаБугун 08:10Беларусда 800 та бўш иш ўрни: Ўзбекистонликлар Витебскка уюшган ҳолда жалб этиладиБеларусда 800 та бўш иш ўрни: Ўзбекистонликлар Витебскка уюшган ҳолда жалб этиладиБугун 07:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди