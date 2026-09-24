Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 8-тур баҳслари старт олмоқда: барча жуфтликлар таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда бўлиб ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 8-турида Ўзбекистоннинг эркаклар бош терма жамоаси Германия билан, Ўзбекистон-2 жамоаси Англия билан, аёллар терма жамоаси эса Нидерландия билан куч синашади.
- Бу тур баҳслари Олимпиаданинг энг оғир босқичларидан бири бўлиб, унда қўлга киритилган ҳар бир очко медаллар тақдирини ҳал қилиши мумкин.
Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида курашлар энг кескин ва ҳал қилувчи паллага кирди: бугун мусобақа пешқадамларини аниқлаб берувчи оламшумул 8-тур учрашувлари ўтказилади. Айниқса, бутун дунё шахмат ҳамжамиятининг диққат-эътибори эркаклар ўртасидаги биринчи тахтага қаратилган бўлиб, унда Ўзбекистон бош миллий терма жамоаси (қора доналарда) Европанинг энг тартибли ва мустаҳкам жамоаларидан бири бўлган Германия термасига (оқ доналарда) қарши саф тортади.
Аввалги турда Франция билан 2:2 ҳисобида жанговар дуранг қайд этиб, чинакам жасорат кўрсатган иккинчи жамоамиз — «Ўзбекистон-2» эса бу гал яна бир жаҳон гранди Англия терма жамоаси билан тўқнаш келади. Учинчи эркаклар жамоамиз («Ўзбекистон-3») эса маҳоратли Швейцария термасига қарши баҳс олиб боради.
Аёллар ўртасидаги баҳсларда ҳам термаларимизни ўта масъулиятли ва жиддий синовлар кутмоқда: 7-турда Словенияни 3,5:0,5 ҳисобида янчиб ташлаган асосий қизлар жамоамиз (Ўзбекистон-1) Европанинг кучли вакили Нидерландияга қарши дона сурса, Ўзбекистон-2 қизлари Куба термаси билан, Ўзбекистон-3 жамоаси эса Ямайка вакилалари билан куч синашади. Бундан ташқари, қўшни столларда Ҳиндистон — Озарбойжон, АҚШ — Сербия ҳамда Франция — Эрон каби марказий тўқнашувлар ҳам кузатилади.
Хўш, Нодирбек Абдусатторов бошчилигидаги йигитларимиз Германиянинг темир мудофаасини синдира оладими, ёшларимиз Англияни тўхтата оладими ва қизларимиз Нидерландия тўсиғидан қандай ўтади?
«Германия тўсиғи, Англия имтиҳони ва Нидерландия дуэли»: 8-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанддаги 8-тур расмий жуфтликларидан энг муҳим факт ва тафсилотлар:
Биринчи тахтадаги марказий жанг: Ўзбекистон эркаклар бош терма жамоаси турнир жадвалида муҳим ўринда бораётган Германия билан қора доналарда баҳслашади;
Ўзбекистон-2 учун инглиз синови: Сенсация кўрсатишда давом этаётган иккинчи таркибимиз жаҳоннинг энг кучли мактабларидан бири бўлган Англияга қарши дона суради;
Ўзбекистон-3 нинг очко жамғариш имконияти: Учинчи эркаклар терма жамоамиз Швейцария билан куч синашади;
Аёлларнинг Нидерландияга қарши муросасиз жанги: Афруза Ҳамдамова ва Гулруҳбегим Тоҳиржонова бошчилигидаги қизларимиз кучли Нидерландияни синовдан ўтказади;
Халқаро грандлар қарама-қаршилиги: Тур доирасида Ҳиндистон — Озарбойжон ва АҚШ — Сербия каби қитъавий дербилар кечади.
Самарқанд-2026: 8-турнинг расмий жуфтликлари ва баҳслар тақвими (Pairings Round 8)
Эркаклар ва аёллар ўртасидаги барча терма жамоаларимизнинг расмий рақиблари таҳлили:
Тоифа ва тахталар
Оқ доналарда (Team White)
Қора доналарда (Team Black)
Баҳснинг асосий аҳамияти
Эркаклар: 1-стол
Германия (Germany)
Ўзбекистон (Uzbekistan)
Турнир пешқадамлиги ва чемпионлик йўлидаги бош баҳс
Эркаклар: 2-стол
Англия (England)
Ўзбекистон-2 (Uzbekistan 2)
Ёшларимизнинг инглиз гроссмейстерлари билан супертўқнашуви
Эркаклар: 3-стол
Ўзбекистон-3 (Uzbekistan 3)
Швейцария (Switzerland)
Жамоавий очколарни максималлаштириш имконияти
Эркаклар: Бошқа марказий баҳслар
Ҳиндистон, АҚШ, Хитой, Франция
Озарбойжон, Сербия, Польша, Эрон
Олимпиада медаллар курашининг марказий жанглари
Аёллар: 1-стол
Нидерландия (Netherlands)
Ўзбекистон (Uzbekistan)
Топ-10 элитаси сари муҳим қадам
Аёллар: 2-стол
Куба (Cuba)
Ўзбекистон-2 (Uzbekistan 2)
Лотин Америкасининг тажрибали вакилларига қарши кураш
Аёллар: 3-стол
Ямайка (Jamaica)
Ўзбекистон-3 (Uzbekistan 3)
Истиқболли ёш қизларимиз учун қулай имконият
Аёллар: Бошқа марказий баҳслар
Қозоғистон, Гуржистон, Болгария
Ҳиндистон, Хитой, Мўғулистон
Аёллар шахматидаги глобал фаворитлар тўқнашуви
Шахмат экспертизаси ва тактик таҳлил: Нега 8-тур медаллар тақдирини ҳал қилади?
Халқаро гроссмейстерлар ва экспертларнинг хулосалари:
Германиянинг прагматик услуби: Немис шахматчилари чуқур дебют тайёргарлиги ва хатосиз эндшпил ўйини билан ажралиб туради; уларга қарши қора доналарда ҳаракат қилиш Абдусатторов, Синдаров ва Якуббоевдан юқори совуққонликни талаб этади;
«Ўзбекистон-2»нинг сенсацион руҳияти: Францияни 2:2 ҳисобида тўхтатиб қолган иккинчи жамоамиз руҳий жиҳатдан юқори даражада шаклланди; Англияга қарши учрашув уларнинг жаҳон элитасидаги ўрнини яна бир бор исботлайди;
Аёллар термамизнинг ҳужумкор салоҳияти: Словения устидан қозонилган 3,5 очколик ғалаба Нидерландияга қарши ўйинда ҳам қизларимизга катта ишонч бағишлайди;
Турнир экваторидан ўтган палла: 8- ва 9-турлар Олимпиаданинг энг оғир чиғириғи ҳисобланади; бу босқичда қўлга киритилган ҳар ярим очко (дуранг) ҳам якунда олтин медаллар соҳибини аниқлаб бериши мумкин.
Самарқанд баҳслари нафақат юртимиз, балки бутун жаҳон шахмати ихлосмандлари учун унутилмас, шиддатли ва тарихий набардларни тақдим этмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар бош жамоаси Германия устидан қайси ҳисобда ғалаба қозонади? Қизларимиз Нидерландия тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, медаллар зонасига кира олишига ишонасизми? Шахсий тахмин ва тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий жамоаларимизга бағишланган ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…